Sport

Jaqueline Cristian s-a operat: „Toată energia mea este îndreptată spre recuperare!”

Jaqueline Cristian a făcut anunțul pe care toți fanii „Contesei Dracula” îl așteptau cu sufletul la gură. A 36-a jucătoare a lumii a ajuns pe patul de spital și a fost operată
Cristian Măciucă
15.07.2026 | 18:42
Jaqueline Cristian sa operat Toata energia mea este indreptata spre recuperare
ULTIMA ORĂ
Jaqueline Cristian s-a operat: „Toată energia mea este îndreptată spre recuperare!” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Jaqueline Cristian (28 de ani) a ajuns pe patul de spital și a suferit o intervenție chirurgicală. Jucătoarea de tenis din București a mers pe mâna celebrului doctor Ion Bogdan Codorean. Medic primar ortoped specializat în traumatologie sportivă, Codorean a operat-o la genunchi pe „Contesa Dracula”.

Jaqueline Cristian a fost operată la genunchi

După intervenția chirurgicală, care a fost un succes, Jaqueline Cristian a mulțumit personalului medical pentru sprijinul oferit. Jucătoarea de tenis a anunțat că urmează perioada de recuperare și că obiectivul său este să revină cât mai curând în competiții. „Sunt recunoscătoare echipei medicale și domnului doctor Ion Bogdan Codorean pentru profesionalism și pentru grija pe care mi-au oferit-o acum și de fiecare data când a fost nevoie.

ADVERTISEMENT

De acum înainte, toată energia mea este îndreptată către recuperare și către momentul în care voi putea reveni în competiții. Mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine și mi-au trimis mesaje. Recuperarea începe acum. Ne revedem pe teren foarte curând”, a transmis Jaqueline Cristian, locul 36 în clasamentul WTA.

Dr. Ioan Bogdan Codorean a tratat-o pe „Contesa Dracula”

Jaqueline Cristian a ajuns pe masa de operație după ce a fost nevoită să se retragă din turneul WTA Iași. Bucureșteanca era chinuită de o accidentare mai veche la genunchiul drept. După intervenția chirurgicală, care a fost efectuată de Dr. Ioan Bogdan Codorean, „Contesa Dracula”  va începe recuperarea și, cel mai probabil, va rata marile turnee de la Toronto și Cincinnati. Cristian speră ca va putea reveni pe teren la US Open, care se va desfășura în perioada 30 august – 13 septembrie.

ADVERTISEMENT
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de...
Digi24.ro
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”

„Jaqueline a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală, care s-a desfășurat conform planului. În acest moment, cel mai important este să îi oferim genunchiului timpul necesar pentru vindecare și să urmăm cu rigurozitate protocolul de recuperare. Este o sportivă extrem de disciplinată și sunt încrezător că va aborda această etapă cu aceeași determinare pe care o arată de fiecare dată pe teren. Îi doresc o recuperare completă și o revenire în competiție în cele mai bune condiții”, a declarat dr. Ion Bogdan Codorean.

ADVERTISEMENT
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”:...
Digisport.ro
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Anglia – Argentina, LIVE VIDEO în semifinalele CM 2026. Statistici OPTA, fază cu...
Fanatik
Anglia – Argentina, LIVE VIDEO în semifinalele CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Concluzia lui Vassaras, expusă presei: Arbitrii pot apela la VAR doar când au...
Fanatik
Concluzia lui Vassaras, expusă presei: Arbitrii pot apela la VAR doar când au chef! Controversa uriaşă despre arbitrajul video din SuperLiga, după noile reglementări
UEFA, decizie şoc pentru Universitatea Craiova – Levski Sofia, după ce ultraşii bulgari...
Fanatik
UEFA, decizie şoc pentru Universitatea Craiova – Levski Sofia, după ce ultraşii bulgari au făcut ravagii în Bosnia
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
'FCSB, o anomalie fără egal'. Un raport FRF scoate la suprafață un adevăr...
iamsport.ro
'FCSB, o anomalie fără egal'. Un raport FRF scoate la suprafață un adevăr crud
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!