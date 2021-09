Jean Paler, probleme grave de sănătate. Ce interdicție a primit de la medici

Actorul de comedie s-a mutat la Sinaia, acolo unde locuiește alături de fiica sa, în vârstă de 26 de ani. Artistul este nevoit să aibă mai multă grijă de sănătatea sa, asta după ce de-a lungul anilor a suferit mai multe infarcte care l-au afectat.

A petrecut o perioadă bună și în cadrele medicale de la Spitalul Fundeni reușind să-l pună pe picioare. Pentru asta Jean Paler a trimit o interdicție și a trebuit să renunțe la aceea ce iubește mai mult, să mai urce pe scena teatrelor.

Jean Paler are probleme serioase de sănătate. Ce i-au interzis doctorii

Din păcate, actorul nu o duce bine nici din punct de vedere financiar. Jean Paler are o de numai 840 de lei, în condițiile în care în fiecare lună este nevoit să-și cumpere medicamente care se ridică la valoarea de peste 1.400 de lei.

„Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1400 de lei ope lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut!

În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare.

Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc. Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina.

Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a spus comediantul în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

Cea mai mare durere a actorului este, însă, singurătatea. A fost uitat de toată lumea, precizând că în momentul de față nu mai poate spune că are prieteni, ci mai degrabă cunoștințe. Actorul simte că nimeni nu-i mai este aproape și contează numai pe fiica sa.

Jean Paler a sacrificat foarte multe în anii tinereți, dar mai ales nu a ținut cont de sănătate. A urcat pe scenă la scurt timp după ce ieșea din vreo unitate medicală, fiind conștient abia acum că nu a ținut cont de sfaturile pe care le primea de la doctori.

„Eu am plătit cu viața personală, eu nu am avut viață personală. Nu mai ai familie, nu mai ai nimic, decât teatru. Am plâns mai mult decât am râs! Nu am ținut cont niciodată de mine!

Mi-au reproșat doctorii că nu am avut grijă de mine. Mi-au interzis să mai profesez. În mai am ieșit din spital și în iunie eram din nou la teatru”, a mai adăugat actorul.