Jaqueline Cristian s-a operat: „Toată energia mea este îndreptată spre recuperare!”

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și a suferit o intervenție chirurgicală. Jucătoarea de tenis din București a mers pe mâna celebrului doctor Ion Bogdan Codorean. Medic primar ortoped specializat în traumatologie sportivă, Codorean a operat-o la genunchi pe „Contesa Dracula”.

Jaqueline Cristian a fost operată la genunchi

După intervenția chirurgicală, care a fost un succes, Jaqueline Cristian a mulțumit personalului medical pentru sprijinul oferit. Jucătoarea de tenis a anunțat că urmează perioada de recuperare și că obiectivul său este să revină cât mai curând în competiții. „Sunt recunoscătoare echipei medicale și domnului doctor Ion Bogdan Codorean pentru profesionalism și pentru grija pe care mi-au oferit-o acum și de fiecare data când a fost nevoie.

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De acum înainte, toată energia mea este îndreptată către recuperare și către momentul în care voi putea reveni în competiții. Mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine și mi-au trimis mesaje. Recuperarea începe acum. Ne revedem pe teren foarte curând”, a transmis Jaqueline Cristian,

Dr. Ioan Bogdan Codorean a tratat-o pe „Contesa Dracula”

Jaqueline Cristian a ajuns pe masa de operație după ce a fost nevoită să se retragă din turneul WTA Iași. Bucureșteanca era chinuită de o accidentare mai veche la genunchiul drept. După intervenția chirurgicală, care a fost efectuată de Dr. Ioan Bogdan Codorean, „Contesa Dracula” va începe recuperarea și, cel mai probabil, va rata marile turnee de la Toronto și Cincinnati. Cristian speră ca va putea reveni pe teren la US Open, care se va desfășura în perioada 30 august – 13 septembrie.

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„Jaqueline a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală, care s-a desfășurat conform planului. În acest moment, cel mai important este să îi oferim genunchiului timpul necesar pentru vindecare și să urmăm cu rigurozitate protocolul de recuperare. Este o sportivă extrem de disciplinată și sunt încrezător că va aborda această etapă cu aceeași determinare pe care o arată de fiecare dată pe teren. Îi doresc o recuperare completă și o revenire în competiție în cele mai bune condiții”, a declarat dr. Ion Bogdan Codorean.