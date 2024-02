Jean de la Craiova a rupt tăcerea. Ce crede artistul despre asemănarea dintre el și băiatul lui Cătălin Măruță

În ultima vreme, glumele de pe internet la adresa lui David, băiatul lui Cătălin Măruță, sunt mai dese ca niciodată. Internauții subliniază constant faptul că cel mic seamănă izbitor cu Jean de la Craiova. După ce însuși Cătălin Măruță a reacționat la aceste glume nesărate, a venit timpul ca Jean de la Craiova să își spună și el punctul de vedere.

Jean de la Craiova, prima reacție despre asemănarea dintre David și el

Anul 2024 a început destul de tumultos pentru familia lui Cătălin Măruță. Copiii prezentatorului au fost trași în mijlocul unor scandaluri de amploare în mediul online. După ce Eva Măruță a fost linșată din cauza rolului din ”Tati part-time”, se pare că a venit timpul ca David să fie ținta răutăților.

ADVERTISEMENT

De ani de zile, cei din online au făcut diverse glume la adresa băiatului lui Cătălin Măruță. Surprinzător, toate exprimau aceeași idee și anume, faptul că David seamănă mai mult cu Jean de la Craiova decât cu Măruță.

, cu atât mai mult cu cât este vorba despre un copil de 12 ani. Însă, se pare că internauții nu au nicio reținere atunci când aruncă cu săgeți la adresa lui.

ADVERTISEMENT

În online au început să circule diverse colaje menite să sublinieze asemănarea dintre David și Jean de la Craiova. Inițial, Cătălin Măruță nu a vrut să intervină, în speranța că aceste glume se vor stinge de la sine. Însă, nu s-a întâmplat asta.

Artistul a făcut primele declarații despre subiectul delicat din online

După ce prezentatorul și-a spus punctul de vedere, a venit timpul ca și celălalt personaj implicat să își exprime părerea sinceră. și el despre ceea ce se întâmplă în online, mai ales că este prezent și numele său în ecuație.

ADVERTISEMENT

Jean de la Craiova a ales să vorbească sincer despre acest subiect delicat. Acesta le-a cerut tuturor să înceteze cu glumele pentru că, la un moment dat, ajung să fie deranjante pentru familia lui Cătălin.

În plus, artistul nu a negat faptul că, uneori, oamenii mai seamănă între ei. Însă, asta nu înseamnă că el are vreo legătură cu trăsăturile pe care le are copilul lui Cătălin Măruță.

ADVERTISEMENT

”Terminați cu prostiile astea, cu Andra, copilul. E prea mult, multă istorie. Nu e bine, se supără și oamenii. Voi să fiţi în locul lor, nu e nasol? Nu am nicio treabă! Oamenii seamănă între ei, ce treabă să am eu? Vă pupă Jean!”, a spus artistul pe social media.

Din păcate, anul acesta nu doar David a fost implicat în situații delicate în online. Sora lui mai mică, Eva a fost criticată dur după ce a primit rolul principal într-un film regizat de Matei Dima.

Cei care au văzut filmul și nu numai s-au declarat total nemulțumiți de faptul că fiica lui Măruță joacă în peliculă. În concepția lor, există mai mulți copii talentați care nici măcar nu au avut ocazia să participe la casting.