Jean Vlădoiu, optimist înainte de FC Argeș – FCSB: „Nu am pierdut de cinci etape!” Exclusiv

Jean Vlădoiu are încredere că FC Argeș poate face față liderului din Casa Pariurilor Liga 1, mai ales că piteștenii nu au mai pierdut de nu mai puțin de cinci meciuri.

Fostul mare jucător al celor de la Steaua București și FC Argeș a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre partida din această aseară, un meci special atât pentru fostul mare jucător, cât și pentru Andrei Prepeliță și Cristi Dumitru, fotbalist împrumutat de la FCSB.

Pe de altă parte, Jean Vlădoiu a declarat că FCSB are șanse mari să câștige titlul și consideră că e singura echipă care investește cu adevărat în tineri și poate obține sume mari pentru mulți jucători.

Jean Vlădoiu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK înainte de FC Argeș – FCSB

– Jean, ce așteptări aveți de la acest meci?

Întâlnim FCSB într-un moment bun pentru noi. Sunt conștient că ei sunt liderul la zi, o echipă foarte bună cu jucători foarte valoroși. Un trio de excepție în față. Dacă îl mai punem pe Tănase și pe Olaru, deja… Dar am încredere în echipă și în staff-ul tehnic. Le-am explicat și azi că atunci când îți dorești și dai totul pe teren nimeni nu îți poate reproșa nimic indiferent de rezultat. De cinci etape n-am pierdut și sperăm să nu pierdem nici cu FCSB. Atmosfera e foarte bună la echipă, antrenorii sunt și ei mai relaxați, la fel și jucătorii și sperăm la un meci bun. Vom încerca să facem asta dar sunt într-o formă de excepție! Au o echipă fabuloasă. FCSB și Viitorul sunt singurele echipe care dau șanse tinerelor talente din România. Au avut răbdare și domnul Becali va culege roadele. Va lua mulți bani pe jucători! Au șanse mari să câștige campionatul.

Gazonul se prezintă foarte bine. Numai că la Pitești a plouat puțin și vântul bate foarte puternic. S-a anunțat ceva lapoviță zăpadă, dar terenul e în stare mult mai bună decât cu Gaz Metan. Suntem pregătiți din orice punct de vedere. Nu au de ce să se sperie. Orice punct cu FCSB sau Craiova nu poate fi decât un bonus. Va conta foarte mult dacă prindem o zi bună. Au mai apărut suprize. Ei au mai pierdut puncte. Avem o săptămână grea.

Steaua a avut o zi în plus de odihnă, Gaz Metan două, nu știu cum au fost făcute programările… Încercăm să dăm totul pe teren atât cât rezistăm fizic. Așa am fost programați… Am pierdut o noapte la Botoșani. Am ajuns la zece dimineața. Te obligă să oprești 45 de minute autocarul. Ne vom bate până la epuizare. Sunt foarte motivați.

„La FC Argeș nu sunt probleme financiare. Salariile sunt plătite la zi!”

– Sunt foarte multe probleme financiare la echipele din Liga 1. Cum stă FC Argeș?

Doamne-ajută, aici intervine și domnul primar. În prima săptămână când am venit a achitat la zi toate datoriile către jucători, care acum sunt plătiți la zi, inclusiv bonusurile de promovare. Chiar și jucătorii care au plecat au fost plătiți la zi. Suntem privilegiați de șansa pe care am avut-o cu domnul Gentea. Jucătorii sunt respectați și mie îmi e ușor să lucrezi cu ei. Nu poți să le spui mereu „săptămâna viitoare”, „luna viitoare” ca la Dinamo. Suntem foarte bine din acest punct de vedere.

– Aveți în vedere posibil sponsori la echipă? Se poate implica Dacia? A mai fost sponsor…

Din câte am vorbit cu domnul primar și dânsul e la început. Este primul an și are foarte multe de făcut, dar ușor-ușor va trebui să aducem oameni lângă noi, care să ne susțină financiar pentru că doar așa vom rezistat. În prima ligă cheltuielile sunt mult mai mari și jucătorii valoroși nu îi poate aduce așa pe sume de Liga a doua. E foarte greu să aduci jucători! Efectiv nu vin! Și atunci suntem conștienți că trebuie să atragem cât mai mulți oameni potenți financiar din Pitești.

Cu Dacia sau grupul Renault sincer nu știu. În ceea ce mă privește nu am avut timp în săptămânile acestea. Au fost foarte multe lucruri de rezolvat și sunt atât de multe lucruri de pus la punct. Trebuie să mai aducem și ceva jucători săptămâna asta și sunt concentrat pe acest lucru. Domnul primar și domnul Tudose sunt axați pe partea financiară. Eu mă ocup doar de partea sportivă și când am ceva concret le cer ajutorul chiar dacă trebuie să plătim ceva în plus.

Jean Vlădoiu: „Nu mai există atacanți de valoare! Pe cine să aduci?”

– Ați fost golgheterul campionatului la Steaua. În ultimii ani au cam suferit la acest capitol…

Acum după mulți ani au doi! Chiar dacă nu sunt genul de vârf împins cum eram eu și cum se juca atunci, sunt doi jucători senzaționali. Și cu Tănase și Olaru în spatele lor sunt greu de ținut, greu de blocat. Nu mai există astfel de jucători cu un asemenea profil! Eu vreau să aduc un atacant pentru nivelul lui FC Argeș. Păi cine? Dați-mi un exemplu și eu vă spun că nu am de unde să-l iau. FCSB cred că are aceeași problemă. Pe cine să aduci?

Suntem dispuși să plătim un salariu mai bun. Din afară am văzut sute de jucători! Sunt foarte rari. Am văzut și noi vreo doi atacanți, unul l-am și adus în probe dar nu mi se pare pentru noi deocamdată. Un atacant trebuie să facă diferența, să aibă o sclipire. Am văzut cred că o sută de jucători! Mă culcam cu Mihăiță Ianovschi și cu Andrei Prepeliță la ora unu noaptea și ne trezeam la șase dimineața ca să putem vedea toți jucătorii care ne-au fost trimiși. Îi tot propun de pe transfermarket și când îi verifici îi vezi că n-au jucat de un an sau au fost accidentați, ori îmi arată filmări din 2019. E foarte greu să găsești un atacant.

Aristidis Soiledis a preferat să rămână la FCSB. „Ar fi avut cel mai mare salariu de la FC Argeș!”

– De ce nu a mai ajuns Soileidis la FC Argeș?

M-am înțeles cu domnul Argăseală. Noi am oferit un contract destul de bun. Ar fi avut cel mai mare contract de la FC Argeș! Și urma ca dânșii să plătească diferența, dar am înțeles că jucătorul a vrut să rămână la FCSB, nu să joace! Chiar dacă acolo e a treia variantă. La 12.500 de euro, cred și eu! Sunt o căruță de bani! Nu are niciun stres. Asta e problema noastră: jucătorii își doresc mai mult banii decât să joace. Mă bagă, nu mă bagă, trece luna și trebuie să mă plătească. E foarte greu! Orice jucător de la FCSB e interesant! Am vrut mai mulți jucători, chiar și de la Universitatea Craiova, dar nu am putut să mă ating de sumele cerute. La ce am putut eu să le ofer nu am impresionat pe nimeni.

– Ce părere aveți despre Octavian Popescu?

Eh, mai e mult până departe! Să îl compari cu Hagi…E exagerat! Vorbim totuși de Gică Hagi. Ca să ajungi să îl compari cu Hagi mai trebuie să treacă niște ani și să aibă performanțe măcar la jumătate. Hagi și Dobrin au fost unici! Sigur că îmi doresc ca acest copil să evolueze pentru că are calități fantastice, dar să îl compari cu Hagi e prea devreme.