JD Vance sare în ajutorul lui Viktor Orban, cu cinci zile înainte de alegeri. Cât de mult va influenţa vizita sa la Budapesta electoratul maghiar

Vicepreședintele american JD Vance a ajuns marţi în Ungaria pentru a-l ajuta pe premierului Viktor Orban să-și resusciteze campania în ultimele zile dinaintea decisivelor alegeri din 12 aprilie. De 16 ani la putere, Orban se confruntă cu cea mai serioasă provocare de până acum, în persoana lui Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care se află în fruntea tuturor sondajelor.

„O vizită a lui Trump la Budapesta ar fi putut face diferenţa în favoarea lui Orban”

Administrația Trump este o mare susținătoare al lui Orban, iar în timpul recentei conferințe a conservatorilor, ţinute la Budapesta, președintele SUA a trimis un mesaj video numindu-l pe premierul maghiar un „tip fantastic” şi spunând despre el că este un „lider puternic care a arătat întregii lumi de ce este capabilă o ţară dacă îşi apără granițele, cultura, moștenirea, suveranitatea și interesele”.

Vizita de azi a lui JD Vance urmează celei efectuate de Marco Rubio în luna februarie, în timpul căreia secretarul de stat american i-a spus lui Viktor Orban că „atâta timp cât sunteți prim-ministru și liderul acestei țări, este în interesul nostru național ca Ungaria să aibă succes”.

Poate vizita lui Vance să-l ajute pe Orban, aflat în dificultate? Marc Loustau, cercetător afiliat la Institutul de Studii Avansate din cadrul Universităţii Central Europene, este de părere că mai degrabă nu îi oferă vreun avantaj liderului ungur. „O vizită a lui Trump ar fi putut face diferența, dar Vance nu are nici pe de parte greutatea de a da un alt curs campaniei electorale. Puțini maghiari îl cunosc”, este de părere acesta. Ivan Laszlo Nagy, un jurnalist politic maghiar care lucrează în prezent pentru Columbia Journalism Review, este de acord cu Loustau: „Vance nu este un nume cunoscut în baza mai rurală și mai puțin educată a lui Orban, chiar dacă Orban încearcă să vândă această vizită ca pe un eveniment uriaş”, a spus Nagy.

JD Vance, cel mai înalt oficial american care vizitează Ungaria din ultimii 20 de ani

În schimb, Joakim Scheffer, care scrie pentru Hungarian Conservative, notează că Vance este oficialul american de cel mai înalt nivel care vizitează Ungaria după iunie 2006, când președintele de atunci, George W. Bush, a efectuat o vizită la Budapesta. Asta înseamnă foarte mult pentru maghiari, consideră Scheffer. „Vance reprezintă o tendință a gândirii intelectuale republicane, care consideră Ungaria o alternativă la modelul de guvernare liberală, lăudând țara și pe Viktor Orban pentru pozițiile lor privind migrația în masă, suveranitatea și politica familială, precum și opoziția lor față de elitele aflate la putere în UE”, consideră acesta.

Însă vizita lui Vance vine într-un moment critic al popularității administrației Trump, atât în ​​țară, cât și în străinătate. În întreaga Europă, sondajele sugerează deja că majoritatea populației se opune conflictului aflat în desfăşurare în Orientul Mijlociu. Însă Orban, argumentând că teroriste în Europa, a ordonat un controal mai amănunţit al traficului de pasageri străini care sosesc în Ungaria și a ridicat nivelul de alertă de securitate al ţării.

Chiar și așa, Loustau consideră că războiul din Iran nu va juca un rol major în rezultatele alegerilor din 12 aprilie. „Războiul din Iran este în mare parte o problemă irelevantă în Ungaria. Este departe. Nu a afectat prețurile la energie aici. Dacă e să influenţeze cumva, războiul ar putea fi folosit împotriva lui Orban, care se referă adesea la Trump și la el însuși ca forțe ale păcii”, a spus şi Ivan Laszlo Nagy.

Mult și relațiile cu Uniunea Europeană. Orban a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și l-a prezentat pe Magyar ca fiind subordonat intereselor ucrainene și ale UE. Dacă Orban este candidatul preferat de administrația Trump și de politicienii europeni de extremă dreapta, Magyar este favoritul Bruxelles-ului. Totuși, sprijinul UE pentru liderul opoziției a fost mult mai redus decât se aştepta, pentru a evita să i se ofere lui Orban muniție suplimentară în campanie.

Partidul lui Orban ar putea avea mai multe locuri în parlament fără să câştige mai multe voturi decât partidul rival

Chiar dacă Peter Magyar ar deveni următorul premier al Ungariei, relațiile dintre Bruxelles și Budapesta nu s-ar schimba imediat. Partidul Tisza al lui Peter Magyar a votat şi el împotriva împrumutului de 90 de miliarde de euro de la UE și și-a anunțat opoziția față de trimiterea de arme către Ucraina sau de accelerarea aderării Ucrainei la UE. O treime dintre alegătorii Partidului Tisza consideră Ucraina o amenințare, un procent remarcabil, deși mult mai mic decât cei 63% dintre alegătorii fideli Fidesz-ul lui Orban.

Cu mai puțin de o săptămână înainte de alegeri și cu posibilitatea ca partidul Fidesz al lui Orban să obțină cele mai multe locuri în parlament fără a câștiga cele mai multe voturi, din cauza particularităților legislației electorale din Ungaria, puține lucruri sunt sigure. Este însă o certitudine însă că alegerile vor fi urmărite cu mare atenţie la Bruxelles și peste Atlantic. Atât Europa, cât și SUA susțin tabere diferite, iar implicaţiile scrutinului depăşesc granițele Ungariei. Vizita lui Vance la Budapesta, în plin război al SUA cu Iranul, este o dovadă în acest sens.