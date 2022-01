Jason Momoa şi Lisa Bonet s-au despărțit, după 17 ani de relație: “Ne eliberăm unul pe celălalt”

Actorul american cunoscut pentru rolul Ronon Dex din „Stargate Atlantis” a fost cel care a confirmat separarea de partenera sa de viață, cea care i-a dăruit doi copii.

Vedeta de la Hollywood a transmis un mesaj pe pagina de Instagram, postarea fiind redactată într-un stil meditativ și cu accente romantice.

Jason Momoa a notat faptul că familia sa „nu poate face excepție” de la actualele vremuri, referindu-se la pandemia de coronavirus, care se pare că l-a îndepărtat de Lisa Bonet.

Jason Momoa şi Lisa Bonet s-au separat. Actorii au fost împreună timp de 17 ani

Totodată, actorul și modelul de origine americană, Jason Momoa a mai subliniat că a luat decizia de a-i reda libertatea soției sale, Lisa Bonet, cu care avea o relație de 17 ani.

Drumurile celor doi actori s-au despărțit, însă dragostea vedetelor „va continua și va evolua” mai departe, asta pentru că îi leagă copiii.

„Cu toții am simțit strângerea și schimbările acestor vremuri de transformare. Se desfășoară o revoluție și familia noastră nu face excepție… simțindu-ne neliniștiți din cauza schimbărilor care au loc.

Și așa împărtășim știrile familiei, că ne despărțim. Împărtășim acest lucru nu pentru că credem că este demn de știre, ci pentru că, pe măsură ce ne desfășurăm viețile, vrem să facem acest lucru cu demnitate și onestitate.

Dragostea dintre noi continuă, evoluând în moduri în care dorește să fie cunoscută și trăită. Ne eliberăm unii pe alții pentru a fi ceea ce învățăm să devenim…

Devotamentul nostru neclintit la această viaţă sacră și copiii nostri”, este mesajul transmis de actorul Jason Momoa pe rețelele de socializare.

Jason Momoa şi Lisa Bonet, separare surpriză pentru fani

Jason Momoa și Lisa Bonet și-au început povestea de dragoste în anul 2005, la un club de jazz, iar în 2017 și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Au împreună doi copii, în timp ce actrița mai are o fetiță, Zoe, din mariajul cu Lenny Kravitz.

Povestea lor de dragoste a început cu mult timp înainte ca actorul să devină celebru jucându-l pe Khal Drogo în „Game of Thrones”. o plăcea pe frumoasa brunetă încă de când avea numai vârsta de 8 ani.

„Când aveam 8 ani am văzut-o la televizor și am spus că o s-o urmăresc pentru tot restul vieții mele și o să te prind”, i-a spus actorul lui James Corden la „The Late Late Show” în 2017, scrie .