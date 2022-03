Jean ”Pinocchio” Vlădoiu, iată dovada audio! Despre “maniera de joc” din FCSB – Farul 0-2 şi “cooperativa domnului Jean Pădureanu”

Reporterul FANATIK, Bogdan Ciutacu, a stat de vorbă cu Jean Vlădoiu, președintele lui FC Argeș, în urmă cu două zile, înaintea meciului pe care piteștenii urmau să-l dispute cu FCSB. Discuția a curs încă de la început spre partida din etapa precedentă, FCSB – Farul 0-2, un joc al cărui rezultat diminuase drastic, la acel moment, șansele trupei lui Andrei Prepeliță de a mai accede în play-off.

Înregistrarea cu Jean Vlădoiu în care acesta acuză maniera de joc a FCSB cu Farul și a invocat ”cooperativa lui Jean Pădureanu”

Jean Vlădoiu a fost vizibil deranjat de modul în care s-au desfășurat ostilitățile pe Arena Națională și Surprins de valul de reacții stârnit de interviul său din FANATIK, Jean Vlădoiu a întors-o, după partida de joi seară ca la Ploiești. Sau mai bine zis ca la… Pitești.

La finalul meciului de joi , președintele argeșenilor a dat înapoi, deşi şi-a recunoscut spusele din interviu: „Nici nu știu cum să pun problema. Eu am fost de bun simț, am luat legătura cu un jurnalist. Am vorbit o parte din ce e scris acolo, eu am vorbit și despre Viitorul (n.r Farul) că a jucat bine, dar titlurile care au fost puse, au fost foarte, foarte urâte și mi s-au pus niște cuvinte pe care nu le-am avut. O să fiu mai atent când o să vorbesc cu jurnaliștii. Nu am pronunțat niciodată ceva la adresa Farului. M-am referit mai mult la jocul FCSB-ului, dar nu am spus că a fost blat sau suspiciune de blat. Cunosc drumul către FRF, suport și acest lucru. Dar, vom vedea când ajung acolo, unde e înregistrarea… titlurile alea m-au șocat și pe mine. Am vorbit cum s-a scris, dar titlurile sunt.”

Pentru că Jean Vlădoiu a cerut-o explicit şi pentru că FANATIK.RO are o imagine respectată în presa de la noi, construită în ani de muncă asiduă şi îşi respectă cititorii şi renumele de site care informează corect şi care nu este în căutare de senzaţional, am decis să facem publică discuţia reporterului FANATIK cu oficialul piteştean pe subiectul FCSB, pentru a nu lăsa loc celor mai mici speculaţii şi interpretări de orice fel şi pentru ca Jean “Pinocchio” Vlădoiu să îşi măsoare lungimea nasului după declaraţiile de joi seară!

Asumaţi-vă părerea şi spusele, domnule Vlădoiu! Fiţi bărbat!

Când a văzut că sar la atac cei doi Gică, lui Jean i s-a făcut frică

Cum era și firesc, declarațiile președintelui lui FC Argeș au generat o sumedenie de reacții în lumea fotbalului. Cei mai vehemenți au fost reprezentanții Farului, în frunte cu președintele Gică Popescu.

„E o lipsă crasă de respect din partea lui pentru modul în care am jucat, pentru clubul nostru și pentru competiție în general. Sunt revoltat și același sentiment îl au și ceilalți din clubul Farul, motiv pentru care vom face plângere la comisiile FRF, pentru a lua atitudine și pentru a sancționa asemenea afirmații iresponsabile. Dacă un fost jucător al echipei naționale aruncă într-un asemenea hal cu noroi, fără nici un fel de argument și lipsit de orice logică, atunci înseamnă că fotbalul românesc a ajuns rău de tot. Așteptăm măsuri dure din partea comisiilor FRF”, a declarat oficialul „marinarilor” pentru

Și Gică Hagi nu a întârziat să-i dea replica lui Jean Vlădoiu, , victorie care a consfințit practic calificarea matematică în play-off a ”marinarilor”:

„Jean Vlădoiu a spus o prostie mai mare decât el! Pentru noi vorbesc rezultatele, vorbește performanța… oamenii mici vorbesc lucruri despre alții, oamenii mari vorbesc prin performanță!. Mai multe nu vreau să spun, pentru că este un fost coleg de generație!”, Gică Hagi, la finalul meciului Farul – FC Botoșani 2-0.