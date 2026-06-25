Sport

Jaqueline Cristian, apariție de senzație cu Serena Williams înainte de Wimbledon! Cum a fost descrisă americanca

Jaqueline Cristian a avut o apariție de senzație cu Serena Williams cu doar câteva zile înainte de startul Wimbledon. Care a fost descrierea atribuită americancei.
Iulian Stoica
25.06.2026 | 17:46
Jaqueline Cristian aparitie de senzatie cu Serena Williams inainte de Wimbledon Cum a fost descrisa americanca
ULTIMA ORĂ
Jaqueline Cristian, apariție de senzație cu Serena Williams înainte de Wimbledon! Cum a fost descrisă americanca. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Wimbledon este pe cale să înceapă, turneul de Grand Slam de pe iarbă urmând să aibă loc în intervalul 29 iunie – 12 iulie. Sportivele calificate se antrenează din greu, în dorința de a obține o performanță notabilă sau, de ce nu, de a pune mâna pe prestigiosul trofeu. Jaqueline Cristian va participa la competiție, iar pe terenul de antrenament a avut parte de o surpriză.

Jaqueline Cristian, apariție de senzație cu Serena Williams

Cu doar câteva zile înainte de startul turneului de la Wimbledon, Jaqueline Cristian a avut onoarea de a se antrena cu legendara Serena Williams. Americanca a revenit în tenis la începutul lunii iunie și va participa la competiția de la Londra atât la proba de simplu, cât și la cea de dublu, spre încântarea fanilor.

ADVERTISEMENT

Pentru a imortaliza acest moment special, Jaqueline Cristian a făcut o fotografie alături de Serena Williams, iar ulterior a publicat pe rețelele de socializare pozele. Descrierea a fost una sugestivă: „O (foarte caldă) zi memorabilă”, iar atașate au fost două emoticoane: o inimă albă și un țap, care este semnul pentru GOAT (n.r. – Greatest Of All Time, în traducere „cea mai bună din toate timpurile”).

România are trei reprezentante la tabloul principal de la Wimbledon

România va fi reprezentată pe tabloul principal de la Wimbledon 2026 de Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse. Ocupantă a poziției 38 în ierarhia mondială, Cristian a fost extrem de aproape de a fi desemnată cap de serie. Pentru a obține acest statut, românca mai avea nevoie de doar patru poziții în clasament, ultima favorită a turneului fiind cehoaica Katerina Siniakova (34 WTA).

ADVERTISEMENT
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul,...
Digi24.ro
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a anunțat brusc demisia

Pentru Gabriela Ruse, aceasta va fi a șasea prezență pe iarba de la All England Club. Deși la cele cinci ediții anterioare nu a reușit să depășească runda inaugurală, sportiva noastră speră ca de această dată să obțină prima ei victorie pe tabloul principal de la Wimbledon.

ADVERTISEMENT
Răzvan Lucescu a pus oferta de 7.000.000€ pe
Digisport.ro
Răzvan Lucescu a pus oferta de 7.000.000€ pe "hold" și începe negocierile cu altă echipă!
Andrei Ivan, fostul idol al oltenilor, ofertă de la Universitatea Cluj! Exclusiv
Fanatik
Andrei Ivan, fostul idol al oltenilor, ofertă de la Universitatea Cluj! Exclusiv
Lovitură pentru Csikszereda înainte de noul sezon! I s-a interzis să-și dispute meciurile...
Fanatik
Lovitură pentru Csikszereda înainte de noul sezon! I s-a interzis să-și dispute meciurile de acasă pe propriul stadion
Grupa A, LIVE BLOG de la CM 2026. Incident tragic în Mexic după...
Fanatik
Grupa A, LIVE BLOG de la CM 2026. Incident tragic în Mexic după victoria cu Cehia! 17 persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțime
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Nu îl iartă pe Gică Hagi pentru că l-a interzis la națională: 'Nu...
iamsport.ro
Nu îl iartă pe Gică Hagi pentru că l-a interzis la națională: 'Nu am cum! E zero'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!