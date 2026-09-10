Sport

Jean Valvis, în discuții pentru a reveni la Rapid! Ce procent ar putea prelua de la Dan Șucu

Jean Valvis (72 de ani) ar putea reveni la Rapid, la aproape două decenii de la prima sa implicare în Giulești. Omul de afaceri poartă discuții pentru a intra în acționariatul clubului și ar putea deveni partenerul lui Dan Șucu și Victor Angelescu.
Catalin Oprea
10.09.2026 | 12:23
Jean Valvis in discutii pentru a reveni la Rapid Ce procent ar putea prelua de la Dan Sucu
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Dan Șucu și Jean Valvis / Foto: edit Fanatik
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Jean Valvis a surprins pe toată lumea cu prezența sa pe Giulești, pe 15 august, la derby-ul cu Dinamo, pierdut de Rapid cu scorul de 0-1. La aproape o lună distanță, se dovedește că venirea sa la meci nu a fost una pur întâmplătoare.

Revine Jean Valvis la Rapid?

La momentul respectiv, omul de afaceri s-ar fi aflat deja în discuții cu Dan Șucu și Victor Angelescu pentru a intra în acționariatul clubului Rapid, potrivit informațiilor digisport.ro. În acest moment, negocierile nu sunt încă finalizate, iar dacă părțile vor ajunge la un acord, Jean Valvis ar urma să primească între 15% și 20% din acțiunile clubului.

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De asemenea, există două variante în ceea ce privește cooptarea lui Jean Valvis în echipa de acționariat. Acesta ar putea deveni acționar încă din 2026 sau ar putea contribui cu o sponsorizare importantă imediat, urmând ca intrarea sa efectivă în acționariat să se producă în 2027.

De ce s-a „rupt” de George Copos

Jean Valvis ar reveni într-un loc pe care îl cunoaște foarte bine. Omul de afaceri a mai fost sponsor și acționar la Rapid în perioada 2002-2009, în timpul în care clubul era controlat de George Copos. La un moment dat, Jean Valvis avea pregătite inclusiv planuri pentru construirea unui nou stadion la Rapid.

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Relația sa cu George Copos s-a deteriorat treptat, iar afaceristul a părăsit acționariatul în 2009, după o majorare de capital pe care Valvis a considerat-o nepotrivită. Nu era de acord să investească o sumă atât de mare într-o societate la care nu avea putere de decizie. Acum, la 17 ani distanță, Valvis ar putea reveni în Giulești. În acest moment, Dan Șucu deține 92% din acțiunile clubului, în timp ce Victor Angelescu are 8%.

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Cine este Jean Valvis

Născut la Atena și cu cetățenie elvețiană, Jean Valvis a devenit unul dintre oamenii de afaceri cunoscuți din România după ce a ajuns în țară la începutul anilor ’90. Printre tranzacțiile importante realizate de acesta se numără vânzarea Dorna către Coca-Cola Hellenic Bottling Company, în 2002, și cedarea LaDorna către grupul francez Lactalis, în 2008. Ulterior, omul de afaceri a dezvoltat Aqua Carpatica și a investit în viticultură, energie verde și sectorul imobiliar.

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În momentul de față, Jean Valvis deține un brand important de apă minerală din România, Aqua Carpatica, colaborând cu PepsiCo. În plus, acesta are investiții și în viticultură, fiind fondatorul brandului „Domeniile Sâmburești”, dar și în energie verde și proiecte imobiliare.

  • Averea lui Jean Valvis este estimată în presa financiară la aproximativ 200 de milioane de euro.
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