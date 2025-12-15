Sport

Jean Vlădoiu, semnal de alarmă după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „Orice le-am spune noi, există o temere”

Prima reacție a lui Jean Vlădoiu, antrenorul din acte de la Unirea Slobozia, după ce echipa sa a cedat în fața campioanei României, FCSB. „Asta e, nu vreau să comentez arbitrajul”.
Alex Bodnariu
15.12.2025 | 23:55
Jean Vladoiu semnal de alarma dupa Unirea Slobozia FCSB 02 Orice leam spune noi exista o temere
Ce a declarat antrenorul Unirii Slobozia după 0-2 cu FCSB. Foto: SportPictures
Unirea Slobozia s-a văzut învinsă la Clinceni, scor 0-2, de către FCSB. Ialomițenii au rezistat în prima repriză, însă după ce au rămas în inferioritate numerică, roș-albaștrii au deschis scorul, iar în prelungiri și-au dublat avantajul.

Unirea Slobozia nu a reușit să o încurce pe FCSB la Clinceni

Partida de la Clinceni s-a jucat la o singură poartă. FCSB nu a făcut un meci prea bun, însă a obținut cele trei puncte, care o duc la doar două lungimi de undă de Oțelul Galați, ocupanta locului 6 în Superliga României.

Unirea Slobozia nu a reușit să reziste în zece oameni. După ce Șerbănică a fost trimis la vestiare pentru oprirea unei situații iminente de gol, ialomițenii au cedat. FCSB a înscris de două ori, profitând de avantajul numeric. Echipa din Slobozia a pus însă mult prea puțină presiune la poarta adversă.

Ce a declarat antrenorul Unirii Slobozia după 0-2 cu FCSB

Jean Vlădoiu, antrenorul cu acte în regulă al celor de la Unirea Slobozia, speră ca jucătorii să reușească să treacă rapid peste acest eșec, având în vedere duelul cu Metaloglobus. Acesta a recunoscut că FCSB a fost echipa mai bună pe teren și consideră că eliminarea lui Șerbănică a cântărit enorm.

„Aș vrea să uităm cât mai repede, pentru că în 5 zile avem un meci important contra Metaloglobusului. Le-am transmis băieților că a fost un joc bun, am făcut anumite greșeli și trebuie să ținem capul sus. Nu mai avem timp să ne văităm.

Cu siguranță am fi jucat mult mai bine, acolo s-a rupt jocul, la eliminarea lui Șerbănică. Nu este prima greșeală, am făcut asta în mai multe meciuri, dar băieții au avut atitudine. E clar că orice le-am spune noi, există o temere, mai ales în faza de atac, unde noi jucam cu dezinvoltură.

Nu vreau să comentez acea fază, eliminarea lui Șerbănică. Or fi greșite, eronate. Dacă nu s-a intervenit, asta e, nu vreau să comentez arbitrajul”, a spus Jean Vlădoiu după meciul cu FCSB.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
