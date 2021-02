Peripețiile lui Jean Vlădoiu în derby-ul Dinamo – Steaua: „Eram jucătorul care decidea nebuniile astea!”. Exclusiv

Jean Vlădoiu și-a adus aminte de cele mai frumoase momente din „Unicul Derby”: Steaua – Dinamo. Fostul atacant a fost decisiv de cele mai multe ori în aceste meciuri, fiind singurul fotbalist care a reușit să marcheze două hattrick-uri în derby, ambele pentru Steaua.

Jean Vlădoiu a jucat atât la Steaua și Dinamo, cât și la Rapid, însă cele mai frumoase momente din carieră le-a trăit la Steaua, unde nu a pierdut niciun derby în cei șase ani petrecuți în Ghencea.

FANATIK a stat de vorbă cu „omul derby”, care a rememorat cele mai frumoase momente din confruntările Steaua – Dinamo și momentul în care s-a împăcat cu suporterii Stelei, după ce a venit de la Dinamo.

Peripețiile lui Jean Vlădoiu în derby-ul Dinamo – Steaua: „Sunt dinamovist, dar cele mai frumoase momente le-am trăit la Steaua”

Jean, cum îți explici că ai fost iubit atât de suporterii Steli cât și ai lui Dinamo?

– Am avut parte dintr-o generație fabuloasă! Am prins jucători de excepție. Adevărații mari fotbaliști care au câștigat Cupa Campionilor. Am avut onoarea să joc alături de unii dintre ei. Când am venit de la Pitești, mă uitam la ei ca la o icoană! I-am prins pe Tudorel Stoica, l-am prins pe Pițurcă, plus ca antrenor. Mulți din acea generație! A fost extraordinar! Am un respect deosebit pentru Steaua! Pentru mine, FCSB e Steaua. A fost continuitate!

La Dinamo, am jucat doar un an, dar am și de acolo amintiri frumoase, mai ales că am câștigat un titlu de campion. Eu sunt dinamovist, dar din păcate sunt foarte dezamăgit de situația actuală. E neplăcut! Nu știu ce se va întâmpla cu acest club. E mare păcat! Suporterii nu merită să pățească așa ceva. În viață, ai încredere în oameni, crezi că totul va fi bine și deodată ai impresia că îți fuge pământul de sub picioare și nu știi ce să mai faci!

Nu știu dacă suporterii vor reuși singuri să redreseze această echipă, care are datorii colosale! Iar jucătorii străini au venit pe niște contracte ireale și sunt ferm convins că nu vor renunța la bani! Ăștia vin, cer banul și trebuie să îi plătești. Atunci, nu știu de unde se vor face rost de atâția bani. Au venit spaniolii să le facă contracte din pix pe zeci de mii de euro, iar acum cine le va plăti aceste salarii imense pentru fotbalul românesc? Sunt trist. E un club pe care l-am respectat și îl voi respecta pentru totdeauna!

„Am fost iubit de suporteri și la Steaua și la Dinamo!”

Ai avut probleme cu suporterii când ai venit la Dinamo? Jucasei cinci ani la Steaua…

– Eu am venit de la Koln atunci, nu am avut absolut nicio problemă! Am reușit să marchez chiar la primul meci în Ștefan cel Mare contra Bistriței. Am fost iubit, la fel cum am fost și în Ghencea și peste tot pe unde am jucat. Chiar și la Rapid! Atunci, dacă îți făceai treaba și demonstrai că pui suflet și joci pentru echipa ta, îți câștigai respectul!

Nici măcar când m-am întors la Steaua în 2000, de la Dinamo, nu am fost înjurat de suporteri! Aveam în etapa a șasea deja patru goluri marcate! Când să se supere pe mine (n.r. râde)? Mai ales că trei dintre ele au fost contra lui Dinamo, de la care tocmai venisem. Ce își poate dori un suporter al Stelei mai mult de atât? Nu au avut motive să mă huiduie sau să mă apostrofeze, deși m-am dus pregătit.

Suporterul se poate schimba de la o zi la alta. Dai trei goluri îți scandează numele, când ratezi și echipa pierde trebuie să îți asumi. Mai ales la Steaua, Dinamo sau Rapid. Am fost susținut din minutul 1 până în minutul 90. Chiar am fost privilegiat din acest punct de vedere. Amintiri pe care nu le voi uita niciodată, mai ales când îmi scanda tot stadionul numele și îmi dădea o forță extraordinară!

Jean Vlădoiu: „Așteptam cu sufletul la gură derby-ul Steaua – Dinamo”

Jean Vlădoiu, singurul jucător care a reușit două hattrick-uri în „Unicul Derby”…

– Da, ambele pentru Steaua! Am marcat și duble multe. M-am simțit mereu bine pe teren în meciurile Steaua – Dinamo sau Dinamo – Steaua. Eram jucătorul care decidea nebuniile astea de derby-uri! Îmi plăcea foarte mult și așteptam cu sufletul la gură Derby-ul.

Cel mai special derby pentru Jean Vlădoiu?

– Cred că poate fi numit cel din 2000 de pe Ghencea, când am marcat al doilea hatrrick. Am bătut cu 4-1. E o amintire specială. În cei șase în care am jucat la Steaua, și din cupele europene, din ultimele 13 secunde cu Aarhus, când ne-am calificat în primăvara europeană. Adică sunt atât de multe… Champions League, calificări și în grupe. Echipe tari: cu Juventus, Glasgow Rangers, Borussia Dortmund.

În derby, clar sunt meciurile câștigate. Alea le ții minte. La Dinamo am jucat foarte puțin, am înscris un singur gol împotriva Stelei, dar nu ne-a adus victoria din păcate. Doar un an și jumătate. Și ca secund cu Mircea Rednic, în 2008-2009, când am pierdut campionatul într-o săptămână! După ce am fost un an pe primul loc!

„În zilele premergătoare derby-ului nu mă mai interesa nimic!”

Un moment mai încins în derby?

– N-am avut! Nu ripostam. Nu îmi aduc aminte să fii avut vreun incident. Nu am luat nici roșu. Îmi vedea de joc și chiar dacă eram lovit încercam să mă ridic și să continui. Așa am fost învățat de antrenori. Indiferent cât de lovit sunt sau înjurat, să nu reacționez. Dacă eram scos din joc, mai rău mă ofticam. Eu eram foarte serios și eram prea concentrat la ce aveam de făcut pe teren. În zilele premergătoarea derby-ului nu mă mai interesa absolut nimic! Noi mai jucam câte un rummy atât! Era singurul moment de destindere înainte de meci. Știu că ne mai lăsa chiar și în ziua meciului și nea Imi și Victor Pițurcă. Stăteam câte șase zile din șapte în cantonament.

Amintiri triste din derby?

– Nu prea am! Că le-am câștigat cam pe toate (n.r. râde)! Am avut numai momente de bucurie. La Steaua, nu am pierdut cred că niciun derby! Eu la orice meci eram supărat oricum! Mă supăram și dacă pierdeam o miuță la antrenament, când jucam tinerii cu bătrănii! Darămite la meciuri oficiale! Eu nici nu mai ieșeam în oraș dacă, Doamne ferește!, făceam un egal acasă, eu nu mai mergeam să mâncăm la un restaurant sau ceva, săptămâna aia! La revedere! O puneam pe nevăstă-mea să îmi gătească până câștigam.

Jean Vlădoiu: „Încă se mai poate vorbi de derby!”

Se mai poate vorbi de derby în Dinamo – FCSB?

– Eu zic că da! Aici intervin suporterii, dar din păcate ei nu pot participa. Dacă ar fi participat suporterii ar fi fost un derby ca pe vremuri! Din păcate unii sunt fericiți, că au echipă bună și Gigi Becali dă bani mulți la echipă, iar la Dinamo sunt doar suporterii singuri. Discrepenața este foarte, foarte mare.

A fost vreodată mai dezechilibrat derby-ul ca acum?

– Acum, da! Dacă mă uit pe loturi, da. Dar jucătorii se pot motiva și de asta mă aștept. Sunt copii tineri la Dinamo și nu au experiența celor de la FCSB. Mă aștept la o surpriză din partea lui Dinamo. Așa sunt derby-urile. Au fost multe rezultate de egalitate în ultimul timp. Dar Dinamo va avea cel mai greu meci din acest sezon! Dacă dai totul pe teren valorile se echilibrează. Asta în campionat, în cupă s-ar putea să joace cu rezervele FCSB! În Cupa României au fost mereu surprize. Mai ales dacă cei de la FCSB îi vor subestima.

„FCSB și CSA pot juca împreună pe Ghencea!”

Cum vezi conflictul cu Armata?

– Eu chiar sper că se va rezolva. FCSB sper să joace pe noul stadion din Ghencea. E păcat că s-au investit atâția bani și să joace o echipă de Liga a treia sau a doua? Mi se pare strigător la cer! Eu cred că ambele echipe au dreptul să joace acolo și pot coexista. FCSB merită să joace acolo și nimeni nu ar trebui să aibă nimic împotrivă. Echipa asta acolo a luat naștere. Acolo este casa acestei echipe. Pot juca împreună și FCSB și CSA pe Ghencea. Împreună cele două echipe pot fi mult mai puternice. Și la Argeș am propus înființarea echipei a doua de anul viitor. Se pot ajuta reciproc. Dacă nu lăsăm orgoliile la o parte și interesele, facem mai mult rău! Și e valabil de ambele părți.