Jean de la Craiova, dezvăluiri exclusive despre Splash! Vedete la apă. De ce fuge de Nea Marin și ce îi face Iulia Albu la filmări

Jean de la Craiova este unul dintre jurații emisiunii Splash! Vedete la apă de la Antena 1 și, așa cum recunoaște chiar el, și-a găsit, într-un final, rolul în show-ul televizat prezentat de focoasa .

Jean de la Craiova: ”Nea Marin e violent”

Glumeț ca întotdeauna, Jean de la Craiova a dezvăluit cum stau lucrurile în ”intimitatea” show-ului Splash! Vedete la apă, așa cum sunt văzute de la masa juriului.

”Nu am putut să stau lângă Nea Marin! Nea Marin e violent, imediat îmi dă câte una. M-am așezat lângă Iulia Albu, dar și așa îmi mai prinde câte una când nu îi convine ceva”, ne-a spus, în exclusivitate Jean de la Craiova.

Cu toate acestea, recunoaște Jean de la Craiova, nu se poate supăra pe Nea Marin pentru micile corecții pe care i le mai pune în aplicare. ”Ce să spun, așa e el, dar e om bun. Și, la o adică, ne mai relaxăm și noi, ne mai distrăm”, ne-a mai spus Jean de la Craiova.

Jean de la Craiova, impresionat de Iulia Albu

Vestea că în va fi și Iulia Albu i-a provocat un stres serios lui Jean de la Craiova, celebrul manelist fiind îngrijorat de duritatea pe care, la televizor, a afișat-o de multe ori criticul de modă.

”Vă zic sincer, Iulia Albu m-a impresionat. Mă gândeam că ea este altfel, mai serioasă, așa, că nu voi putea glumi cu ea. Dar, de fapt, e fată tare faină, nu e cu nasul pe sus, chiar m-a surprins”, ne-a spus Jean d ela Craiova.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit Jean de la Craiova, între el și Iulia Albu s-a legat chiar și o amiciție, el încercând, de-a lungul timpului petrecut la filmările emisiunii să ”fure” meserie de la criticul de modă.

”Da, îmi dă și sfaturi de îmbrăcăminte. Mă vede dimineața și îmi spune: `Azi îmi place de tine, ne-am îmbrăcat cum trebuie` sau `Azi nu am știut cum se ne îmbrăcăm, nu?`. Și eu o iau în serios, că ea se pricepe la asta”, ne-a mai spus Jean de la Craiova.

Jean de la Craiova a dezvăluit cum jurizează la Splash! Vedete la apă

Jean de la Craiova a recunoscut pentru FANATIK că este foarte dedicat meseriei de jurat la Splash! Vedete la apă, cu atât mai mult cu cât a fost și el concurent, acum ceva ani, în show-ul Antenei 1.

”Mai știu și eu câte ceva. E adevărat, nu sunt chiar de specialitate, dar îmi dau seama când un concurent cade așa cum trebuie în apă, mă uit de la înălțimea de la care sar, mai înțeleg și eu lucrurile”, ne-a spus, în exclusivitate, Jean de la Craiova.

Cu toate acestea, Jean de la Craiova recunoaște că nu este unul dintre jurații duri de la Splash! Vedete la apă, preferând să noteze și ”numele” vedetei.

”Sunt cazuri, de exemplu, când o persoană mai durdulie a căzut în apă de ne-a stropit și pe noi, la masa juriului. Dar nu puteam să îi dau nota minimă pentru execuție, știu că oricum nu se prea pricepe la înot, că nu le are cu atea. Și, în plus, o cunoșteam, îi știam cariera, e persoană simpatică, așa că am fost îngăduitor”, ne-a mai dezvăluit Jean de la Craiova.

În altă ordine de idei, ne-a recunoscut Jean de la Craiova, jurizarea de la Splash! Vedete la apă nu e chiar așa simplă: ”Trebuie să respect niște reguli, chiar dacă mie îmi place mai mult să glumesc. Sunt nevoit, mă fac că le respect și totul iese bine”.