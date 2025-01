Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse joacă joi, 16 ianuarie, în turul 2 la Australian Open. La ce oră sunt programate partidele

Organizatorii turneului de Grand Slam de la Australian Open au anunțat programul partidelor de joi, 16 ianuarie, iar Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost puse să joace meciurile din turul 2.

Prima care va intra în scenă va fi Jaqueline Cristian, locul 82 WTA, aceasta urmând să o întâlnească pe italianca Lucia Bronzetti, poziția 76 în ierarhia mondială, care în runda inaugurală a produs o mare surpriză și a eliminat-o pe Victoria Azarenka.

Duelul dintre cele două va avea loc pe terenul 13, fiind ultima din program și nu va începe înainte de ora 05:30 în România. Înainte se va desfășura un alt meci de pe tabloul feminin și unul de pe cel masculin.

cu Bronzetti, printre care și o victorie la Wimbledon în 2023. Anul trecut, românca s-a impus la Palermo în iulie 2024, în timp ce italianca a triumfat în octombrie 2024, în turul al doilea de la Guangzhou Open.

În primul tur de la Australian Open, ”Draculina” . A fost o victorie în trei seturi, cu tie-break în decisiv, care a durat peste 2 ore și jumătate.

Ruse, duel de foc cu Madison Keys

Cea de-a doua româncă rămasă în competiția de simplu, Gabriela Ruse, va avea o partidă infinit mai grea. Venită din calificări și aflată pe locul 125 WTA, ea , locul 14 WTA și cap de serie numărul 19 la Antipozi.

Întâlnirea a fost programată pe Margaret Court Arena, fiind prima din sesiunea de seară și va începe la ora 10:00 în România. Cele două sportive se vor afla pentru prima dată față în față în circuitul mondial.

După ce a trecut de 3 tururi în calificări, Ruse a făcut un meci de zile mari în runda inaugurală de la Australian Open și .

Americanca de 29 de ani a câștigat în acest an turneul de la Adelaide, are în palmares 9 titluri WTA și o finală jucată la US Open în 2017. Cea mai bună performanță realizată la Grand Slam-ul de la Melbourne este sfert de finală în 2015 și 2022.