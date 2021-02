Jean Vlădoiu, amintiri savuroase din Germania: ”Îl întrebam pe Dorinel dacă mai am șortul pe mine”

Președintele clubului FC Argeș, Jean Vlădoiu, are amintiri savuroase din perioada când a evoluat în Germania și a dezvăluit ce senzație a avut la primul meci jucat pentru FC Koln.

Fostul atacant a evoluat în perioada 1996-1998 la FC Koln, acolo unde a fost coleg cu cel mai selecționat jucător român în echipa națională, Dorinel Munteanu.

După ce a lucrat o perioadă bună la FRF alături de prietenul său Miodrag Belodedici, Jean Vlădoiu a ales să preia conducerea clubului FC Argeș, unde a debutat ca fotbalist.

Amintiri incredibile cu Jean Vlădoiu în Germania

”Au fost niște ani de vis pentru mine și Dorinel în Germania. El m-a ajutat foarte mult pentru că era de un an acolo când am ajuns eu. La Koln aveam 50.000 de oameni la fiecare meci. Eu nu mai văzusem așa ceva, la primul meci îl întrebam pe Dorinel dacă mai am șortul pe mine, așa emoții aveam”, și-a amintat Jean Vlădoiu despre perioada petrecută în Germania.

”Belo e mort fără mine, nu mai are cine să-l ducă. Îmi duce lipsa, vorbim des și vreau să-l invit la Pitești câteva zile. Am un copil la Pitești, Turda, care seamănă foarte mult cu Belodedici. Nu e de nivelul lui Balo, dar seamănă mult cu el”, a mai spus președintele piteștenilor la emisiunea Digi Sport Matinal.

Jean Vlădoiu, avertisment pentru jucătorii de la FC Argeș

În continuare, Jean Vlădoiu a vorbit despre perioada bună prin care trece FC Argeș și victoria din ultima etapă cu Viitorul: ”Este o performanță, cunoscând situația când am venit. Avem jucători fabuloși pe care unii nu i-au apreciat. Și un exemplu este Palic care este un caracter fabulos.

Se vede pregătirea făcută la Mogoșoaia timp de 12 zile. Vrem să continuăm cât mai mult acest drum fantastic. Nu m-am gândit niciodată că vom avea acest parcurs, dar și acum sunt conștient că lupta nu s-a terminat. Cu toții trebuie să fim atenți la perioada următoare, mai ales că vedeți ce terenuri și ce timp avem.

Aseară a fost un teren foarte greu, a fost foarte frig și e greu să controlezi mingea. Am fost echipa mai bună, am avut mai multe ocazii. Așa cum am reușit până aici să câștigăm meciuri pe care nimeni nu se aștepta, așa se poate întâmpla să și pierdem. Dar vrem să amânăm cât mai mult înfrângerea, dar când va veni va trebui să o gestionăm bine”.

Atacantul care a jucat atât la Steaua, cât și la Dinamo și Rapid, a marcat nu mai puțin de 106 goluri pentri cei trei granzi ai Bucureștiului, în 204 meciuri. Fostul mare fotbalist a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre prima întâlnire cu Gigi Becali.

