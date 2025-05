Jean Vlădoiu a suferit un infarct! Fostul fotbalist de la Steaua și Dinamo, internat la reanimare

Jean Vlădoiu, fostul fotbalist de la Steaua și Dinamo, nu trece prin cele mai fericite momente. El este internat la reanimare, după ce a suferit un infarct. Acesta a oferit și o primă reacție. Medicii urmează să facă mai multe investigații.

Fostul internațional român s-a dus de bună voie la spital pentru a face câteva controale, însă medicii au descoperit că Jean Vlădoiu are probleme mult mai serioase. El a fost internat și pus pe aparate, așa cum a anunțat

Totuși, Jean Vlădoiu rămâne extrem de optimist. El a recunoscut că are probleme cu inima și a mai suferit un infarct și în trecut. Jurnalistul Dan Filoti a discutat cu fostul mare fotbalist.

„Sunt la reanimare, frățior! M-am dus cu mașina vineri, nici nu voiam. Mă gândeam să amân, că era weekend. De atunci, direct pe aparate, pentru că analizele au relevat lucruri despre care nici acum nu îmi vine să cred. Urmează alte investigații și intervenții, dar voi fi bine”, i-ar fi spus Jean Vlădoiu lui Filoti.

Jean Vlădoiu, povești despre derby-urile Steaua – Dinamo

Acum câțiva ani, , în care a vorbit despre felul în care erau trăite . El este unul dintre puținii oameni care au jucat pentru ambele echipe.

„Am avut parte dintr-o generație fabuloasă! Am prins jucători de excepție. Adevărații mari fotbaliști care au câștigat Cupa Campionilor. Am avut onoarea să joc alături de unii dintre ei. Când am venit de la Pitești, mă uitam la ei ca la o icoană! I-am prins pe Tudorel Stoica, l-am prins pe Pițurcă, plus ca antrenor. Mulți din acea generație! A fost extraordinar! Am un respect deosebit pentru Steaua! Pentru mine, FCSB e Steaua. A fost continuitate!

La Dinamo, am jucat doar un an, dar am și de acolo amintiri frumoase, mai ales că am câștigat un titlu de campion. Eu sunt dinamovist, dar, din păcate, sunt foarte dezamăgit de situația actuală. E neplăcut! Nu știu ce se va întâmpla cu acest club. E mare păcat! Suporterii nu merită să pățească așa ceva. În viață, ai încredere în oameni, crezi că totul va fi bine și, deodată, ai impresia că îți fuge pământul de sub picioare și nu știi ce să mai faci!”, spunea Jean Vlădoiu într-un interviu pentru FANATIK.