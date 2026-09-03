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Javier Hernandez a rupt tăcerea după ce a trecut printr-un divorț dureros de modelul cu origini românești. Legendarul atacant a oferit noi informații valoroase despre fosta parteneră de viață și cei doi copii.

Javier Hernandez, despre separarea de mama copiilor săi

Javier Hernandez Balcazar (38 ani) este un jucător de fotbal din Mexic care a intrat în lumina reflectoarelor datorită performanțelor sale, dar și a planului amoros. Atacantul care este cunoscut ca și , dar cu rădăcini și în România.

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A cunoscut-o pe Sarah Kohan (32 de ani) la Cupa Mondială din 2018. Iubita starului a înnebunit internetul, fiind . În anul 2019 s-a îndreptat spre altar cu fotbalistul căruia i-a dăruit și doi copii. Din păcate, mariajul cu fostul jucător al celor de la Manchester United, Guadalajara și LA Galaxy nu a rezistat.

Cuplul a pus punct căsniciei după o perioadă scurtă. Frumoasa brunetă a fost cea care a intentat procesul de divorț în anul 2021. Modelul a transmis că fotbalistul este un tată absent, acesta fiind unul dintre motivele rupturii. Le-a cerut judecătorilor o pensie alimentară uriașă, care se ridică la valoarea de 85.000 de euro pe lună.

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Dezvăluirea a fost făcută de o publicație internațională, însă nu a fost confirmată de Javier Hernandez. Nici fosta soție nu a spus nimic. În schimb, mexicanul a declarat că trăiește un adevărat calvar de când s-a despărțit de vedetă. În prezent, nu este aproape de cei doi copii, în ciuda faptului că și-ar dori să-i vadă cum cresc și evoluează.

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Javier Hernandez: ”Nu am fost cel mai bun partener”

Chicharito Hernandez este unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Mexicului, dar lucrurile nu stau pe roze în planul personal. Fotbalistul care se află pe final de carieră recunoaște că nu a fost un partener de nădejde în relația cu fosta soție. E conștient că nu le-a fost alături copiilor săi, dar acum vrea să schimbe totul.

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„Încă de când am divorțat am avut de plătit o datorie uriașă în fiecare an, o datorie despre care nu a știut nimeni. Copiii mei nu vor avea niciodată lipsuri. Nu le-a lipsit niciodată nimic și am făcut în așa fel încât să îi ajut într-o situație foarte dureroasă. Copiii mei nu sunt cu mine, nu pot să îi văd 24 din 7.

Vorbesc cu ei la telefon, dar dacă lucrez uneori nu pot nici măcar să îi văd pe apel video. În timpul divorțului am simțit multă furie și multă durere. Nu am fost cel mai bun partener care puteam fi. N-am fost nici cel mai bun tată. N-am fost cel mai bun prieten. N-am fost cel mai bun om”, a mărturisit Javier Hernandez, relatează .