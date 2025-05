Jean Vlădoiu a ieșit din spital! Prima reacție a fostului mare fotbalist, după ce a suferit un infarct: „Operația a fost foarte grea!”

. Revenit acasă, alături de familie, fostul fotbalist a vorbit despre momentele dificile pe care le-a trăit în ultima perioadă din cauza problemelor de sănătate.

Jean Vlădoiu: „Operația a fost foarte grea”

Revenit acasă după operația suferită, fostul mare atacant a rememorat evenimentele din ultimele zile. „Sunt bine, am ajuns acasă. Operația a fost foarte grea. A durat undeva la trei ore. Doctorul era foarte concentrat și cred că au găsit mai multe probleme la inimă.

Am ajuns acasă și încerc să-mi revin acum cu tot ce s-a întâmplat. Am avut al doilea infarct, habar nu am avut. M-am așezat pe canapea și am simțit ceva în zona inimii. Dacă am zis că-l cunosc pe doctor (n.r. Dimitrie Bușu), am zis că fratele meu a trecut ok peste operație.

L-am sunat, apoi a zis gata, ‘Nu mai pleci de la noi, pleci direct la urgențe’. Cazul e grav. Când a văzut ce e la inimă, a zis să mai facem o dată procedura. Mi-a zis dacă vreau să merg și la București. Am decis să rămân la dânsul. E și cel mai bun. Pentru mine este cel mai bun. Am zis că merg pe mâna dânsului.

„Medicul și-a făcut cruce și mi-a zis: ‘Cum ai ajuns în stadiul ăsta?’”

A văzut problemele grave și a doua zi mi-a spus că o să fac operația. L-am simțit cât era de emoționat. A reușit să monteze încă trei stenturi. Mai urmează încă unul peste o lună. Orice om se sperie. Am suferit operații doar la piciorul stâng. Nu vorbești de ficat, cu inima e mult mai complicat.

El (n.r. medicul) și-a făcut cruce și mi-a zis: ‘Cum ai ajuns în stadiul ăsta?’. I-am zis că nu știu. S-a terminat cu vânătoarea. Poate merg și la vânătoare acum… Vreau să le mulțumesc tuturor, celor care mi-au trimis mesaje. Am simțit căldura lor”, a declarat Jean Vlădoiu într-o intervenție la .

Fostul coechipier al atacantului, . Fostul atacant a debutat la FC Argeş şi a evoluat de-a lungul carierei pentru mai multe formații importante din România, precum Steaua, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova, dar a jucat și în Germania, la FC Koln și Kickers Offenbach.

Acesta are 28 de selecții la prima reprezentativă, pentru care a marcat de două ori. Jean Vlădoiu a activat și ca tehnician la mai multe formații, iar în perioada decembrie 2020 – decembrie 2022 a ocupat funcția de manager sportiv la FC Argeș.