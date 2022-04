Jean Vlădoiu, reacţie ciudată după acuzele de blat de la CFR – FC Argeş: „M-am obișnuit la Cluj să se întâmple asta”

Oficialul piteștenilor consideră că echipa sa are un complex în fața campioanei României, FC Argeș fiind fără gol marcat împotriva CFR-ului de 17 ani.

Jean Vlădoiu, reacţie ciudată după acuzele de blat de la CFR – FC Argeş

Jean Vlădoiu dezminte acuzele de , iar președintele piteștenilor a explicat într-un mod ciudat ce s-a întâmplat de fapt la meciul din „Gruia”:

„M-am obișnuit la Cluj să se întâmple asta, m-am conformat pentru că acolo nu reușim să marcăm, nu reușim să ne impunem.

Nu a greșit doar Joao Miguel, el a greșit și în tur. el era cu spatele, nu îl vede pe Debeljuh, nu e un jucător experimentat, dar doar la noi a jucat în prima ligă. E un copil bun, îl cunosc personal”.

„Am auzit ce au spus alții, nu are nevoie CFR-ul de trei puncte de la FC Argeș. Vorbesc de faptul că CFR nu are nevoie să se dea cineva la o parte ca să ia cele trei puncte, hai să fim serioși.

Noi de la CFR am luat cinci, ne-am dorit, dar atât s-a putut și ieri. Am început bine până la greșeala lui Joao.

Am avut și noi o viroză care ne-a omorât, am avut absenți, nu a fost ușor și pentru noi”, a mai spus Jean Vlădoiu, la TV .

„Nu am avut prospețimea și răutatea din meciul cu FCSB”

și a făcut o paralelă cu partida jucată la Pitești, contra FCSB-ului, pierdută în ultimul minut după golul lui Andrei Dumiter:

„Orice jucător are dreptul de a declara ce vrea, noi ne-am propus să nu pierdem acest meci, nu am avut acea prospețime și acea răutate pe care am avut-o cu FCSB.

Noi ne putem bate de la egal la egal cu Voluntari, cu Farul, cam aici suntem noi. Mai avem nevoie de jucători valoroși, vom vedea ce vom face de la anul”.

„Depinde mult de ce se va decide, aș vrea să continue Andrei Prepeliță la FC Argeș, ca să știm ce strategie abordăm.

Ori rămânem cu el și aducem alți jucători, să țintim din nou play-off-ul, ori abordăm o strategie cu jucători tineri, dar fără obiectivul de play-off”, a mai spus președintele lui FC Argeș.