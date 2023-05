Jean Vlădoiu, acuze incredibile la adresa lui Marius Croitoru: „Ăsta a nenorocit FC Argeș! Înjura pe toată lumea”

Fostul manager sportiv al piteștenilor dă vina pe Marius Croitoru pentru ce s-a întâmplat la club, spunând că tehnicianul înjura pe toată lumea și nu făcea lucrurile cum trebuie.

Jean Vlădoiu, acuze incredibile la adresa lui Marius Croitoru

Jean Vlădoiu îl acuză pe pe FC Argeș: „Prima parte a lotului făcut de mine cu Prepeliță a fost făcut în primele două săptămâni.

ADVERTISEMENT

Am oprit jucătorii pe care am decis că merită să rămână la FC Argeș, dar am adus peste 50 de jucători în 2 săptămâni și jumătate. Noi am văzut jucători și am ținut legătura cu domnul Gentea.

Da, am avut mână liberă. Până în luna noiembrie, cât am fost la FC Argeș, răspundem de toți jucătorii care au fost aduși în vară”.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„Propunându-ne play-off-ul aveam nevoie de jucători experimentați. Am fost puși să găsim în două săptămâni și jumătate alți jucători care să ne îndeplinească obiectivul.

Obiectivul trasat de domnul Gentea și sponsorii clubului a fost de a intra în play-off. Peste noapte nu se poate face performanță! Am zis că putem, că încercăm.

ADVERTISEMENT

Am avut susținerea domnului Tudose să continuăm cu staff-ul actual. Am reușit să prindem play-off-ul. Toată această grabă, toată această schimbare… să ne amintim că am pierdut cel mai important atacant al nostru, fără să luăm un euro pe el.

Am stabilit cu domnul Gentea să facem contracte pe cel puțin doi ani de zile, să nu ne mai trezim că nu putem să ne folosim de fotbaliști”, a mai spus Jean Vlădoiu, la TV .

ADVERTISEMENT

„Croitoru a nenorocit echipa!”

„Pe mine nu m-au dat afară! Eu am dus o luptă de lămurire cu domnul Gentea și cu domnul Tudose. Pentru că domnul Gentea și-a dorit un alt antrenor. Eu am încercat să-i explic că Andrei e un antrenor de care clubul are nevoie.

ADVERTISEMENT

Noi ne-am luptat din nou să facem un grup de jucători ca să ne batem la play-off. Când am ajuns în Austria, ne-au sunat doi prieteni buni și am fost întrebat dacă poate să vină la echipă Daniel Stanciu. Eu am spus că este în regulă, îl știam de mulți ani de zile și ne-am gândit că ne poate ajuta.

Andrei a plecat între timp de la club. În momentul în care Daniel Stanciu și, probabil, cu domnul Gentea a vorbit, a venit Marius Croitoru, care a nenorocit echipa”, a .

„Stanciu și Croitoru au decis toate plecările! Credeți-mă, băieții ăștia au ajuns la rezultatele bune de anul trecut pentru că i-am invitat pe jucători la o masă, mesele au fost date de mine și de Andrei Prepeliță.

Noi am avut o atmosferă foarte bună la echipă, Andrei Prepeliță a gestionat foarte bine situația la Pitești. M-am certat de multe ori cu domnul Gentea, dar mi-a câștigat respectul pentru că am avut salariile plătite la zi și că am fost lăsați să ne facem treaba.

Acum, ori le dai banii tuturor, ori nu dai nimănui! Ei trebuie să se gândească acum doar pe meciul cu Dinamo, cum au stat o lună fără bani, mai stăteau o săptămână, zic eu… nu știu”, a mai spus Jean Vlădoiu.

Daniel Stanciu a intervenit: „Te-am oprit de trei ori să nu pleci!”

Daniel Stanciu a intervenit și a purtat un dialog cu Jean Vlădoiu, în care i-a transmis că de trei ori l-a întors din drum când a vrut să plece de la echipă, lucru confirmat de fostul manager al piteștenilor.

Daniel Stanciu – Nu m-am ocupat de partea sportivă, nu m-am ocupat de transferuri. Nu știu de unde știe Jean de treaba asta, că el a plecat în decembrie.

Eu m-am implicat împreună cu președintele când am făcut contractele. Nuanțele sunt diferite, nu am decis eu cine pleacă și cine vine.

Jean Vlădoiu – Nu îi reproșez nimic, doar că el l-a adus pe Marius Croitoru, care ne-a nenorocit echipa asta! Eu alt vinovat nu văd, pentru că sub tutela lui, deciziile lui au fost greșite. Daniel trebuie să știe, pentru că el mi-a spus de Croitoru când a plecat Andrei Prepeliță. Marius Croitoru a nenorocit acest club.

Daniel Stanciu – Nu l-a adus domnul Tudose! Jean, ca să respectăm adevărul, a fost o listă de antrenori, eu ți-am spus că mergem pe varianta Marius Croitoru și ai spus că e în regulă.

Jean Vlădoiu – N-aveam pe cine! Problema e că Andrei abia plecase și deja Croitoru se poza cu echipamentul echipei. El înjura pe toată lumea, nu ai cum să te comporți așa în 2023.

Daniel Stanciu – Da, bine, dar tu ți-ai dat acordul. Au fost probleme, într-adevăr…

Jean Vlădoiu – De ce să dăm antrenorul afară când eram la trei puncte distanță de play-off. A fost o greșeală imensă!

Daniel Stanciu – S-a discutat și cu Ionuț Badea. Mai avem un meci, eu spun că a fost un sezon ratat.

Jean Vlădoiu – Mă doare că am renunțat. Eu îl dădeam afară după 10 etape pe Croitoru, fără probleme. Echipa nu ar fi fost niciodată la baraj dacă rămâneam cu tine.

Daniel Stanciu – Eu de trei ori te-am întors să nu pleci.

Jean Vlădoiu – Ăsta e regretul meu, pentru că l-am lăsat pe unul să țină echipa fără să facă nimic. Îmi asum greșelile, dar nici nu aveam ce să fac, pentru că s-a trecut peste mine