Jayson Papeau nu și-a uitat trecutul rapidist. Ce a putut să facă chiar în fața suporterilor arădeni: „Nu putem accepta așa ceva!”

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UTA Arad și Rapid s-au duelat în primul meci al etapei a 4-a din SuperLiga României. Partida de pe stadionul „Francisc Neumann” s-a terminat la egalitate, scor 0-0. După fluierul final, gestul francezului Jayson Papeau i-a scandalizat pe arădeni. Cum a reușit să îi înfurie pe suporteri.

Jayson Papeau nu și-a uitat trecutul rapidist. Fanii arădeni au luat foc

în etapa cu numărul 4 din SuperLiga. Meciul nu a fost lipsit de ocazii de gol, mai ales în contul giuleștenilor, care puteau da lovitura pe finalul actului secund. Partida nu a făcut rabat de la , având parte de două episoade care au creat reacții contrare la final.

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Francezul Jayson Papeau, intrat în minutul 61 în locul lui Alin Roman, a văzut un cartonaș galben 15 minute mai târziu, iar în minutul 83 a fost la un pas să fie eliminat după un contact dur cu Vulturar. Jucătorul sosit în această vară la „Bătrâna Doamnă” a mai fost protagonistul unui moment, neplăcut pentru suporterii formației gazdă.

Mai exact, talentatul fotbalist a ales să meargă la finalul partidei să se bucure alături de galeria Rapidului, clubul pentru care a evoluat la începutul experienței sale din România. Pe pagina de Facebook intitulată „Bătrâna Doamnă”, dedicată suporterilor arădenilor, a apărut un amplu mesaj prin care Papeau a fost criticat pentru gestul său.

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Comunicat dur al fanilor de la UTA Arad față de Jayson Papeau

Jayson Papeau a fost „mitraliat” după ce s-a bucurat alături de fanii Rapidului pe stadionul celor de la UTA. Francezul a evoluat pentru Rapid între iulie 2022 și septembrie 2024, trecând ulterior pe la Unirea Slobozia, formație retrogradată.

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„𝐂𝐀̂𝐍𝐃 𝐏𝐎𝐑𝐓̦𝐈 𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄𝐌𝐀 𝐔𝐓𝐀-𝐄𝐈, 𝐄𝐒̦𝐓𝐈 𝐔𝐓𝐈𝐒𝐓! La finalul meciului dintre UTA și Rapid, 𝐉𝐚𝐲𝐬𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐩𝐞𝐚𝐮, intrat pe teren în repriza secundă, a ales să celebreze alături de suporterii formației adverse. Un gest pe care, din perspectiva noastră, nu îl putem accepta. UTA nu este doar clubul la care vii, semnezi un contract, joci câteva luni sau câțiva ani și pleci mai departe. UTA are o istorie, are o identitate, are rivalități construite în zeci de ani și, mai presus de toate, are suporteri care merită respectați.

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În ultimii ani am observat tot mai des un trend pe care îl considerăm nepotrivit: jucători sau chiar antrenori aflați sub culorile UTA-ei care simt nevoia să își manifeste public atașamentul față de cluburi rivale. Nu contestă nimeni trecutul unui om și nici sentimentele pe care le-a avut înainte să ajungă la Arad. Dar există o limită între trecutul personal și respectul datorat clubului pe care îl reprezinți în prezent.

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚̆ 𝐚𝐢𝐜𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐔𝐓𝐀. Iar când mulți dintre actualii jucători și antrenori nu purtau această emblemă, suporterii UTA-ei străbăteau țara în lung și-n lat pentru această echipă. Au fost acolo în anii grei, prin ligile inferioare, pe stadioane mici, la sute de kilometri de Arad. Au cântat, au suferit și au rămas lângă club atunci când era mult mai ușor să întorci spatele.

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𝐄𝐢 𝐚𝐮 𝐝𝐮𝐬 𝐦𝐚𝐢 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐔𝐓𝐀-𝐞𝐢. De aceea, orice manifestare publică de afecțiune față de un club rival, în timp ce reprezinți UTA, poate fi percepută ca o lipsă de respect față de oamenii care au ținut acest club în viață. Nu cerem nimănui să își șteargă trecutul. Cerem doar respect pentru prezent. UTA merită mai mult respect din partea tuturor celor care îi poartă emblema. De la conducători. De la antrenori. De la jucători.

Pentru că indiferent de unde vii, cu cine ai simpatizat sau pentru cine ai jucat înainte, există un principiu care ar trebui să fie simplu: 𝐂𝐚̂𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐣𝐨𝐜𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐔𝐓𝐀, 𝐞𝐬̦𝐭𝐢 𝐔𝐓𝐈𝐒𝐓. 𝐂𝐚̂𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐚𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐞𝐳𝐢 𝐔𝐓𝐀, 𝐞𝐬̦𝐭𝐢 𝐔𝐓𝐈𝐒𝐓. 𝐂𝐚̂𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐩𝐨𝐫𝐭̦𝐢 𝐚𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭𝐚̆ 𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚̆, 𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭̦𝐢”, se arată pe pagina oficială de Facebook a suporterilor de la UTA.

Cristi Balaj consideră că Jayson Papeau trebuia eliminat în UTA – Rapid 0-0

Despre faultul dur comis de Papeau asupra lui Vulturar, amintit mai sus, s-a pronunțat și Cristi Balaj. Fostul mare arbitru FIFA și actual expert FANATIK a transmis în exclusivitate pentru site-ul nostru că francezul trebuia eliminat. „Da, Papeau merita eliminat. Face un atac imprudent, cu talpa. Îl ștampilează. Trebuia să primească al doilea cartonaș galben”, a fost părerea fermă a lui Cristi Balaj.