Jaqueline Cristian, apariție de senzație cu Serena Williams înainte de Wimbledon! Cum a fost descrisă americanca

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Wimbledon este pe cale să înceapă, turneul de Grand Slam de pe iarbă urmând să aibă loc în intervalul 29 iunie – 12 iulie. Sportivele calificate se antrenează din greu, în dorința de a obține o performanță notabilă sau, de ce nu, de a pune mâna pe prestigiosul trofeu. Jaqueline Cristian va participa la competiție, iar pe terenul de antrenament a avut parte de o surpriză.

Jaqueline Cristian, apariție de senzație cu Serena Williams

, Jaqueline Cristian a avut onoarea de a se antrena cu legendara Serena Williams. Americanca a revenit în tenis la începutul lunii iunie și va participa la competiția de la Londra atât la proba de simplu, cât și la cea de dublu, spre încântarea fanilor.

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Pentru a imortaliza acest moment special, Jaqueline Cristian a făcut o fotografie alături de Serena Williams, iar ulterior a publicat pe rețelele de socializare pozele. Descrierea a fost una sugestivă: „O (foarte caldă) zi memorabilă”, iar atașate au fost două emoticoane: o inimă albă și un țap, care este semnul pentru GOAT (n.r. – Greatest Of All Time, în traducere „cea mai bună din toate timpurile”).

România are trei reprezentante la tabloul principal de la Wimbledon

. Ocupantă a poziției 38 în ierarhia mondială, Cristian a fost extrem de aproape de a fi desemnată cap de serie. Pentru a obține acest statut, românca mai avea nevoie de doar patru poziții în clasament, ultima favorită a turneului fiind cehoaica Katerina Siniakova (34 WTA).

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Pentru Gabriela Ruse, aceasta va fi a șasea prezență pe iarba de la All England Club. Deși la cele cinci ediții anterioare nu a reușit să depășească runda inaugurală, sportiva noastră speră ca de această dată să obțină prima ei victorie pe tabloul principal de la Wimbledon.