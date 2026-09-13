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Jean Valvis (75 de ani) a devenit oficial noul sponsor al clubului Rapid București, prin brandul pe care îl deține: Aqua Carpatica. Victor Angelescu a dezvăluit acest lucru la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre posibilitatea ca omul de afaceri elvețian să se implice din nou în acționariatul clubului.

În ultimele zile au apărut detalii despre , deși cu ani în urmă spunea că Momentan, omul de afaceri ce deține celebrul brand de apă Aqua Carpatica a redevenit sponsorul echipei Rapid București. Anunțul oficial a fost făcut de Victor Angelescu în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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„Din ce știu eu, suntem deja închiși legat de contractul de sponsorizare. Este clar că domnul Valvis va veni ca și sponsor pentru Rapid, cu Aqua Carpatica. Mă bucură acest lucru, că revine după atâția ani ca și sponsor al Rapidului. Este un om care ține cu Rapidul, care a mai fost și știe ce înseamnă clubul. Va deveni un sponsor important, dar mai mult vom vedea în viitor”, a explicat Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al clubului.

Sunt șanse ca Jean Valvis să revină în acționariat? Angelescu și-a dat acordul

Acum că Jean Valvis a venit din nou aproape de clubul său de suflet, Rapid București, discuțiile pentru preluarea unor procente din acționariat s-ar putea intensifica. Victor Angelescu a mărturisit că ar fi de acord cu acest lucru, doar că decizia finală îi aparține lui Dan Șucu, acționarul majoritar.

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„Mai important este ce crede domnul Șucu, pentru că dânsul este acționar majoritar. Din punctul meu de vedere, ar fi un lucru bun. Venirea unui alt om potent financiar, mai ales că este și rapidist, ar fi de bun augur. Din punct de vedere financiar, trebuie să fim corecți și să spunem că nu ne-a lipsit nimic de când a venit domnul Șucu. Evident, cu doi oameni potenți financiari, nu are decât să fie un plus. Eu nu știu să vă spun. Eu știu că ține mult la această echipă, dar în final trebuie să fie o discuție între cei doi și domnul Șucu trebuie să decidă.

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Am avut discuții legate de sponsorizare, care s-au finalizat, însă mai mult nu știu să vă spun. Este o treabă între domnul Șucu și domnul Valvis. Eu sunt pro, dar acționarul majoritar trebuie să decidă. Nici nu vreau să vă spun ceva și să nu fie adevărat. Dânsul își dorește să fie aproape de Rapid. Poate în viitor va deveni și acționar”, a mai spus Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.