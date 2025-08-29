Jaqueline Cristian, salt uriaș în clasamentul WTA după calificarea în turul 3 la US Open. Românca și-a asigurat un sfert de milion de dolari!

Jaqueline Cristian își continuă aventura pe hard-ul american la US Open, ultimul Grand Slam al sezonului. și a făcut un salt uriaș în clasamentul WTA. Sportiva din București și-a asigurat și un premiu impresionant.

Jaqueline Cristian, în turul 3 la US Open! Cu cine se va duela românca pentru un loc în optimi

Cea mai bine cotată jucătoare din România face un turneu foarte bun în Statele Unite. După ce, în runda inaugurală, a trecut de Danielle Collins, a eliminat-o pe o altă favorită a gazdelor, Ashlyn Krueger, iar în turul 3 se va duela cu numărul 9 mondial, Amanda Anisimova.

Bucureșteanca a urcat pe cel mai bun loc al carierei. Ce poziție ocupă Jaqueline în clasamentul WTA

Jaqueline a urcat în clasamentul live WTA 8 poziții și este, în acest moment, pe cel mai bun loc al carierei, 41. În cazul în care va trece și de Anisimova, ea va intra în top 40 mondial și va avea un loc asigurat pe tabloul principal la mai toate turneele importante din circuitul feminin.

Câți bani și-a asigurat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 la US Open

iar Jaqueline va primi nu mai puțin de 237 de mii de dolari din partea organizatorilor pentru calificarea în turul 3. Românca își poate rotunji serios veniturile dacă o va învinge și pe Anisimova.

În carieră, bucureșteanca a adunat premii de 2,5 milioane de euro. De altfel, doar în acest an, Jaqueline a pus mâna pe aproape 800 de mii de dolari. Românca pare în cel mai bun moment al carierei și speră ca, în cel mai scurt timp, să facă pasul în top 30.

Jaqueline face cel mai bun turneu din carieră la US Open, iar românca nu vrea să se oprească aici. Va fi prima întâlnire directă cu Anisimova, iar sportiva din America, deși stă mult mai bine în clasamentul WTA, nu trece prin cea mai bună perioadă.

Câștigătoarea va avea parte de un duel tare în optimile de finală. Jaqueline Cristian sau Amanda Anisimova se vor bate cu învingătoarea din partida Maria Sakkari – Beatriz Haddad Maia.