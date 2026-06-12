Javier Aguirre a taxat declarațiile selecționerului Africii de Sud: „Noroc că eram disperaţi, altfel le dădeam cinci, frate!” De la ce a pornit totul

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, în primul meci de la Cupa Mondială 2026. Sud-americanii au controlat meciul şi şi Jimenez. A fost un meci de deschidere atipic, în care s-au acordat trei cartonaşe roşii.

Selecţionerul Africii de Sud a surprins după meci: „Am văzut un Mexic disperat, nu ştiau ce să facă cu mingea!”

Confruntarea nu s-a încheiat la fluierul final. Selecţionerul Africii de Sud, Hugo Broos, a declarat la final că e mândru de echipa lui şi în multe momente mexicanii erau „disperaţi”, pentru că nu ştiau ce să facă cu mingea:

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„Am înfruntat o echipă bună, dar trebuie să vă spun că am făcut un meci bun. În anumite momente ale jocului am văzut un Mexic disperat, nu știau ce să facă cu mingea. Cei doi fundași centrali așteptau cu piciorul pe minge, nu găseau soluții”, a spus Broos.

Javier Aguirre l-a taxat pe Broos: „Noroc că eram disperaţi, altfel le dădeam cinci, frate!”

Selecţionerul Mexicului, Javier Aguirre, l-a ironizat pe Broos pentru declaraţiile pe care le-a făcut, spunând că echipa lui le-ar fi dat 5-0 adversarilor dacă nu era disperată. După succes, selecţionerul a dezvăluit că nu ar fi o tragedie ca echipa lui să nu câştige grupa:

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„Noroc că nu știam ce să facem cu mingea și că eram disperați. Că dacă nu, le dădeam cinci, frate! (n.r. – râde). Nu sunt absolut deloc de acord cu ce a spus Broos. Eu pot spune că ei n-au avut o apărare bună. Am avut o posesie mai bună și abia dacă au tras o singură dată pe spațiul porții. Asta este realitatea.

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Să începi cu o victorie este întotdeauna important. Putem și trebuie să jucăm mai bine. A existat o cădere în joc în a doua repriză, din cauza atmosferei de pe stadion. Este o atmosferă extrem de intensă și unora le-au tremurat picioarele. Nu tuturor, dar au fost trei sau patru cazuri de cârcei, iar asta se datorează presiunii psihice.

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Nu ne obsedează terminarea pe primul loc în grupă. Nu este important și nu reprezintă prioritatea noastră. În acest moment, singurul lucru la care ne gândim este meciul împotriva Coreei. Vom încerca să fim mai buni decât Coreea, să luăm totul pas cu pas și să vedem ce ne rezervă viitorul. Ambițiile și visurile nu au limite”, a spus Javier Aguirre la final.

3 puncte au acumulat Mexic şi Coreea de Sud, în grupa A

3 cartonaşe roşii au fost acordate în meciul de deschidere