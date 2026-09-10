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Jean Valvis (72 de ani) este din nou în centrul atenției la Rapid, club de care antreprenorul este strâns legat încă de acum două decenii, și . Afaceristul greco-elvețian a intrat în Giulești mai întâi în calitate de sponsor, prin intermediul LaDorna, pentru ca apoi să facă parte și din proiectul prin care gruparea din Grant să fie transformată în societate pe acțiuni.

Câți bani a investit Jean Valvis în trecut la Rapid

a început în 2002, în poate cea mai bună perioadă a clubului alb-vișiniu. LaDorna, compania pe care omul de afaceri o conducea la vremea respectivă, a devenit unul dintre sponsorii Rapidului. Parteneriatul a fost de bun augur atât pentru Rapid, cât și pentru Valvis. Giuleștenii au beneficiat de o sursă consistentă de finanțare, în timp ce asocierea cu unul dintre cele mai populare cluburi din România a contribuit semnificativ la dezvoltarea brandului LaDorna.

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În vara lui 2006, pe care le-a direcționat către Rapid începând cu anul 2002. Potrivit propriilor calcule, aportul lui a ajuns la aproximativ un milion de dolari. Valvis explica atunci că între 450.000 și 500.000 de dolari au provenit din contracte de publicitate, aproximativ 200.000 de dolari au reprezentat contribuția sa la AFC Rapid, iar alte circa 300.000 de dolari au fost acordate sub forma unor prime de performanță pentru jucători.

Peste ani, antreprenorul greco-elvețian a oferit o altă cifră relevantă pentru relația financiară pe care a avut-o cu Rapid. Jean Valvis a susținut într-un interviu acordat celor de la că a cheltuit 750.000 de dolari în patru-cinci ani pentru promovarea companiei sale prin intermediul clubului. Cele două cifre nu trebuie însă confundate: suma de 750.000 de dolari era prezentată drept investiție în promovare, în timp ce milionul de dolari reprezenta, potrivit declarațiilor sale din 2006, aportul total sub diferite forme.

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Banii investiți de Valvis la Rapid

450.000–500.000 de dolari – contracte de publicitate/sponsorizare, în principal prin LaDorna;

200.000 de dolari – contribuție directă la AFC Rapid;

aproximativ 300.000 de dolari – prime de performanță plătite jucătorilor.

Valvis voia să facă din Rapid un „Manchester United de Balcani”

Jean Valvis a avut planuri mărețe cu Rapid încă din era Copos, drept dovadă relația sa cu giuleștenii nu s-a limitat doar la sponsorizare. În 2006, Jean Valvis a devenit unul dintre principalii susținători ai transformării clubului de sub Podul Grant din asociație nonprofit în societate comercială pe acțiuni. La 31 martie 2006 lua naștere Fotbal Club Rapid SA, iar noua structură urma să aibă un capital format atât din valoarea drepturilor federative ale fotbaliștilor, cât și din aporturile financiare ale noilor acționari.

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Conform structurii prezentate public în aprilie 2006, AFC Rapid urma să dețină 70% din acțiuni printr-un aport în natură reprezentat de lotul de jucători, evaluat la 13 milioane de euro. Restul de 30% urma să fie împărțit între mai mulți oameni de afaceri și societăți.

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Jean Valvis fusese anunțat cu 6% din FC Rapid SA, procent pentru care aportul prevăzut era de nu mai puțin de 1.114.280 de euro. Alături de el apăreau nume precum George Copos, prin Ana Holding, Dan Ostahie, Florin Talpeș, Dan Fati sau Dinu Gheorghe. Proiectul nu a avut însă viață lungă din cauza neînțelegerilor care au apărut ulterior între Valvis și Copos.

„Din prezenţa mea de 20 de ani în România asta e un mare regret al meu, cu Rapid. La toate societăţile unde sunt majoritar am avut succes, însă la Rapid eram minoritar, n-am avut decizie, nu făceam strategia si nici nu aveam controlul banilor. Este singurul proiect pe care îl regret. Şi de ce-l regret? În 2006 chiar am avut ocazia să construim un ‘Manchester United al Balcanilor’, iar cum afacerile cu lapte, apă sau vin au avut succces, sunt convins că şi proiectul ăsta ar fi fost o reuşită”, a declarat Jean Valvis, conform sursei menționate anterior.