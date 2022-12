Jean Paler, singur de ziua lui de naștere. Spune că a rămas fără prieteni: „Singurul pe care îl am sunt eu”

Jean Paler a împlinit 70 de ani. Actorul spune că a rămas fără prieteni și nu a fost înconjurat de acesta de ziua sa de naștere.

Jean Paler a mărturisit că nu mai are prieteni adevărați, ci doar „prieteni” sau cunoștințe. Actorul a mărturisit că singurul prieten adevărat pe care îl mai are este el însuși.

Actorul a povestit cu tristețe că cei pe care îi numea prieteni au plecat în lumea celor drepți și el a rămas singur.

“Dacă aș spune prieteni adevărați aș greși amarnic pronunțând. Am prieteni, simplu. Și pe aceia îi trec în ghilimele. Singurul prieten pe care îl am sunt eu.

Nu mai există prietenii care existau, cei pe care i-am avut într-adevăr prieteni nu mai sunt, au plecat.”, a precizat Jean Paler, pentru Antena Stars.

Jean Paler, la Sinaia de ziua lui de naștere

Jean Paler a mărturisit că nu a pregătit nimic special pentru ziua lui de naștere, chiar dacă a schimbat „prefixul” și a făcut 70 de ani.

Acesta a spus că își așteaptă prietenii să vină la el acasă, , dar doar cine vrea să fie prezent cu adevărat să meargă la el.

La Sinaia, , a mai spus actorul, care a dezvăluit că sunt -9 grade Celsius la munte.

“Habar nu am, nu am pregătit nimic deosebit. Cei care stiu câți ani am, prietenii, cei care îmi sunt apropiați, îi aștept să vină la mine. În rest, cine vrea să vină, vine, cine nu, nu.

Sunt la Sinaia, și fiind vremea care e, a nins și e foarte frig, chiar foarte frig, sunt -9 grade și o să fie și mai frig poate, aștept cine o să vină, eu sunt pregătit.”, a declarat Jean Paler.