Roland Garros 2024, live video după 15:00. Jelena Ostapenko – Jaqueline Cristian se joacă în prima zi a turneului

Roland Garros 2024 este cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, iar România va fi reprezentată de patru sportive pe tabloul feminin. Este vorba despre Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Irina Begu.

Jelena Ostapenko – Jaqueline Cristian, live video online, la Roland Garros 2024

Prima româncă intrată în concurs va fi Jaqueline Cristian. În vârstă de 25 de ani, sportiva aflată pe locul 67 în ierarhia globală va da piept cu letona Jelena Ostapenko (26 de ani, 10 WTA). Cele două s-au mai înfruntat doar o dată pe parcursul carierei lor. În 2021, la St. Petersburg, românca se impunea cu 2-0 (6-3, 7-6).

Luni joacă și celelalte trei românce. Încă nu s-a stabilit ordinea în care ele vor intra pe teren, însă meciurile zilei de la Paris vor începe de la ora 12:00. Sorana Cîrstea (34 de ani, 30 WTA) o înfruntă pe rusoaica Anna Blinkova (25 de ani, 45 WTA). Cele două s-au întâlnit și la Dubai, în 2020, iar Sorana s-a impus cu 2-0 (6-2, 6-1).

Ana Bogdan (31 de ani, 63 WTA) are un meci relativ simplu. Ea o va înfrunta pe franțuzoaica Elsa Jacquemot (21 de ani, 150 WTA), intrată în competiție datorită unui wild card. De remarcat că de pe tablou va lipsi Simona Halep, cea care . Va fi prezentă la Paris, în schimb, Irina Begu (33 de ani, 127 WTA). Aceasta o va înfrunta tot luni pe argentinianca Julia Riera (21 de ani, 93 WTA)

Cine transmite la TV turneul Roland Garros 2024

Meciurile româncelor de la turneul Roland Garros 2024 vor fi televizate în România pe posturile Eurosport 1 și Eurosport 2. Puteți găsi și pe FANATIK.ro, în format LIVE VIDEO, cele mai tari faze din cadrul partidelor.

Vă oferim în timp real scorurile meciurilor în care vor juca Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Irina Begu. Tot aici găsiți și știri despre viitoarele , dacă acestea reușesc să se califice.

Programul meciurilor lui Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Irina Begu la Roland Garros 2024

Cu patru reprezentante pe zgura de la Paris, fanii români ai tenisului au toate motivele să urmărească turneul din Franța. Iată programul partidelor din :

Duminică, 26 mai

ora 14:00 Jelena Ostapenko – Jaqueline Cristian (Eurosport 1 / Eurosport 2)

Luni, 27 mai

ora 12:00 Anna Blinkova – Sorana Cîrstea ( Eurosport 1 / Eurosport 2 )

Anna Blinkova – Sorana Cîrstea ( ) ora 12:00 Elsa Jacquemot – Ana Bogdan ( Eurosport 1 / Eurosport 2 )

Elsa Jacquemot – Ana Bogdan ( ) ora 12:00 Julia Riera – Irina Begu (Eurosport 1 / Eurosport 2)

Orele de start ale partidelor se pot modifica, în funcție de desfășurarea evenimentelor de pe terenurile pe care acestea sunt programate la Roland Garros 2024.

Cote pariuri la meciurile lui Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Irina Begu la Roland Garros 2024

Victoria lui Jaqueline Cristian contra Jelenei Ostapenko este cotată cu 2,95. În cazul unui succes al sportivei din Letonia, pariorii pot profita de cota 1,40. Luni, Sorana Cîrstea este favorită în meciul cu Anna Binkova. Cota pe victoria româncei este 1,37. Un succes al rusoaicei este cotat cu 3,10.

Ana Bogdan are și ea prima șansă cu Elsa Jacquemot. Românca are cota 1,50 la victorie, în timp ce un succes al franțuzoaicei este cotat cu 2,62. Irina Begu are 1,57 la un succes cu Julia Riera. Cota pe victoria argentiniencei venite din calificări este 2,40.

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Irina Begu la Roland Garros 2024, live stream, 14:00, Eurosport 1, Eurosport 2

Turneul de la Paris începe astăzi, 26 mai și se va încheia pe data de 9 iunie. Finala feminină este programată pentru data de 8 iunie. Favorita numărul 1 a competiției, la feminin, este chiar liderul ierarhiei WTA, poloneza Iga Swiatek.

Câștigătoarea competiției va primi 2,4 milioane de euro, în timp ce finalista va fi răsplătită cu 1,2 milioane de euro. Calificarea în primul tur le aduce sportivelor un premiu de 73 de mii de euro și 10 puncte în ierarhia WTA.