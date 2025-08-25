News

JD Vance, despre negocierile de pace în Ucraina: „Rusia a făcut concesii semnificative. E pentru prima dată”

Vicepreședintele american, JD Vance, consideră că Rusia ar fi făcut pași semnificativi pentru un acord de pace în Ucraina.
Ana-Maria Tomescu
25.08.2025 | 06:15
JD Vance despre negocierile de pace in Ucraina Rusia a facut concesii semnificative E pentru prima data
JD Vance, despre negocierile de pace în Ucraina: „Rusia a făcut concesii semnificative”. Foto Hepta

Vicepreședintele american, JD Vance, susține că Rusia „a făcut concesii semnificative” în ceea ce privește semnarea unui acord de pace cu Ucraina și se declară încrezător că lucrurile înaintează, deși o întâlnire Putin-Zelenski nu a fost stabilită nici până acum. Afirmația a fost făcută în contextul în care negocierile de pace par blocate.

JD Vance crede că Rusia a făcut concesii pentru un acord de pace în Ucraina

Cu toate acestea, vicepreşedintele SUA pare încrezător. În cadrul emisiunii „Meet the Press with Kristen Welker” difuzată de NBC, JD Vance a declarat că președintele Rusiei Vladimir Putin a făcut mai multe concesii, arată Reuters. El a menționat că Putin ar fi fost de acord cu o „anumită garanție de securitate” pentru Ucraina.

De asemenea, vicepreședintele SUA spune că Moscova a realizat că nu ar putea pune un regim marionetă la Kiev. „Cred că ruşii au făcut concesii semnificative preşedintelui Trump pentru prima dată în trei ani şi jumătate de conflict. Au recunoscut că nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev.

Aceasta era, desigur, o cerinţă majoră la început. Şi, mai important, au recunoscut că va exista o anumită garanţie de securitate pentru integritatea teritorială a Ucrainei”, a declarat vicepreședintele american în emisiunea „Meet the Press with Kristen Welker”.

Ce spune ministrul rus de Externe despre garanțiile de securitate

În același timp, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis duminică noi declarații privind situația din Kiev. Acesta spune că un grup de state, printre care membrii Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanţi ai securităţii Ucrainei, potrivit News.ro. Amintim că președintele american Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de Rusia la o săptămână după întâlnirea cu Vladimir Putin în Alaska.

Liderul SUA a reiterat amenințarea cu noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă în următoarele două săptămâni nu se vor înregistra progrese către o soluție pașnică în Ucraina. JD Vance a explicat că orice sancțiuni vor fi evaluate individual, menționând totodată că este puțin probabil ca aceste măsuri să convingă Moscova să accepte un armistițiu.

