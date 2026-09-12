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Jaqueline Cristian a luat o pauză de la tenis până la finalul sezonului, dar ce face de când a luat această decizie? Tenismena nu a stat prea mult pe acasă pentru că a plecat într-o deplasare ce nu are legătură cu sportul.

Jaqueline Cristian, fericită în timpul liber

La început de septembrie . Jaqueline Cristian (28 ani) s-a retras de la ultimele evenimente sportive în urma problemelor medicale. În plus, . Frumoasa tenismenă a decis să facă un pas în spate și să se concentreze mai mult pe partea de recuperare.

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A hotărât să-și canalizeze energia pe lucrurile care contează în momentul de față, și anume pe sănătate. Șatena a ales să se relaxeze într-o destinație de vis alături de una dintre prietenele sale. A distribuit mai multe fotografii spectaculoase pe rețelele de socializare, în unele dintre acestea apărând în costum de baie.

Sportiva nu a dezvăluit locația în care se află, dar a punctat faptul că este pe o insulă. Așadar, într-o poză se poate observa zona de piscină a unui celebru restaurant și louge care pare a fi din Mykonos, iluminat la ceas de seară. Locul combină bucătăria japoneză contemporană cu o piscină infinity amplasată pe stânci, cu vedere panoramică spre Marea Egee.

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Zona este renumită pentru culoarea specială a apei, priveliștea superbă și canapelele care sunt disponibile în mod exclusiv pentru rezervările târzii sau la apus de soare. Accesul nu este unul ușor de realizat. Fiecare persoană este nevoită să achite o taxă pentru a-și asigura locul. Costul pleacă de la 35 de euro și poate ajunge până la 95 de euro.

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În funcție de sezon și de tipul de rezervare ales proprietarul poate solicita o consumație minimă obligatorie. Aceasta pleacă de la 150 euro de persoană, după cum arată site-ul oficial al restaurantului. „Patru zile, două fete, o insulă, zero plângeri”, a notat Jaqueline Cristian, pe contul oficial de .

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Cel mai mare vis al lui Jaqueline Cristian

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu un an Jaqueline Cristian a discutat despre pasiunea sa, tenisul. A călătorit destul de mult datorită acestui hobby, chiar dacă nu a avut prea mult timp liber pentru a se bucura de vacanțe. Mulțumită turneelor la care a participat a vizitat țări de pe mai multe continente.

A ajuns în Australia (Melbourne, Adelaide), Statele Unite ale Americii (Florida, Miami), dar și Africa (Maroc). Europa este un spațiu în care a explorat mai multe destinații, cum ar fi Franța, Italia, Spania și Marea Britanie. În ceea ce privește cel mai măreț obiectiv al său jucătoarea de tenis a mărturisit că visează să aibă cât mai multe trofee în palmares.

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„Toți ne dorim să ajungem numărul 1, toți ne dorim să câștigăm Grand Slam-uri, toți ne dorim să fim recunoscuți, să fim faimoși, să avem succes, să știi că toată munca pe care o ai și pe care o depui în spate are un merit și un rost și la final când vrei să pui racheta în cui, să fii împăcat cu toate deciziile și toată cariera pe care ai avut-o”, a spus Jaqueline Cristian, pentru .

”Am vrut doar să mă bucur de cât timp am pe terenul de tenis”

„La mine, sincer, e o chestie de zi de zi, unde am dezvoltat-o mai ales după operația de la genunchi pe care am suferit-o, pentru că mi-am dat seama că astăzi pot să fiu pe cele mai bune terenuri din lume, iar mâine pot să fiu în pat cu piciorul suspendat și n-am nici cum să mă duc singură la toaletă.

Deci chestia asta poate să îți dea un pic de gândit, iar după revenirea operației am vrut doar să mă bucur de cât timp am pe terenul de tenis și de tot ce fac zi de zi, pentru că asta mi-a lipsit cel mai mult când am fost accidentată și mi-am dat seama că tenisul nu e pentru totdeauna, cariera nu este pentru totdeauna și trebuie să te bucuri de fiecare moment”, a mai spus Jaqueline Cristian.