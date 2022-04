Jaqueline Cristian a dezvăluit momentele crunte prin care a trecut după operația la genunchi: „Am leșinat de patru ori în cinci zile!”

Jaqueline Cristian a fost nevoită se se opereze la genunchi după grava . Aceasta va reveni la antrenamente pe 15 mai, în timp ce US Open va fi primul ei turneu, de după accidentare.

Jaqueline Cristian a dezvăluit momentele crunte prin care a trecut după operația la genunchi

Jaqueline Cristian susține că a dorit să urmărească operația pe care a suferit-o la genunchi, astfel că a solicitat să nu-i fie făcută anestezie generală.

Totodată, a dezvăluit că, după operație, din cauza reacțiilor adverse ale medicamentelor, a leșinat în repetate rânduri.

„A fost cea mai grea perioadă din cariera mea. A fost prima mea operație, eu nu știam ce înseamnă să fii operată. Am stat patru ore și jumătate trează ca să văd toată operația.

Am văzut absolut tot. I-am spus domnului doctor să nu mă adoarmă ca să văd ce și cum. Și domnul doctor a fost super-tare, am făcut anatomie cu el, am învățat ceva.

După aceea mi-a fost destul de rău în prima săptămână, de la anestezie. Am avut și reacții de la toate pastilele. Am leșinat de patru ori în cinci zile. A fost crunt, dar după ce a trecut efectul am venit direct în sală și am început recuperarea, patru-cinci ore pe zi în fiecare zi.

Am zis zilele trecute că mi-am pierdut piciorul și mi-am găsit capul.

Trebuie să am răbdare, să o iau ușor, ușor. Mental, abia aștept să intru din nou pe teren. O iau pas cu pas.

Ușor, ușor voi reveni la antrenamente pe 15 mai. Atunci voi avea voie să intru pe teren. Iar la turnee o să mă vedeți la US Open. Mi-am «înghețat» clasamentul și am nevoie de minim șase luni de pauză”, a declarat Jaqueline Cristian, pentru .