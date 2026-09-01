Sport

Jaqueline Cristian a încheiat sezonul din tenis cu un anunț incredibil: ”Construiesc în liniște”

Jucătoarea de tenis româncă Jaqueline Cristian nu va mai evolua la nicio competiție până la finalul anului. Vrea să se pregătească pentru sezonul următor.
Alexa Serdan
01.09.2026 | 22:31
Jaqueline Cristian a incheiat sezonul din tenis cu un anunt incredibil Construiesc in liniste
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Jaqueline Cristian se recuperează până în sezonul viitor. Sursa foto: Instagram.com
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A încheiat sezonul din tenis cu o accidentare, iar acum face un anunț incredibil. Jaqueline Cristian și-a pus toată energia pe recuperare și plănuiește să revină pe teren abia sezonul următor pentru a avea cele mai bune șanse de câștig.

Decizia luată de Jaqueline Cristian

Jaqueline Cristian (28 ani) s-a retras de la ultimele evenimente pentru a se concentra pe sănătate. După ce s-a retras de la WTA Iași a ajuns de urgență la o unitate medicală, iar cu puțin timp înainte de US Open a suferit o accidentare. A fost nevoită să se retragă de la cea mai importantă competiție a anului care se desfășoară la New York, SUA.

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Cunoscuta tenismenă s-a operat, dorind ca toată energia pe care o are în prezent să o canalizeze spre recuperare. Astfel, nu va fi prezentă nici la turneele asiatice, precum cele de la Beijing și Shanghai, și nici la competiții. Sportiva a decis să ia o pauză mai lungă pentru a se întoarce cu forțe proaspete și mai ales, putere.

Într-un mesaj distribuit pe social media a anunțat că a făcut acest pas pentru că recuperarea este extrem de importantă. Evoluția sa este din ce în ce mai bună, dovadă că a decis că organismul său are nevoie de un tratament lent, dar sigur. Românca consideră că trebuie să aibă mare grijă de această latură pentru a putea crește în carieră.

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„Am învățat că revenirile nu se întâmplă întotdeauna așa cum ne dorim. Recuperarea mea merge bine și fac progrese în fiecare zi, dar am avut și câteva eșecuri pe parcurs. După ce m-am gândit mult la asta, am decis să închei sezonul aici și să-i dau corpului meu timpul necesar pentru a se recupera complet”, a transmis Jaqueline Cristian, pe Instagram.

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Ce planuri are Jaqueline Cristian pentru 2027

„Desigur, mi-aș dori să pot fi din nou acolo în competiții. Dar acum, cel mai inteligent lucru pe care îl pot face este să am răbdare, să am încredere în proces și să-mi concentrez toată energia pe reconstrucție. Nu sunt interesată să mă grăbesc să revin.  Vreau să revin pregătită.

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Mai puternică, mai înfometată și mai bună decât înainte. Așa că, deocamdată, e timpul să mă întorc la muncă. Construiesc în liniște pentru 2027. Acesta nu este sfârșitul sezonului meu așa cum mi l-am imaginat, dar poate este începutul unei reveniri și mai bune. Ne vedem anul viitor”, a completat tenismena.

Cei care o urmăresc pe social media consideră că a luat cea mai bună decizie. Jaqueline Cristian are parte de toată susținerea fanilor săi care o încurajează să ia lucrurile pas cu pas. „Îți doresc toate cele bune. Îți trimit multă energie”, i-a scris un internaut. Altcineva a completat cu mesajul: „Haide J, ai grijă”.

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Ulterior, jucătoarea de tenis a limitat comentariile pe care le poate primi de la admiratori. Cel mai probabil își dorește să aibă parte de liniște și armonie pentru a se concentra pe acele planuri pe care le are în minte. Momentan, sportiva nu a dezvăluit ce va face în perioada următoare, însă partea medicală este prioritară.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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