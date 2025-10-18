Jayson Papeau, revenire memorabilă în U Craiova – Unirea Slobozia! A marcat și a ratat ocazia campionatului în 3 minute. Video

Jayson Papeau a revenit în SuperLiga la Fostul mijlocaș al Rapidului a „furat” show-ul, cu un gol spectaculos și cu o ratare incredibilă.

Jayson Papeau, „înger și demon” în U Craiova – Unirea Slobozia

Revenit în campioantul României la Unirea Slobozia, Jayson Papeau a început ca titular meciul de pe „Ion Oblemenco”. Francezul a arătat o poftă de joc incredibilă. Fostul mijlocaș de la Rapid a tras echipa după el, mai ales în startul reprizei a doua, când echipa lui Andrei Prepeliță evoua în inferioritate numerică.

În minutul 61, Papeau a rezolvat de unul singur o acțiune a Sloboziei. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a restabilit egalitatea, după ce l-a executat cu un șut imparabil pe Isenko. Mingea a lovit și bara înainte să intre în plasa porții apărate de ucrainean.

Trei minute mai târziu, Papeau putea da lovitura și să o aducă pe Unirea Slobozia în avantaj. După o acțiune excelentă a lui Afalna, mingea a ajuns la Papeau. Mijlocașul, aflat în poziție ideală, a avut două ocazii să facă „dubla”. Mai întâi, a fost blocat de Adi Rus. Apoi, balonul i-a ricoșat norocos, dar, în loc să îndeplinească o simplă formalitate, l-a luat la țintă pe Isenko. – vezi

Ratarea colosală a lui Jayson Papeau s-a dovedit de bun augur pentru olteni, care s-au răzbunat în minutul 71. Anzor Mekvabishvili a readus-o în avantaj pe Universitatea Craiova, cu un gol care a semănat cu cel înscris de Papeau.

Câte goluri a marcat Papeau când juca la Rapid

Jayson Papeau a apărut în prim planul fotbalului românesc în vara lui 2022, când Rapid plătit 200.000 de euro pentru transferul său din Polonia, de la Warta Poznan. Mijlocașul francez a jucat doi ani în Giulești, după care a fost cedat în Qatar, la Al-Markhiya.

În cei doi ani în care a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu, Papeau a fost folosit în 66 de partide, reușind să înscrie 7 goluri și să ofere 7 pase decisive.