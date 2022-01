Jason Momoa și Lisa Bonet s-au despărțit după mai bine de 16 ani de relație și aproape cinci de mariaj.

Potrivit presei din Statele Unite, motivul care a dus la această ruptură este vaccinul anti-Codid 19.

Actorul a declarat în repetate rânduri că este pro-vaccin, în timp ce jumătatea sa a susținut că prin ser s-ar introduce în sânge organisme artificiale care pot provoca diferite boli. Momoa a avut Covid-19 în timpul filmărilor pentru Aquaman 2.

Jason Momoa și Lisa Bonet au anunțat că divorțează. Motivul incredibil care a dus la această decizie

O revistă americană, citată de cei de la ABC, a prezentat motivul separării dintre Jason Momoa și Lisa Bonet. Cei doi aveau o relație de peste 16 ani și formau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri.

Actorul a devenit extrem de apreciat după apariția în serialul Game of Thrones, dar și în filmul Aquaman, în timp ce fosta sa soție este cunoscută mai ales pentru rolurile din serialele The Cosby Show sau The Robinsons.

Lisa Bonet (54 de ani) s-a declarat încă de la început împotriva vaccinului. Aceasta susține că prin această metodă le sunt introduse oamenilor diferite organisme artificiale care provoacă boli grave. În schimb, fostul său soț a spus

Anunțul care i-a surprins pe fani

“Cu toții am simțit strângerea și schimbările acestor vremuri de transformare. Se desfășoară o revoluție și familia noastră nu face excepție… simțindu-ne neliniștiți din cauza schimbărilor care au loc.

Și așa împărtășim știrile familiei, că ne despărțim. Împărtășim acest lucru nu pentru că credem că este demn de știre, ci pentru că, pe măsură ce ne desfășurăm viețile, vrem să facem acest lucru cu demnitate și onestitate.

Dragostea dintre noi continuă, evoluând în moduri în care dorește să fie cunoscută și trăită. Ne eliberăm unii pe alții pentru a fi ceea ce învățăm să devenim…”, a scris actorul.

Cei doi formau un cuplu de mai bine de 16 ani, iar Jason Momoa recunoștea că a avut o pasiune pentru Lisa încă de când avea 8 ani. A văzut-o pentru prima dată la televizor.

“Mi-am zis că am s-o urmăresc pentru tot restul vieții și că am să o cuceresc. Întotdeauna a fost regina mea”, declara în trecut actorul.

Jason Momoa și Lisa Bonet au împreună doi copii. Lola Iolani Momoa (14 ani) și Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa (13 ani)