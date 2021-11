România va avea o finalistă la WTA Linz Open! Jaqueline Cristian, marea surpriză a turneului înaintea semifinalei cu Simona Halep

Simona Halep – Jaqueline Cristian este una din cele două semifinale de la WTA Linz Open. În celălalt meci se vor lupta pentru prezența în ultimul act Alison Riske (locul 73 WTA) și Danielle Rose collins (locul 29 WTA).

și va reprezenta al doilea lor duel direct. Halep și Cristian au fost adversare și la Cluj, în sferturile turneului WTA Transylvania Open, acolo unde .

Jaqueline Cristian este marea surpriză de la WTA Linz Open! A pătruns ca „lucky loser” pe tabloul principal, după accidentarea Soranei Cîrstea

Norocul ține cu Jaqueline Cristian în Austria. Poreclită „Contesa Dracula”, bucureșteanca în vârstă de 23 de ani a pătruns pe tabloul principal al turneului de simplu de la Linz din postura de „lucky loser”. Cristian a pierdut în ultimul tur din calificări, cu Lesia Turenko, scor 7-5, 4-6, 1-6, dar a rămas în competiție, după ce Sorana Cîrstea a abandonat din cauza unei accidentări.

În primul tur, a 100-a jucătoare a lumii a avut nevoie de trei seturi pentru a o învinge pe Kamilla Rakhimova (locul 117 WTA), scor 2-6, 6-2, 7-5.

Norocul a ținut cu Jaqueline Cristian și în turul al doilea, de care a trecut după abandonul Rebeccăi Peterson (locul 84 WTA). Suedeza a declarat forfait în primul set, atunci când tabela arăta 5-2 pentru româncă.

Cristian a făcut un meci fantastic în sferturi, unde a întâlnit din nou o jucătoare mai bine cotată. „Jaq” a învins-o în două seturi pe Veronika Kudermetova (locul 32 WTA), scor 6-3, 7-6(7-5), după ce a salvat trei mingi de set în actul secund.

Fără vreun trofeu până acum în palmares, Jaqueline Cristian va juca pentru a doua oară în carieră într-o semifinală, de această dată împotriva fostului lider mondial Simona Halep (locul 22 WTA).

Câți bani a câștigat Jaqueline Cristian pentru calificarea în semifinalele WTA Linz Open

Ca să o învingă pe Veronika Kudermetova și să obțină biletul pentru o semifinală cu Simona Halep, Jaqueline Cristian a avut nevoie de aproximativ două ore, mai exact o oră și 55 de minute. După faptă și răsplată. Pentru accederea în penultimul act, sportiva antrenată de Thomas Drouet a și-a trecut în cont un cec în valoare de 11.500 de dolari și 110 puncte WTA.

„Este incredibil! Mă bucur enorm de ceea ce se întâmplă în această săptămână. Pot spune că sunt un ‘lucky winner’, nu un ‘lucky loser’. Am pierdut în calificări, așa că am intrat pe tabloul principal fără vreo așteptare și iată ca am ajuns până aici.

O știam bine pe Veronika. Știam că e o luptătoare, știam cum joacă, dar eu m-am bucurat că sunt aici și nu acasă. Abia aștept să joc împotriva Simonei, cred că va ieși un meci bun.

Le mulțumesc tuturor românilor care au venit să mă susțină. Îi aștept și mâine. Le simt toată energia”, a declarat Jaqueline Cristian, după victoria cu Veronika Kudermetova.