Jason Momoa a trecut peste separarea de fosta soție. Cu cine se iubește actorul

Vedeta din Aquaman a trecut peste cu care a format un cuplu timp de anibuni. Cu cine se iubește artistul de 42 de ani în momentul de față, paparazzi surprinzându-l în preajma unei actrițe.

Jason Momoa traversează o perioadă foarte bună din punct de vedere amoros. Actorul a fost fotografiat alături de o actriță mai tânără cu 10 ani decât el. Starul și noua iubită au ieșit la o plimbare romantică cu motocicleta.

Vedeta a fost observată prin Malibu, California, în spatele său fiind Eiza Gonzalez, în vârstă de 32 de ani. Cei doi formează un cuplu de foarte puțină vreme și par foarte fericiți și extrem de relaxați unul lângă celălalt.

Actorii au ales să poarte ținute lejere, în care să se simtă bine. Jason Momoa a optat pentru un hanorac roz și pantaloni kaki, în timp ce partenera sa de viață a îmbrăcat o jachetă și pantaloni de yoga negri. Căștile de protecție nu au lipsit.

Eiza Gonzalez and her boyfriend Jason Momoa were seen out together in Malibu

— Eiza Gonzalez Updates (@EizaGonzalezUpd)