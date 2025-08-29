Sport

Jaqueline Cristian, salt uriaș în clasamentul WTA după calificarea în turul 3 la US Open. Românca și-a asigurat un sfert de milion de dolari!

Veste mare pentru Jaqueline Cristian! Românca se apropie cu pași repezi de locul 40 mondial. Pe ce poziție a urcat după calificarea în turul 2 la US Open.
Alex Bodnariu
29.08.2025 | 10:28
Jaqueline Cristian salt urias in clasamentul WTA dupa calificarea in turul 3 la US Open Romanca sia asigurat un sfert de milion de dolari
Jaqueline Cristian, salt uriaș în clasamentul WTA după calificarea în turul 3 la US Open. Românca și-a asigurat un sfert de milion de dolari!

Jaqueline Cristian își continuă aventura pe hard-ul american la US Open, ultimul Grand Slam al sezonului. Jucătoarea din România a învins-o pe Ashlyn Krueger din Statele Unite cu 4-6, 6-2, 6-2 și a făcut un salt uriaș în clasamentul WTA. Sportiva din București și-a asigurat și un premiu impresionant.

ADVERTISEMENT

Jaqueline Cristian, în turul 3 la US Open! Cu cine se va duela românca pentru un loc în optimi

Cea mai bine cotată jucătoare din România face un turneu foarte bun în Statele Unite. După ce, în runda inaugurală, a trecut de Danielle Collins, a eliminat-o pe o altă favorită a gazdelor, Ashlyn Krueger, iar în turul 3 se va duela cu numărul 9 mondial, Amanda Anisimova.

Bucureșteanca a urcat pe cel mai bun loc al carierei. Ce poziție ocupă Jaqueline în clasamentul WTA

Jaqueline a urcat în clasamentul live WTA 8 poziții și este, în acest moment, pe cel mai bun loc al carierei, 41. În cazul în care va trece și de Anisimova, ea va intra în top 40 mondial și va avea un loc asigurat pe tabloul principal la mai toate turneele importante din circuitul feminin.

ADVERTISEMENT

Câți bani și-a asigurat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 la US Open

Premiile din această ediție de la US Open au crescut mult, iar Jaqueline va primi nu mai puțin de 237 de mii de dolari din partea organizatorilor pentru calificarea în turul 3. Românca își poate rotunji serios veniturile dacă o va învinge și pe Anisimova.

În carieră, bucureșteanca a adunat premii de 2,5 milioane de euro. De altfel, doar în acest an, Jaqueline a pus mâna pe aproape 800 de mii de dolari. Românca pare în cel mai bun moment al carierei și speră ca, în cel mai scurt timp, să facă pasul în top 30.

ADVERTISEMENT
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în...
Digi24.ro
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet

Jaqueline face cel mai bun turneu din carieră la US Open, iar românca nu vrea să se oprească aici. Va fi prima întâlnire directă cu Anisimova, iar sportiva din America, deși stă mult mai bine în clasamentul WTA, nu trece prin cea mai bună perioadă.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

Câștigătoarea va avea parte de un duel tare în optimile de finală. Jaqueline Cristian sau Amanda Anisimova se vor bate cu învingătoarea din partida Maria Sakkari – Beatriz Haddad Maia.

Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din Champions League:...
Fanatik
Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din Champions League: „Asta ne dorim”
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după...
Fanatik
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA
Andrei Vochin spune ce înseamnă pentru Oltenia calificarea în Conference League: „U Craiova:...
Fanatik
Andrei Vochin spune ce înseamnă pentru Oltenia calificarea în Conference League: „U Craiova: Două poze și 10 lei, legitimația de Europa!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea...
iamsport.ro
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea gol al Craiovei
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția...
viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!