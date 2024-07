Jaqueline Cristian, unică în tenisul feminin românesc! Ce record deține după JO Paris 2024: „Un vis devenit realitate”. Exclusiv

Jaqueline Cristian (26 de ani) a ajuns la inimile tuturor românilor pentru evoluția din turneul olimpic de tenis de la Paris. , dar a rămas cu o performanță deloc de neglijat.

Ce urmează pentru Jaqueline Cristian după eliminarea de la Jocurile Olimpice de la Paris

Înainte să o înfrunte pe Kerber, Jaqueline Cristian a câștigat în runda inaugurală în fața fostului număr 4 mondial Caroline Garcia. „Contesa Dracula” s-a impus atunci cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, la capătul unuia dintre cele mai frumoase meciuri din turneul olimpic de tenis feminin.

ADVERTISEMENT

va rămâne una de referință pentru locul 57 WTA. Datorită acestui succes, Jaqueline Cristian este singura româncă aflată în activitate cu o victorie la Jocurile Olimpice! Bucureșteanca visează să își îmbunătățească însă palmaresul la următoarea ediție, Los Angeles 2028 (14 iulie – 30 iulie 2028).

„A fost un parcurs destul de bun, pozitiv și că am reușit chiar să am parte de o victorie atât de importantă. Din păcate am pierdut cel de-al doilea meci.

ADVERTISEMENT

Dar pot spune că totul s-a terminat într-o notă pozitivă și mă bucur pentru acest vis devenit realitate”, a declarat Jaqueline Cristian, în exclusivitate pentru FANATIK.

La Paris 2024, Jaqueline Cristian a participat și în proba de dublu, acolo unde a făcut pereche cu Ana Bogdan. Din păcate, cele două au fost învinse în primul tur de japonezele Shuko Aoyama și Ena Shibahara.

ADVERTISEMENT

Oboseala și-a spus cuvântul având în vedere că meciul s-a disputat la doar câteva ore . „Normal (n.r. – că oboseala și-a spus cuvântul). Nu sunt robot”, a adăugat a 57-a jucătoare a lumii.

Cum arată programul lui Jaqueline Cristian după Jocurile Olimpice de la Paris

Jaqueline Cristian ne-a dezvăluit ce planuri are după prima sa experiență la Jocurile Olimpice. „Contesa Dracula” se pregătește turneele din Statele Unite ale Americii, acolo unde visează să ajungă și peste patru ani. Ediția JO din 2028 se va desfășura la Los Angeles.

ADVERTISEMENT

„Urmează o mică pauză, apoi pregătire pentru America: Cincinnati, Cleveland, US Open. (n.r. – Te vedem și la Los Angeles peste patru ani?) Doamne ajută!”, a conchis bucureșteanca.

14 titluri ITF are în carieră Jaqueline Cristian

57 este locul ocupat de bucureșteancă în ierarhia mondială