Jaqueline Cristian, obiectiv ambițios pentru 2025, după calificarea în turul 2 la Australian Open: „Nu vreau să mă gândesc la numere”

Jaqueline Cristian va juca în turul doi la Australian Open 2025. Românca și visează cu ochii deschiși la un obiectiv îndrăzneț pentru anul 2025.

Jaqueline Cristian și obiectivul ambițios pentru 2025: „Nu vreau să mă gândesc la numere”. Românca este în turul doi la Australian Open 2025

și va juca pentru a doua oară în carieră în al doilea tur la Melbourne. Românca a trecut spectaculos de Petra Martic și o va întâlni mai departe pe italianca Lucia Bronzetti.

Clasată pe locul 82 în ierarhia WTA, Jaqueline visează la calificarea în turul trei al primului turneu de Grand Slam din 2025, în fața unei jucătoarea care joacă de asemenea pentru a doua oară în turul doi în Australia.

Într-un interviu acordat imediat după victoria cu Petra Martic, Jaquline Cristian a vorbit despre obiectivele îndrăznețe pe care și le-a trasat alături de echipa sa în anul 2025. În același timp, sportiva noastră a subliniat că pune mai puțin preț pe cifre, întrucât știe că acestea reflectă exact jocul și rezultatele pe care aceasta le obține.

„Mă bucur că ne auzim după o victorie foarte muncită. M-am simțit foarte bine, a fost destul de ‘rollercoaster’ meciul, dar per total unul foarte bun, de care chiar sunt mândru pentru că am luptat până la final, nu m-am lăsat doborâtă de gândurile negative sau de situațiile grele în care mă aflam.

Am avut niște emoții la 3-1, când am servit pentru 4-1, pe care nu am reușit să le controlez, niște gânduri pe care nu am putut să le pun în ordine și am ieșit un pic din disciplina meciului. Ea a profitat de chestia asta și eu am ajutat-o, dar cel mai important este că simt că nu am ieșit din meci total.

Am crezut în mine pînă la final și așa cum făcea ea breakurile, știam că și eu pot să le fac. Tot timpul m-am bazat pe mine și pe jocul pe care îl aveam la retur, am reușit și cu ajutorul echipei, pentru că e foarte bine să ai antrenorul acolo care îți vede jocul din afară, pentru că noi ca și jucători de multe ori poate vedem lucrurile un pic diferit din teren, cu emoții și stres.

Nu e ușor să gestionezi și să fii realist cu tine, dar m-au ajutat foarte mult. Cel mai important este că am stat pozitivă și am crezut în mine că pot să câștig meciul și m-am adaptat în momentele importante să încerc să fac totul cât de bine pot”, a spus Jaqueline Cristian după calificarea în turul doi la Australian Open.

Jaqueline Cristian: „Ăsta este planul pe 2025”

„Obiectivul meu pentru anul ăsta este acesta, obiectivul dur este Top 30, obiectivul realist și un prim pas înainte de Top 30 este Top 50, dar tot ce pot să vă zic este că muncesc bine, muncesc mult, muncesc cu mine și cu echipa și nu vreau să mă gândesc la numere, chiar dacă sunt acolo, vin odată cu jocul, odată cu munca.

Cred în mine, cred în șansa mea și nu vrea să-mi pun limite, vreau doar să mă îmbunătățesc de la zi la zi. Încerc să abordez o situație de a nu mă uita foarte mult peste fileu și de a mă focusa pe mine și cam ăsta este planul pe 2025. (n.r. despre duelul cu Lucia Bronzetti) Nu vreau să mă uit peste fileu, pentru mine e doar turul doi de la Australian Open.

Vreau să mă bucur de ziua de astăzi și să diger această victorie, după care o să mă pun la masă cu echipa și o să pregătim meciul. Tot ce pot să zic este că sunt foarte mândră după meciul de astăzi, încrezătoare și mă bucur că mai am o șansă să intru din nou pe teren la Australian Open și să mă bucur de locul ăsta minunat și de tot ce îți oferă tenisul și munca pe care o ai în spate”, a declarat Jaqueline Cristian pentru .