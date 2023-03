Jean Gavril a spus ce a făcut cu Andreea Bălan în pat, la America Express: „Cel mai prost”

Jean Gavril și Andreea Bălan au nimerit în același pat la America Express. Cântărețul a făcut o serie de destăinuiri despre experiența sa în show-ul de la Antena 1.

Jean Gavril a povestit cum a fost să doarmă cu Andreea Bălan. Echipele au fost separate, iar câte unul din fiecare pereche a rămas la Irina Fodor să facă probele la acordeon și tobă, iar celălalt din echipă trebuia să își caute singur cazare și primea avantaje, pe traseu, în funcție de cum se descurca coechipierul la probele muzicale.

Pentru că au rămas la jocurile cu Irina, Scărlătescu, Jean, Cortea și Bălanca au primit cazare în același loc. Cortea l-a ales pe Scărlătescu să doarmă împreună, iar Jean, automat a dormit cu Andreea.

„M-au trimis pe mine să dorm cu Andreea și, ce-am făcut în seara aia, după ce că m-a pus la perete, nu-mi place să dorm la perete. A dat drumul la televizor și ne-am uitat la Star Trek. Ne-am uitat vreo oră la Star Trek, voi deja ați sforăit”, a povestit Jean Gavril experiența trăită alături de Andreea Bălan.

Prin ce suferință a trecut Jean Gavril la America Express: „Nu mai puteam să stau în picioare”

Artistul a scos la iveală și suferința pe care a ascuns-o la America Express. Cântărețul a trecut prin câteva probleme de sănătate înainte de a fi eliminat.

La un moment dat, Jean s-a gândit inclusiv că ar fi putut să renunțe la competiție din cauza durerilor îngrozitoare la stomac. Artistul a suferit o zi întreagă, iar condiția sa fizică a atras, parcă, și ghinionul, astfel că el și fratele său au ratat calificarea în marea finală, care va fi difuzată de Antena 1 duminică, 26 martie, de la ora 20:00.

„Noi am decis destul de simplu care pleacă. Pe mine mă durea groaznic burta. Am avut niște crampe din alea de nu puteam să stau în picioare. Toată ziua am suferit. Seara i-am zis lui Dinu: Bă, eu vreau să stau, că nu știu dacă mai duc o noapte. Oricum, aia a fost, fără supărare”, a dezvăluit în show-ul online Podcastito Express.

Frații Gavril, amintiri spumoase din copilărie: „Au aruncat boșorogii ăia apă pe noi”

Frații Gavril au trecut în revistă și alte episoade de pe Drumul Aurului. La un moment dat, cei doi au fost udați cu apă de o bătrână, în goana lor după cazare. Cei doi s-au amuzat acum legat de acea fază, amintindu-și că prin astfel de situații au trecut și în copilărie, când vecinii i-au pedepsit pentru că erau prea gălăgioși.

„Pe noi toată copilăria au aruncat boșorogii ăia apă pe noi. Au aruncat cu apă fierbinte, din aia, să te ardă. Au aruncat cu apă și au aruncat pe ghiozdan. Pana mea, udă-mă pe mine, nu-mi uda hainele”, au povestit frații Gavril

În podcastul despre America Express, Nelu Cortea și-a amintit de reacția pe care a avut-o Cătălin Scărlătescu după ce a câștigat proba la acordeon. Colegul lui Cătălin Bordea a spus că Scărlătescu se bucura mai tare dacă reușea să piardă ceilalți decât dacă ar fi câștigat el, semn că bucătarul ar fi răutăcios în competitivitatea sa.

„Eu chiar am încercat să fie melodie (n.r.: se referă la cântatul la acordeon, care le-a dat bătăi de cap tuturor). Și acolo s-a ofticat, deși a câștigat, ai văzut că nici nu știe să câștige, era aha, aha! (n.r.: făcând semne către ceilalți)”, a povestit Cortea.

Cu toate că Scărlătescu a câștigat respectiva probă, în opinia fraților Gavril, juratul de la Chefi la cuțite nu a fost tocmai bun. „Pe TV nu au dat toată cântarea mea. Au dat două-trei note, apoi cut, apoi testimoniale, apoi voi ne dădeați la gioale… Bălanca a cântat cel mai prost, iar următorul cel mai prost a fost Scărlătescu”, a spus Jean Gavril.