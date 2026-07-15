Jaqueline Cristian s-a retras de la WTA Iași și a ajuns pe patul de spital. Mesajul postat în online

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Într-un sezon în care rezultatele sunt sub așteptări, Jaqueline Cristian a fost nevoită să se retragă în această săptămână de la WTA Iași și a ajuns la cuțit. Mesajul postat de jucătoare chiar din spital.

Mesajul lui Jaqueline Cristian de pe patul de spital

După ce a pierdut încă din primul tur la Wimbledon 2026, acolo unde a avut însă onoarea de , Jaqueline Cristian ar fi trebuit să participe la turneul de zgură de la Iași, dar s-a retras în ultimul moment.

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Chinuită de o accidentare la genunchiul drept, sportiva a decis că a venit momentul să se opereze. Intervenția a fost una de succes, iar jucătoarea aflată pe locul 36 în clasamentul WTA a făcut o postare în mediul online.

”Fiecare eșec este o altă oportunitate de a crește. Mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine și mi-au trimis mesaje. Recuperarea începe acum. Ne revedem pe teren foarte curând”, a scris ea, pe , urcând și fotografii de pe patul de spital.

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Ce urmează pentru Jaqueline Cristian

Fără doar și poate, anul 2026 nu a fost unul prea strălucit pentru Jaqueline Cristian. A fost eliminată încă din primul tur la toate cele trei Grand Slam-uri, Australian Open, Roland Garros și Wimbledon, iar cel mai bun rezultat este o semifinală la Strasbourg.

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După operația la genunchi, jucătoarea va începe recuperarea și, cel mai probabil, va rata marile turnee de la Toronto și Cincinnati, dar speră ca va putea reveni pe teren la US Open, care se va desfășura în perioada 30 august – 13 septembrie.

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Jaqueline Cristian, schimbare importantă

La începutul sezonului, Jaqueline Cristian a făcut o schimbare radicală. După ce ani de zile a jucat în echipament Nike, deși nu era recompensată în vreun fel de gigantul american, sportiva .

Și tocmai noul echipament i-a jucat o festă la turneul de la Miami, din luna martie. Momentul în care servea în timpul unui meci a fost surprins într-un stop cadru pe rețele de socializare, iar toată lumea.

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Chiar dacă purta pantaloni scurți pe dedesubt, nu puțini au fost ce înșelați de culoarea echipamentului și care au crezut că românca a lăsat totul la vedere. În mediul online au fost discuții aprinse după această scenă.