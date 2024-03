Jean Paul Gaultier, designerul Madonnei, a trăit umilința vieții sale: „M-a făcut să mă simt rușinat”

Jean Paul Gaultier, designerul Madonnei, a dezvăluit câteva lucruri neștiute despre viața sa în cadrul unui late-night show de la o televiziune din Spania.

Jean Paul Gaultier, designerul Madonnei, confesiuni în premieră despre viața și cariera sa. A fost umilit de o profesoară în școală pentru că desena

Creatorul de modă francez a mărturisit că începuturile sale în nu au fost tocmai ușoare. A fost refuzat de multe instituții până când a ajuns la Pierre Cardin, mentorul său.

ADVERTISEMENT

Designerul Madonnei a declarat că de mic a fost pasionat de desen, însă a copilărit într-o perioadă în care nu se punea mare accent în școală pe dezvoltarea spiritului artistic.

Mai mult de atât, chiar una din profesoarele din școala generală l-a umilit pe marele fashionist deoarece nu era ca ceilalți băieți, care ”pierdeau” vremea jucând fotbal. „Trebuie știut că nu aveam prieteni, pentru că colegii se jucau fotbal și mă refuzau. Profesoara m-a văzut că desenam și m-a făcut să mă simt rușinat în fața colegilor, pentru că eu desenam ținute”, a dezvăluit Jean Paul Gaultier în emisiunea de la postul de televiziune generalist Antena 3 Spania.

ADVERTISEMENT

Artistul i-a aruncat corsetul Madonnei la gunoi și l-a reintepretat

Bărbatul a povestit și cum a ajuns să fie prieten cu Madonna. a mărturisit că nu i-a plăcut corsetul cu care diva se afișa pe la concerte, așa că i-a propus să i le creeze chiar el.

„Eu am văzut-o într-un noiembrie și apoi am început să îi fac costumații în februarie și cu cât avansam în timp, ea tot slăbea, era tot mai slabă, dar totul s-a transformat în mușchi.

ADVERTISEMENT

Ne-am înțeles perfect. Am fost fanul ei și îmi plăcea cum se îmbrăca. Avea un stil underground. Am cunoscut-o, am văzut-o, după un concert în Paris. Am admirat un corset de la ea, iar eu i-am zis că eu pot să îi fac un corset mai bun”, a completat Jean Paul Gaultier.

Cât despre cariera sa, artistul a spus că bunicul său i-a citit în cărțile de tarot că va face modă, surprinzându-l pe prezentatorul Pablo Motos al show-ului de la A3 Spania. Așa cum spuneam mai sus, omul care i-a deschis cu adevărat porțile a fost Pierre Cardin.

ADVERTISEMENT

Pierre Cardin a fost mentorul său

„Nu am fost la o școală de modă, am fost la un institut normal. Mi-a răspuns când am împlinit pe 24 aprilie 18 ani. A zis că vrea să mă vadă și am mers cu mama mea, pentru că mi-a fost frică și așa am început. M-a angajat.

Celorlalți nu le-am plăcut, lui i-am plăcut. Nu i-au plăcut culorile mele, felul în care mă jucam cu desenele. Libertatea am învățat-o de la Pierre. Îmi imaginam că trebuia să respect niște rigori, niște ordine. El făcea chestii moderne cu țesături aparent ieșite din modă. Am continuat să fac lucruri cu el”, s-a confesat designerul Madonnei.

Jean Paul Gaultier a zis că lumea modei s-a schimbat destul de mult față de momentul în care a început el să creeze, făcând celebre, printre altele, celebre tricouri cu dungi marinărești.

„Sigur că s-a schimbat lumea modei, dar 50 de ani de modă sunt enormi. Când cineva se dedică modei, trebuie să mergi deodată cu timpurile, să fii tânăr. Eu am preferat să îmbin moda cu spectacolul, cu muzica și asta fac acum cu Fashion Freak Show.

Mereu mi-a plăcut, ca și starurilor rock, să provoc, să prezint chestii distincte, subversive. În moda mea, am vrut să demonstrez că pot produce schimbări”, a adăugat Jean Paul.

Jean Paul Gaultier dă de pământ cu părinții de gemeni care îi îmbracă pe prunci la fel

În continuare, Gaultier a dat și câteva sfaturi despre cum ar trebui să ne îmbrăcăm în diferite situații ale vieții. De pildă, la o primă întâlnire, creatorul de modă e de părere că nu trebuie să ne împopoțonăm, ci să fim cât mai comozi, chiar și dacă alegem un costum. Același lucru este valabil atât pentru femei cât și pentru bărbați.

De asemenea, designerul Madonnei le-a recomandat doamnelor care vor să ascundă imperfecțiunile sau kilogramele în plus să apeleze la clasicul negru și haine largi, lucru bine știut deja de toată lumea. Creatorul de modă a făcut și o remarcă față de părinții care au gemeni și îi îmbracă la fel. „Mie mi se pare că nu e ok să îi îmbraci la fel pe copiii gemeni, pentru că nu trebuie să fie unul replica celuilalt. Fiecăruia îi place să existe fără să fie celălalt”, a adăugat Jean Paul Gaultier.