Jean Valvis, reacţie emoţionantă după dispariţia lui Dinu Gheorghe: “Ţinea vestiare, motiva oamenii, era extraordinar!”. Exclusiv

Este doliu în lumea fotbalului. . Fostul preşedinte al Rapidului şi al celor de la Dinamo a fost găsit fără suflare în propria casă de menajeră.

Jean Valvis, reacţie emoţionantă după dispariţia lui Dinu Gheorghe: “Era un om foarte dăruit sportivilor”

Omul de afaceri Jean Valvis a fost un bun prieten al lui Dinu Gheorghe şi împreună au condus Rapidul în anii în care giuleştenii au avut cea mai mare performanţă europeană din istorie: atingerea sferturilor de finală din Cupa UEFA, în 2006.

Jean Valvis a avut o reacţie emoţionantă pentru FANATIK în care a vorbit despre prietenia cu Dinu Gheorghe şi şi-a adus aminte de acel parcurs UEFAntastic în cupele europene, în sezonul 2005-2006:

“Îmi pare foarte rău să aud această ştire. Exprim condoleanţele mele sincere familiei dânsului, pe care am cunoscut-o. Era un om foarte dăruit sportivilor, jucătorilor. Ţinea vestiare, motiva oamenii şi era extraordinar.

“Este o ştire tristă şi cred că mulţi din familia Rapid vor fi supăraţi azi”

Trăia la o altă dimensiune în timpul meciului. Nu puteam să îl abordez, să discut cu el. Era într-o stare de superexcitare. A trăit şi a iubit foarte mult acest sport. Era unul din factorii care m-au convins să începem parcursul de la Rotterdam, cu Feyenoord.

Alături de Răzvan Lucescu m-au convins, ca vicepreşedinte atunci, să fiu solidar cu oamenii, cu echipa, cu sportivii. Am participat foarte energetic la motivarea lor înainte de meciuri.

Îmi pare rău, este o ştire tristă şi cred că mulţi din familia Rapid vor fi supăraţi azi. Condoleanţe fiului său, pe care l-am cunoscut şi întregii familii”, a spus Jean Valvis pentru FANATIK.

Mircea Lucescu, şocat: “E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el”

Dinu Gheorghe a fost un apropiat al lui Mircea şi al lui Răzvan Lucescu. al Rapidului, spunând că au discutat aseară şi nimic nu anunţa tragedia:

“E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el, și am vorbit mai mult timp. Era ok, era volubil, a avut și el o problemă, o operație la șold, cum am și eu. Am vorbit și de asta. Dar nu dădea impresia că ar avea vreo problemă. Am vorbit aseară și azi dimineață am aflat că a murit. Nu îmi vine să cred nici acum”, a spus Mircea Lucescu pentru FANATIK.

69 de ani a trăit Dinu Gheorghe

19 ani au trecut de la sfertul UEFAntastic jucat între Steaua şi Rapid