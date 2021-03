Jean Vlădoiu, despre CFR Cluj – FC Argeș: „Sunt mult mai ofensivi cu Iordănescu decât în perioada Petrescu!” Exclusiv

Jean Vlădoiu a vorbit pentru FANATIK despre partida dintre CFR Cluj și FC Argeș. Președintele piteștenilor consideră că ardelenii sunt mai ofensivi cu Edi Iordănescu, față de perioada în care echipa era condusă de Dan Petrescu.

FC Argeș are un început de an fantastic, în care a înregistrat 11 meciuri consecutive fără înfrângere! Nou-promovata se apropie de play-off și are cu un punct mai puțin decât ardelenii în noul an calendaristic.

Fostul mare atacant a prefațat partida din etapa a 25-a din Liga 1 și care va avea loc în Gruia, luni, 1 martie, de la ora 20:30.

Jean Vlădoiu îl laudă pe Edi Iordănescu înainte de CFR Cluj – FC Argeș: „Joacă un fotbal plăcut ochiului!”

Ce speră FC Argeș de la meciul cu CFR Cluj?

– O să ne jucăm șansa cu siguranță. E un meci de care pe care. Ei au ratat trei șanse să revină pe primul loc și cred că i-a afectat asta. Noi venim după 11 meciuri fără înfrângere, iar în 2021 avem cu un punct mai puțin ca ei! Nu e nicio echipă în Liga 1 în momentul de față care să câștige patru sau cinci meciuri la rând!

Care sunt principalele atuuri ale CFR-ului?

– În primul rând experiența și în al doilea rând faptul că se cunosc foarte bine: omogenitatea echipei. Ei joacă de ani de zile la cel mai înalt nivel. Sunt obișnuiți cu presiunea și au lot bun. Dar și băieții noștri dacă prind o zi bună putem să câștigăm. Dacă dau totul la fel ca la ultimele meciuri și cu puțină șansă, eu zic că putem bate campioana la ea acasă.

„Sunt foarte ofensivi! Edi Iordănescu încearcă o abordare cu un joc mult mai ofensiv”

CFR-ul arată mai bine cu Edi Iordănescu?

– Da, mi s-au părut cel puțin în ultimul meci foarte ofensivi! Au jucat cu pressing sus la adversar și l-au forțat să greșească. Puteau să marcheze mult mai multe goluri dacă ținem cont de ocaziile create! Dar jucătorii au fost cam egoiști. În loc să paseze, deși colegii erau singuri în față, au dat la poartă din unghiuri închise.

Mă gândesc că dacă marcau trei-patru goluri nu era o problemă. Dan Petrescu era adeptul fazei defensive și avea un stil de joc foarte pragmatic, cu care a avut și rezultate. A adus jucători valoroși numai pentru acest joc în care se baza foarte mult pe contraatac și faze fixe. Acum Edi încearcă o altă abordare, cu un joc mai ofensiv și pressing bun, plăcut ochiului. Se vor bate la titlu cu FCSB și Universitatea Craiova. Se poate întâmpla orice.

Cu o victorie la Cluj, vă gândiți serios la play-off?

– Cu siguranță da! Chiar și cu un meci egal rămânem în lupta pentru un loc de play-off. Poți să te gândești chiar dacă suntem conștienți că e foarte greu. În fotbal apar tot timpul surprize și norocul face parte din joc. Nu am dorit niciun jucător de la CFR Cluj, am încercat să aducem jucători experimentați de la Craiova și FCSB. Oricum nu puteam să concurăm cu salariile de acolo.

Pe cine avantajează un gazon bun?

– Nu știu dacă avantajează pe cineva. Astea sunt terenurile și astea sunt timpurile. Cu FCSB așa a fost să fie vremea! Am jucat și pe zăpadă, pe noroaie, pe terenuri înghețate. Trebuie să ne conformăm. Nu e vina nimănui.

Jean Vlădoiu: „Nu cred că CFR Cluj a fost avantajată de arbitraje! Dimpotrivă!”

Vă temeți de arbitraj la meciul cu CFR Cluj?

– Noi am avut parte de arbitraje foarte bune în acest sezon. Nu am pierdut puncte și nu avem nimic de reproșat nimănui. Au fost impecabili. Dacă mai apare câte o greșeală asta e! Sunt și ei oameni și face parte din joc. Ar fi nedrept pentru jucători și antrenori să pierdem acest meci din cauza arbitrajului. De aceea există și aceste momente de nervozitate în timpul partidelor. Multe greșeli nu sunt intenționate.

Vi se pare avantajată CFR de arbitraj?

– Sincer, nu! Dimpotrivă! La meciul cu Voluntari au avut gol valabil anulat, dar era greu de văzut pentru arbitru. Au avut și un penalty și au mai fost faze discutabile în defavoarea lor.

„Ciprian Deac și Alexandru Păun sunt cei mai bun jucători ai CFR-ului”

FC Argeș vrea VAR?

– Nu putem noi să ne împotrivim! Ar elimina aceste discuții legate de arbitraj, sau dacă s-ar greși, bineînțeles că nu ar mai exista suspiciuni. Pentru noi însă e un efort financiar mare. Dacă va trebui să plătim, o facem face fără niciun fel de problemă.

Care sunt cei mai buni jucători ai CFR-ului?

– Ciprian Deac și Alexandru Păun! Îl au și pe Debeljuh. Arată bine în față! A revenit și Omrani cu gol. Au trei-patru atacanți de certă valoare care fac diferența în orice moment al jocului. Dar suntem foarte optimiști, la fel cum am fost și înainte de meciul cu FCSB.