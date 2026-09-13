Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Jean Valvis, oficial noul sponsor al Rapidului! Prima reacție din Giulești

După lungi discuții, Jean Valvis s-a asociat din nou cu fotbalul românesc! Fostul acționar al Rapidului a devenit oficial noul sponsor al giuleștenilor
Ciprian Păvăleanu
13.09.2026 | 11:50
Jean Valvis oficial noul sponsor al Rapidului Prima reactie din Giulesti
EXCLUSIV FANATIK
Victor Angelescu a făcut anunțul! Jean Valvis a devenit noul sponsor al Rapidului. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Jean Valvis (75 de ani) a devenit oficial noul sponsor al clubului Rapid București, prin brandul pe care îl deține: Aqua Carpatica. Victor Angelescu a dezvăluit acest lucru la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre posibilitatea ca omul de afaceri elvețian să se implice din nou în acționariatul clubului.

Jean Valvis, noul sponsor al Rapidului. Victor Angelescu a dezvăluit că discuțiile s-au încheiat

În ultimele zile au apărut detalii despre dorința lui Jean Valvis de a reveni în fotbalul românesc, deși cu ani în urmă spunea că nu simte că mai poate fi compatibil cu acest fenomen. Momentan, omul de afaceri ce deține celebrul brand de apă Aqua Carpatica a redevenit sponsorul echipei Rapid București. Anunțul oficial a fost făcut de Victor Angelescu în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Din ce știu eu, suntem deja închiși legat de contractul de sponsorizare. Este clar că domnul Valvis va veni ca și sponsor pentru Rapid, cu Aqua Carpatica. Mă bucură acest lucru, că revine după atâția ani ca și sponsor al Rapidului. Este un om care ține cu Rapidul, care a mai fost și știe ce înseamnă clubul. Va deveni un sponsor important, dar mai mult vom vedea în viitor”, a explicat Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al clubului.

Sunt șanse ca Jean Valvis să revină în acționariat? Angelescu și-a dat acordul

Acum că Jean Valvis a venit din nou aproape de clubul său de suflet, Rapid București, discuțiile pentru preluarea unor procente din acționariat s-ar putea intensifica. Victor Angelescu a mărturisit că ar fi de acord cu acest lucru, doar că decizia finală îi aparține lui Dan Șucu, acționarul majoritar.

ADVERTISEMENT
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele...
Digi24.ro
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă

„Mai important este ce crede domnul Șucu, pentru că dânsul este acționar majoritar. Din punctul meu de vedere, ar fi un lucru bun. Venirea unui alt om potent financiar, mai ales că este și rapidist, ar fi de bun augur. Din punct de vedere financiar, trebuie să fim corecți și să spunem că nu ne-a lipsit nimic de când a venit domnul Șucu. Evident, cu doi oameni potenți financiari, nu are decât să fie un plus. Eu nu știu să vă spun. Eu știu că ține mult la această echipă, dar în final trebuie să fie o discuție între cei doi și domnul Șucu trebuie să decidă.

ADVERTISEMENT
Jose Mourinho, fără dubii despre Andrei Rațiu, după Real Madrid - Rayo Vallecano
Digisport.ro
Jose Mourinho, fără dubii despre Andrei Rațiu, după Real Madrid - Rayo Vallecano

Am avut discuții legate de sponsorizare, care s-au finalizat, însă mai mult nu știu să vă spun. Este o treabă între domnul Șucu și domnul Valvis. Eu sunt pro, dar acționarul majoritar trebuie să decidă. Nici nu vreau să vă spun ceva și să nu fie adevărat. Dânsul își dorește să fie aproape de Rapid. Poate în viitor va deveni și acționar”, a mai spus Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Bunul prieten al lui Dan Petrescu, verdict despre sosirea antrenorului la FCSB!
Fanatik
Bunul prieten al lui Dan Petrescu, verdict despre sosirea antrenorului la FCSB!
Denis Drăguș, discuție decisivă cu Gică Hagi: „A contat mult părerea dânsului!”. Ce...
Fanatik
Denis Drăguș, discuție decisivă cu Gică Hagi: „A contat mult părerea dânsului!”. Ce sfat i-a dat „Regele”
Victor Becali, șocat de salariul lui Denis Drăguș la FCSB! Cuvântul rostit când...
Fanatik
Victor Becali, șocat de salariul lui Denis Drăguș la FCSB! Cuvântul rostit când a auzit suma astronomică
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Șocant! Fostul jucător al FCSB s-a lăsat de fotbal la doar 27 de...
iamsport.ro
Șocant! Fostul jucător al FCSB s-a lăsat de fotbal la doar 27 de ani: 'O săptămână n-am putut să mă mișc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!