Jaqueline Cristian, ultima româncă rămasă pe tabloul de simplu feminin la Jocurile Olimpice de la Paris, . Fostul lider mondial s-a impus dramatic, scor 6-4, 3-6, 6-4. Meciul a durat două ore și 18 minute.

Jaqueline Cristian, prima reacție după eliminarea în proba de simplu de la Jocurile Olimpice de la Paris: „Mă așteptam să fie mai mulți români. Adversara se hrănea cu energia publicului”

Jaqueline Cristian a făcut un nou meci bun la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Totuși, românca aflată pe locul 57 WTA nu a reușit să repete isprava din primul tur . Angelique Kerber, fost lider mondial, a avut nervii mai tari și a mers în optimi, unde va da piept cu Leylah Fernandez.

ADVERTISEMENT

Publicul a fost de partea nemțoaicei în meciul de pe arenele de la Roland Garros. Jaqueline Cristian se aștepta să aibă mai mulți susținători români în tribune. „Nu știu să zic sincer ce a făcut diferența.

Au fost foarte multe momente importante unde să zicem că am greșit puțin cam mult, poate la retur am greșit destul de mult spre deosebire de alaltăieri. Per total, a fost o luptă cu sufletul. Știam că n-o să cedeze foarte ușor.

ADVERTISEMENT

E ultimul ei turneu și o să dea tot ce are mai bun. Am încercat să dau tot ce pot și să încerc să trag de fiecare punct, să revin, să stau în meci și să fiu pozitivă, dar au fost niște mingi foarte disputate și așa a fost să fie.

Clar a ajutat-o mult. O vedeam cum se hrănea cu energia publicului. Sincer, mă așteptam să fie mai mulți români în tribună, dar nu au fost. Asta e. A fost un meci care s-a jucat la limită și astăzi a fost pentru ea, asta e”, a declarat Jaqueline Cristian, după eșecul cu Kerber.

ADVERTISEMENT

Jaqueline Cristian, mulțumită de parcursul de la Jocurile Olimpice: „Pentru mentalul meu este un câștig”

Jaqueline Cristian a debutat cu dreptul la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, reușind să o învingă pe Caroline Garcia. Deși a pierdut în turul 2 cu Kerber, triplă câștigătoare de Grand Slam, Jaqueline Cristian este mulțumită de parcursul de la Paris.

„E o jucătoare care nu dă tare în minge, asta nu m-a ajutat. Efectiv îți mută mingea și joacă foarte inteligent pe teren. Să zicem că a ajutat-o și chestia asta. Nici eu din păcate nu am fost 100% fizic pentru că aparent se resimt toate meciurile și toată perioada din care vin.

ADVERTISEMENT

Am încercat să nu mă gândesc la chestia asta și am luptat cu tot ce am avut. Deși am pierdut, o iau ca pe o victorie. Pentru mentalul meu este un câștig. Am reușit să fiu la înălțime cu o jucătoare foarte bună.

Victoria din primul tur înseamnă enorm de mult. Sunt foarte multe emoții aici. Din dorința de a câștiga te pierzi un pic și inclusiv asta am simțit astăzi. E o experiență unică, un vis devenit realitate și chiar nu am decât lucruri bune cu care mă duc acasă”, a mai spus Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian face pereche la dublu cu Ana Bogdan

Jaqueline Cristian are ocazia să se revanșeze în proba de dublu feminin. Perechea formată din Jaqueline Cristian și Ana Bogdan le înfruntă pe japonezele Shuko Aoyama și Ena Shibahara în primul tur.

„N-am apucat încă să vorbesc cu echipa. Ana e fresh, e pregătită, e cu sete de câștig. O să facem tot posibilul să jucăm cât mai bine. Românii trebuie să știe că sunt o luptătoare, că am dat ce am avut mai bun și din păcate astăzi a fost la limită.

Chiar am făcut tot ce am putut, tot timpul o să dau tot ce am mai bun pentru România. Mi-ar plăcea foarte mult să merg la Jocurile Olimpice viitoare. Până atunci mai sunt 4 ani”, au fost concluziile lui Jaqueline Cristian.