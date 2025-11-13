Jayson Papeau a analizat șansele Rapidului la titlul de campioană. Cine i se pare cel mai important jucător: „El e creierul”

ADVERTISEMENT

Jayson Papeau a revenit în acest sezon în Superliga României. Atacantul a semnat cu Unirea Slobozia și speră să îi ajute pe ialomițeni să se salveze de la retrogradare. Francezul a vorbit pentru FANATIK despre cariera sa și a spus câteva cuvinte și despre fosta sa echipă, Rapid București.

Jayson Papeau, vedeta din atacul Unirii Slobozia. Francezul a revenit în Superliga

Francezul a ajuns în România în 2022, la Rapid, unde a impresionat prin tehnica sa și prin stilul spectaculos de joc. Evoluțiile bune din Giulești i-au adus ulterior un contract în zona Golfului, însă după o perioadă scurtă petrecută acolo, Papeau s-a întors în fotbalul românesc. Ajuns la 29 de ani, este una dintre vedetele formației Unirea Slobozia,

Jayson Papeau a acordat un interviu pentru FANATIK, în care a vorbit despre realizările și obiectivele sale. Francezul este de părere că , este marea favorită la titlu în acest sezon de Superligă. În același timp, atacantul are o părere foarte bună și despre Universitatea Craiova, pe care o consideră una dintre cele mai solide formații din campionat.

Jayson Papeau, interviu pentru Fanatik. Detalii despre transferul surprinzător la Unirea Slobozia

Jayson, un început bun pentru tine la Slobozia. Totuși de ce ai plecat din Qatar?

– Era un campionat bun, însă mă așteptam să promovăm în prima ligă, dar am ratat obiectivul. Așa că am decis să plec. Sunt jucători destul de buni și în liga a doua qatareză, nivelul nu e rău, însă per total nu e extraordinar. Așa că am vrut să mă întorc la un nivel mai bun și un campionat cu multe meciuri.

De ce Slobozia? Ai avut și alte oferte?

– Am mai avut din Franța din liga a doua, Serbia sau Libia. Puteam să merg în Serbia, dar trebuia să mă aștept puțin și nu am vrut asta pentru că era deja septembrie și voiam să joc. M-au contactat cei de la Slobozia și am ales să merg aici.

Jayson Papeau știe cine e marea favorită la titlu dintre Rapid și Universitatea Craiova

Ai jucat deja de la revenirea ta și împotriva Universității Craiova și a Rapidului. Care ți s-a părut echipa mai bună și cine crezi că poate câștiga titlul?

– Rapid cred că poate câștiga campionatul, dar trebuie să joace la fel de bine și să mențină ritmul, iar asta e cel mai greu în fotbal. Dacă vor juca de exemplu cum au făcut-o împotriva Unirii Slobozia, sunt convins că vor câștiga SuperLiga. Rapid și Craiova sunt echipe foarte bune, cu jucători de valoare și au găsit în sfârșit rețeta.

Există relații de joc foarte bune, mi se par echipele care arată cel mai bine, chiar dacă nu câștigă tot timpul sau mai sunt în scădere. Dacă ne referim strict la meciurile lor cu Unirea Slobozia în care am fost pe teren, Rapid mi s-a părut clar echipa mai bună.

Care e cea mai frumoasă amintire a ta de la Rapid? Care e primul lucru care îți vine în minte când te gândești?

– O amintire specială e normal atunci când am făcut gender reaveal-ul pentru fiul meu. A fost frumos să sărbătoresc acest moment important alături de suporteri, colegi și bineînțeles de soția mea. A fost emoționant.

Dar cel mai greu moment?

– Bineînțeles că momentul în care m-am accidentat. A fost o perioadă foarte grea pentru mine pentru că eram într-un moment bun. Eram titular, eram în formă, dar ăsta e fotbalul. Trebuie să găsim partea bună și în astfel de momente pentru că mulți își doresc să ajungă fotbaliști, însă puțin reușesc. Trebuie să ne ridicăm de jos de fiecare dată și să ne bucurăm de fiecare moment pentru că viața unui jucător e destul de scurtă.

Papeau nu va uita niciodată golul marcat împotriva Universității Craiova și vrea să înscrie și cu FCSB

În precedentul interviu pentru Fanatik, ai făcut un top al celor mai frumoase goluri din cariera ta. Se modifică după golul superb la debut împotriva Craiovei?

– Cred că da. A fost foarte important pentru că a fost primul meu meci de la întoarcere și împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din campionat, plus că am reușit să egalăm cu reușita mea.

Ți-ar plăcea să marchezi din nou împotriva FCSB-ului și să ajuți Rapid să câștige titlul? Și cu ei ai dat un super gol…

– (n.r.râde) Vreau să marchez împotriva oricărei echipe, chiar și Rapid. Acum trebuie să ajut Unirea Slobozia și să demonstrez că am valoare. Vreau să marchez, să dau pase decisive și să câștigăm meciuri, nu doar cu FCSB. Într-adevăr a fost un gol foarte frumos marcat împotriva lor. Era un moment mai dificil pentru că eram mai mult rezervă. Venisem după accidentare și am făcut un meci bun. Dacă voi avea șansa să marchez din nou împotriva lor voi încerca să o fac.

Cine e jucătorul indispensabil din angrenajul lui Costel Gâlcă

Care crezi că e cel mai important jucător al Rapidului? Din ce în ce mai mulți vorbesc despre Alex Dobre… Cu cine mai ții legătura de acolo?

– Pentru mine Christensen fără doar și poate e cel mai bun. Nu e doar creierul echipei și nu mă uit la ce face cu mingea la picior, ci mai ales jocul său când nu are mingea. Cum citește jocul și cum se mișcă, chiar dacă nu marchează și nu oferă foarte multe pase de gol.

Recuperează foarte multe mingi, e bun pasatorul, organizează jocul și e creierul de la mijlocul terenului. Ăștia sunt genul de jucători care îți câștigă meciuri și să lăsăm viitorul să vedem dacă îmi va da dreptate. Vorbesc cu Braun, cu mai mulți jucători.

Ești un jucător căruia îi place mingea. Care crezi că e cel mai tehnic jucător din România?

– E greu de spus… Sunt mai mulți. Îmi place și am auzit multe despre Bettaieb de la FC Argeș.

De ce a plecat din Giulești și ce spune despre o posibilă revenire la Rapid

De ce ai plecat de la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre o posibilă revenire a ta în Giulești…

– Așa e viața. Câteodată joci, câteodată nu. Eu voiam să joc și am căutat o nouă provocare. Nu sunt fericit atunci când nu joc. Așa că am decis să plec de la Rapid. Nu știu dacă voi avea posibilitatea să mă întorc acolo, dar cine știe. Vom vedea ce se întâmplă. Victor Angelescu nu a zis, dar nici nu a spus da. Depinde cum interpretezi. Iubesc Rapidul, ne-am despărțit în relații bune, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă întorc acolo. Nu știu dacă se va întâmpla asta, e 50%-50%.

Vedem multe surprize în acest sezon. Crezi că Unirea Slobozia poate fi una dintre ele până la finalul sezonului?

– Cine știe, echipa a fost acolo în față după primele etape. Acum trei etape eram pe loc de play-off. Va fi altceva când vom juca pe stadionul nostru la Slobozia, cu stadionul plin și nu vom fi tot timpul pe drumuri. Eu sper să ajut Unirea Slobozia până în vară când îmi termin contractul și apoi vom vedea ce urmează. Totul depinde de mine.