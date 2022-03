Jean Vlădoiu acuză FCSB și Farul de lucruri necurate: „Sper să nu mai trăim momente ca pe vremea Cooperativei lui Jean Pădureanu”. Exclusiv

pe Național Arena, câștigând cu 2-0 în fața FCSB-ului, și s-a distanțat la trei puncte de FC Argeș, care a terminat la egalitate cu FC Voluntari, scor 0-0.

Jean Vlădoiu îi „înțeapă” pe cei de la FCSB: „Nu ne mai gândim la play-off după ce am văzut meciul cu Farul!”

Jean Vlădoiu a oferit o declarație în exclusivitate pentru FANATIK înainte de meciul dintre FC Argeș și FCSB, o partidă de totul sau nimic pentru ambele echipe, în penultima etapă a sezonului regular din Casa Pariurilor Liga 1.

Cu o victorie cu FCSB aveți șanse la play-off…

– Nu ne mai gândim la play-off după ce ! Am văzut ce s-a întâmplat cu FCSB. Ce să mai?! Nu are niciun sens. Noi ne-am consolidat locul 7 și o să jucăm pentru puncte. Nu ne temem de arbitraj, pentru că FC Argeș nu a avut probleme din punctul ăsta de vedere. Sper să câștigăm măcar așa, pentru moralul nostru.

V-a surprins rezultatul de la FCSB – Farul?

– Eu cred că pe toți ne-a surprins. Când evoluezi împotriva unei echipe care se bate să câștige titlul și se joacă de asemenea manieră, să aibă meciul la discreție din primele cinci minute până în minutul 90! Dominarea ca dominare, dar vorbim de ocazii! Farul putea să mai dea vreo două-trei goluri! Ce să spun? Noi ne jucăm șansa noastră. Va fi un play-out foarte interesant și greu.

Jean Vlădoiu: „Am pierdut cu Gaz Metan cinci puncte cu care eram acum în play-off!”

Care e obiectivul lui FC Argeș?

– Și anul trecut am ratat play-off-ul în ultima etapă cu Hermannstadt. Ne vom bate pentru locurile 7-8 și barajul pentru cupele europene, dar sunt echipe foarte bune și care au investit mulți bani: UTA, Rapid, Sepsi, Craiova. Am pierdut cu Gaz Metan Mediaș cinci puncte, cu care acum eram în play-off! Pentru mine, nu mai există echipa asta! Dacă am fost așa de aproape și anul ăsta, vom fi mai puternici și anul viitor ne propunem ca obiectiv calificarea în play-off.

Vă deranjează ce s-a întâmplat cu Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș?

– Bătaie de joc față de munca și banii investiți de alte echipe. Alții joacă împotriva unor juniori și bat cu 4-0. Nu mi se pare corect, dar ăsta e fotbalul românesc. Suntem foarte dezamăgiți! Asta e, ne conformăm. Asemenea cluburi ar trebui sancționate și de la cinci ani în sus să nu mai aibă dreptul să mai evolueze în Liga 1. Sunt echipe care și-au bătut joc de fotbaliști și antrenori și au rămas bine mersi în Liga 1. Nu este normal așa ceva.

Jean Vlădoiu e convins: „FCSB va arăta altfel față de meciul cu Farul”

Visați să reveniți în cupele europene?

– Să se întâmple atât de repede ar fi ceva extraordinar pentru echipă și oraș. Să ajungem noi și la baraj. Și din punct de vedere al banilor e important. Avem șanse și în Cupa României, unde vom juca semifinala cu FC Voluntari. Problema e că încărcătura psihologică se vede la jucătorii noștri, pentru că nu au mai jucat la un asemenea nivel. Dacă ne calificăm în play-off, o să mai aducem și jucători.

Cum credeți că va fi meciul de mâine?

– Noi ne vom bate și cu FCSB, dar va fi cu siguranță un meci foarte greu. Repet, vor arăta altfel față de meciul cu Farul. Să câștigăm noi meciul ăsta și la Botoșani va fi care pe care. O să vedeți diferență și de atitudine și tot ce vreți! Va fi un alt FCSB. Sunt ferm convins, dar și noi suntem la fel de montați. Cred că era mai interesantă lupta dacă nu ar fi câștigat cei de la Farul pe Național Arena.

FCSB a demonstrat ce forță are, mai puțin în meciul cu Farul Constanța! Chiar sunt curios să vedem cum va juca FCSB cu noi. Sper ca pe viitor să nu mai avem parte să trăim timpurile când era domnul Jean Pădureanu cu acea Cooperativă. Îmi doresc să nu mai existe în fotbalul românesc asemenea momente.

FC Argeș i-a vrut pe Gabi Iancu, Claudiu Keșeru și Ovidiu Perianu

I-a ambiționat meciul cu Farul pe jucători?

– Ei sunt foarte concentrați, dar au fost mai mult dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat. Noi încercăm la fiecare meci să dăm tot ce avem mai bun. Avem două meciuri foarte grele. Dacă reușim să câștigăm cu FCSB, la Botoșani chiar nu îmi mai e frică. Poate pierd și ei la Farul.

Mai doriți jucători de la FCSB?

– Când e vorba de FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Farul, normal că ne dorim jucători de la ei. L-am vrut pe Claudiu Keșeru, chiar am vorbit cu el, dar a jucat deja la două echipe și nu mai putea fi legitimat sezonul acesta. Au fost discuții și pentru Ovidiu Perianu. Cel mai mare cadou pentru mine a fost acest copil, George Ganea. Noi l-am așteptat pe Gabi Iancu, însă ni s-a dat această posibilitate.

FCSB mai are șanse la titlu?

– Depinde și de rezultatele din următoarele două partide. CFR Cluj o să aibă meciuri foarte grele. Eu zic că încă nu s-a jucat campionatul.