Sport

Jayson Papeau rămâne în SuperLiga. A semnat pe un an. Exclusiv

Jayson Papeau (29 de ani) și-a încheiat contractul cu Unirea Slobozia, dar va continua să joace în SuperLiga. FANATIK a aflat în exclusivitate cu ce echipă a semnat mijlocașul francez.
Bogdan Cioara, Traian Terzian
16.06.2026 | 20:15
Jayson Papeau ramane in SuperLiga A semnat pe un an Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cu ce echipă din SuperLiga a semnat Jayson Papeau (29 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
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Unirea Slobozia a retrogradat din SuperLiga la finalul sezonului precedent, astfel că Jayson Papeau nu și-a mai prelungit înțelegerea. Chiar și așa, fotbalistul a ales să continue pe prima scenă a fotbalului din România.

Jayson Papeau va continua să joace în SuperLiga

Unul dintre cei mai spectaculoși străini din campionat, Jayson Papeau și-a încheiat conturile cu Unirea Slobozia, dar va continua să joace în SuperLiga. Din informațiile obținute de FANATIK, jucătorul a ales să meargă la UTA.

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Fotbalistul francez a fost adus la cererea expresă antrenorului Adrian Mihalcea. FANATIK a aflat în exclusivitate că Papeau a semnat cu ”Bătrâna Doamnă” un contract pe un sezon cu drept de prelungire.

Este al doilea jucător transferat de UTA de la Unirea Slobozia, fosta echipă a lui Mihalcea. În urmă cu două zile, arădenii au anunțat achiziționarea fundașului dreapta Andrei Dorobanțu, care a fost și în atenția celor de la FCSB și Dinamo.

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Cifrele lui Jayson Papeau în România

Mijlocașul francez și-a început cariera în țara natală unde a jucat pentru echipele Le Mee SF, Sainte-Genevieve Sports, Amiens și FC Chambly Oise. În vara anului 2021 s-a transferat în Polonia, la Warta Poznan.

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După un an a venit în România și a semnat cu Rapid. Jucător de creație, Papeau a luat ochii suporterilor giuleșteni în cei doi ani petrecuți în tricoul ”alb-vișiniu”. Însă, nu a fost de ajuns ca Rapid să câștige vreun trofeu, iar francezul a fost cedat în vara lui 2024 în Qatar, la Al-Markhiya SC.

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Acolo a rezistat un singur sezon, iar apoi a devenit jucător liber de contract. Din această poziție a ajuns la Unirea Slobozia în octombrie 2025. Pentru ialomițeni a jucat 15 meciuri, a marcat trei goluri și a dat două pase decisive, dar nu a putut ajuta echipa să se salveze de la retrogradare.

Schimbări masive în lotul celor de la UTA

Antrenorul Adrian Mihalcea a sunat adunarea la UTA și a susținut primul antrenament. Arădenii s-au despărțit în această vară de nu mai puțin de șapte jucători: Poulolo, Van Durmen, Ovidiu Popescu, Luca Mihai, Florin Iacob, Hrezdac și Mark Țuțu, acesta din urmă ajuns la Petrolul, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Pe lângă Jayson Papeau și Andrei Dorabanțu de la Unirea Slobozia, arădenii au mai oficializat transferul lui Răzvan Oaidă de la U Cluj. Însă, antrenorul Adrian Mihalcea este conștient că mai are nevoie de întăriri.

”Am reușit să ținem o mare parte din lotul pe care l-am avut. Am făcut două achiziții (n.r. – trei cu Papeau) până acum și mai așteptăm cel puțin cinci jucători. Ne dorim un fundaș central, unul de bandă dreapta și unul stânga și doi mijlocași”, a declarat tehnicianul.

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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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