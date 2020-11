Jean Paler, tratamente inumane în Spitalul Tractorul: „M-au înjurat, m-au lovit. Da, au dat în mine”

Jean Paler a declarat în exclusivitate pentru FANATIK la ce tratamente inumane a fost supus după ce a fost internat în Spitalul Tractorul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marele actor acuză că a fost lovit, îmbrâncit și înjurat de personalul medical și că a fost nevoit să suporte condiții greu de imaginat pentru România zilelor noastre.

Pe timp de pandemie, pacienții cu boli cronice au cel mai mult de suferit, iar asta pentru că le este întârziat tratamentul din cauza așteptării rezultatului covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jean Paler a fost testat de 5 ori pentru coronavirus, iar după săptămâni bune a fost transferat la secția de cardiologie, unde dorea să ajungă din cauza faptului că se simțea rău.

Condiții inumane în Spitalul Tractorul! Jean Paler: „WC-ul însemna un scaun care era tăiat pe mijloc și era în el o găleată”

Actorul Jean Paler a povestit cu lux de amănunte calvarul prin care a trecut, după ce a fost transferat în Spitalul Tractorul, unde acuză că nimeni nu venea să-l verifice, nu putea să iasă afară din cameră, suferea de frig, iar mâncarea era de-o calitate îndoielnică.

ADVERTISEMENT

Zicala cu „așa e în spital, n-ai ce-i face” n-ar trebui să se mai potrivească României, țară din Uniunea Europeană, unde nu există bani nici de hârtie igienică pentru pacienți, iar marele actor a trecut prin toate chinurile, crezând că nu va mai ieși viu din spital.

„Într-o încăpere cu 6-8 paturi eram singur, wc-ul însemna un scaun care era tăiat pe mijloc și era în el o găleată, era ca în evul mediu. Și la pușcărie era mai bine, mâncarea era sub orice critică, un pușcăriaș o duce mult mai bine decât un bolnav.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Are mai mult de câștigat un pușcăriaș, niciun pic de căldură, după 4 zile am făcut rost de a doua pătură, cu chiu cu vai, cu rugăminți, scandal și ceartă. Am stat îmbrăcat cu două rânduri de pijama pe mine, cu o pătură care era dinainte să ajungă Ceaușescu președinte, cu greu m-am lipit cu a doua pătură. Așa m-au ținut la izolare zile întregi, nu am vorbit cu nimeni.

A venit o doctoriță împăiată și umflată care vorbea cu mine din tocul ușii, nu intra la mine, în așa zisul salon. Stătea pe la ușă, după hol, și de acolo vorbea cu mine. Mi-au făcut 5 teste și au ieșit toate neconcludente”, este una dintre mărturiile lui Jean Paler, despre condițiile Spitalului Tractorul din Brașov.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ne încuiau ca pe câini în saloane. Am ieșit din salon, apoi au sărit pe mine, mi-a dat unul brânci, altul m-a lovit. Da, au dat în mine”

Reamintim că Jean Paler are grave probleme de sănătate, iar de 12 ani se luptă cu grave afecțiuni la inimă. Actorul este operat de 5 ori, unde i s-a pus un fibrilator și 4 stenturi. Cu toate astea, artistul a fost ovit, înjurat și tratat ca pe o cârpă de echipa de medici și asistenți din Spitalul Tractorul.

„Ne încuiau ca pe câini în saloane, am vrut să plec, am ieșit pe holul spitalului, iar dintr-o dată m-am trezit cu vreo cinci pe mine, deși zile întregi n-am văzut țipenie de om, au sărit pe mine, mi-a dat unul brânci, unul m-a lovit, da, da au dat în mine. Unul dintre asistenții medicali, poate chiar medici erau, nu sunt sigur.

ADVERTISEMENT

Au dat în mine și au țipat la mine, mi-au zis: „intră, mă, înăuntru, nu știi că n-ai voie, al dracului, nu auzi că n-ai voie să ieși pe hol. Alți mă loveau, alții mă drăcuiau. Alți îmi spuneau frumos. Am înțepenit de frig acolo, nu mai puteam rezista, le ceream să facă ceva, pentru că mă îmbolnăveam mai rău și mă băgau cu forța în camera de tortură. Asta am trăit.

Am stat aproape o săptămână acolo, timp în care am văzut o doctoriță de două ori, de care v-am spus mai sus. Când m-am externat din acest spital m-am rugat la Bunul Dumnezeu, m-am închinat și m-am rugat și am mulțumit că am scăpat de pușcărie”, a mai spus Jean Paler, despre relele tratamente la care a fost supus în Spitalul Tractorul.

ADVERTISEMENT

„Am intrat la pușcărie pentru că m-am îmbolnăvit. Nu puteam să plec, mi-au spus că așa sunt ordinele de sus, de la Raed Arafat”

„Am întrebat-o pe una dintre asistente când mai intra la mine din când în când să mă verifice să vadă dacă n-am dat colțul, că probabil asta așteptau, asta le era interesul, sunt convins de lucrul ăsta.

Am întrebat-o de ce mă ține așa și mi-a spus că așa sunt ordinele de sus, de la Raed Arafat, că până nu iese testul negativ să nu mi se dea drumul acasă, adică tuturor celor în situația asta și care au covid. Să fie izolați, să nu li se dea drumul nici acasă, nicăieri, să fie închiși și izolați de lume.

Când le-am zis că sun la Poliție pentru sechestrare a venit unul la 4 dimineața să mă testeze, de mi-a băgat bețele alea în nas de mi-a dat și sângele, apoi mi-a zis că „stai, mă, liniștit, că iese negativ și pleci din spitalul nostru. Mi-au adus testul după nici 5 ore, la ora 9 mi-au zis că plec, că nu e negativ.

Și exact ce a zis el s-a întâmplat. Eu mă rugam de toată lumea să vină să mă scoată de acolo, că nu mai ies decât cu picioarele înainte. Apoi, după ultimul test, cel de-al cincelea, am ieșit negativ, v-am spus, apoi m-au mutat la ASTRA.

Am stat prin spitale o lună și jumătate, prima dată, la Astra, m-au băgat într-un filtru și în 45 de minute mi-au zis că am COVID. Eu venisem pentru cardio, că nu mai îmi intra aer în plămâni, aveam tuse cardiacă. Eram la un pas de leșin. Apoi m-au mutat la Tractorul, iar apoi am pățit ce am povestit, după care m-au băgat la cardio”, a mai spus Jean Paler, pentru FANATIK.

Actorul se recuperează acasă

După perioada traumatizantă petrecută în spital, Jean Paler își revine și încearcă să uite de episodul dramatic pe care l-a trăit, însă este conștient de răul pe care îl trăiesc și alții, nu doar el, odată cu internarea în spitalele de stat din România.

„Să citiți ce spun oamenii pe Google despre tratamentul de la Tractorul, te îngrozești. Nu sunt singurul care a trecut prin asta, toată lumea care intră acolo nu contează cu ce se ocupă, oricare intră acolo nu are zile bune. Am două săptămâni de când am ieșit din spital, m-am recuperat cam 70%, am început să intru în normal cu mâncarea și somnul. Regim alimentar și odihnă cât cuprinde, că m-au terminat în acel spital. Nu a fost spital, a fost penitenciar, cum v-au spus. Au fost condiții de penitenciar la Spitalul Tractorul din Brașov”, a conchis Jean Paler.

Jean Paler trăiește dintr-o pensie de 840 de lei, cu un cost pentru medicamente de 1300 de lei. „Am nevoie de bani de medicamente care costă foarte mult. Doar 2 medicamente din întreagă rețetă costă 800 de lei. În total, dau 1300 pe medicamente. Crezi că Arșinel are pensie mai mare de 2000 de lei? Și are 63 de ani de scenă. Este director artistic, are trei funcții și joacă în continuare că să poată trăi cum trebuie să rămână și el cu 2000 de lei pe lună.”, ne-a declarat Jean Paler, la începutul lunii octombrie.

Jean Paler este actor de 43 de ani, a jucat pe marile scene ale Teatrului românesc, printre care și Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București. În prezent, actorul este pensionar, locuiește cu familia în Sinaia, însă nu a renunțat la meserie. Vara aceasta, actorul a avut turnee la mare, deși există pandemia cu noul coronavirus.