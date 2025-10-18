Sport

Jayson Papeau, revenire memorabilă în U Craiova – Unirea Slobozia! A marcat și a ratat ocazia campionatului în 3 minute. Video

Jayson Papeau s-a întors în SuperLiga la Unirea Slobozia și a fost în prim plan la meciul de debut cu Universitatea Craiova. În doar 3 minute, francezul a reușit să dea un gol și să rateze o ocazie rarisimă
Cristian Măciucă
18.10.2025 | 19:18
Jayson Papeau revenire memorabila in U Craiova Unirea Slobozia A marcat si a ratat ocazia campionatului in 3 minute Video
ULTIMA ORĂ
Jayson Papeau, revenire memorabilă în U Craiova - Unirea Slobozia! A marcat și a ratat ocazia campionatului în 3 minute. FOTO: sportpictures.eu

Jayson Papeau a revenit în SuperLiga la meciul din etapa a 13-a dintre Universitatea Craiova și Unirea Slobozia. Fostul mijlocaș al Rapidului a „furat” show-ul, cu un gol spectaculos și cu o ratare incredibilă.

ADVERTISEMENT

Jayson Papeau, „înger și demon” în U Craiova – Unirea Slobozia

Revenit în campioantul României la Unirea Slobozia, Jayson Papeau a început ca titular meciul de pe „Ion Oblemenco”. Francezul a arătat o poftă de joc incredibilă. Fostul mijlocaș de la Rapid a tras echipa după el, mai ales în startul reprizei a doua, când echipa lui Andrei Prepeliță evoua în inferioritate numerică. Nou-promovata a rămas în „10” după ce Antoche a luat roșu în minutul 34. 

În minutul 61, Papeau a rezolvat de unul singur o acțiune a Sloboziei. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a restabilit egalitatea, după ce l-a executat cu un șut imparabil pe Isenko. Mingea a lovit și bara înainte să intre în plasa porții apărate de ucrainean.

ADVERTISEMENT

Trei minute mai târziu, Papeau putea da lovitura și să o aducă pe Unirea Slobozia în avantaj. După o acțiune excelentă a lui Afalna, mingea a ajuns la Papeau. Mijlocașul, aflat în poziție ideală, a avut două ocazii să facă „dubla”. Mai întâi, a fost blocat de Adi Rus. Apoi, balonul i-a ricoșat norocos, dar, în loc să îndeplinească o simplă formalitate, l-a luat la țintă pe Isenko. – vezi VIDEO

Ratarea colosală a lui Jayson Papeau s-a dovedit de bun augur pentru olteni, care s-au răzbunat în minutul 71. Anzor Mekvabishvili a readus-o în avantaj pe Universitatea Craiova, cu un gol care a semănat cu cel înscris de Papeau.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Digi24.ro
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”

Câte goluri a marcat Papeau când juca la Rapid

Jayson Papeau a apărut în prim planul fotbalului românesc în vara lui 2022, când Rapid plătit 200.000 de euro pentru transferul său din Polonia, de la Warta Poznan. Mijlocașul francez a jucat doi ani în Giulești, după care a fost cedat în Qatar, la Al-Markhiya.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație

În cei doi ani în care a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu, Papeau a fost folosit în 66 de partide, reușind să înscrie 7 goluri și să ofere 7 pase decisive.

Lovitură de teatru! Ce a spus Sabău despre demisie, imediat după meciul U...
Fanatik
Lovitură de teatru! Ce a spus Sabău despre demisie, imediat după meciul U Cluj – FC Botoșani. Update
A încălcat Florin Andrei regulamentul la Universitatea Craiova – Unirea Slobozia?! A fluierat...
Fanatik
A încălcat Florin Andrei regulamentul la Universitatea Craiova – Unirea Slobozia?! A fluierat reluarea jocului, apoi l-a oprit şi s-a dus la VAR pentru un cartonaş roşu. Video
Leo Grozavu a dezvăluit secretul lui FC Botoșani după 2-0 cu Universitatea Cluj:...
Fanatik
Leo Grozavu a dezvăluit secretul lui FC Botoșani după 2-0 cu Universitatea Cluj: „Jucătorii au înțeles”. Obiectivul incredibil al liderului din SuperLiga
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A câștigat milioane din fotbal, a fost vedetă la națională, însă a căzut...
iamsport.ro
A câștigat milioane din fotbal, a fost vedetă la națională, însă a căzut în patima alcoolului și s-a ruinat: 'Nu mă pot schimba'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!