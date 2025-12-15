Jean Vlădoiu, semnal de alarmă după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „Orice le-am spune noi, există o temere”

ADVERTISEMENT

Unirea Slobozia s-a văzut învinsă la Clinceni, scor 0-2, de către FCSB. Ialomițenii au rezistat în prima repriză, însă după ce au rămas în inferioritate numerică, roș-albaștrii au deschis scorul, iar în prelungiri și-au dublat avantajul.

Unirea Slobozia nu a reușit să o încurce pe FCSB la Clinceni

Partida de la Clinceni s-a jucat la o singură poartă. FCSB nu a făcut un meci prea bun, însă a obținut cele trei puncte, care o duc la doar două lungimi de undă de Oțelul Galați, ocupanta locului 6 în Superliga României.

După ce Șerbănică a fost trimis la vestiare pentru oprirea unei situații iminente de gol, ialomițenii au cedat. FCSB a înscris de două ori, profitând de avantajul numeric. Echipa din Slobozia a pus însă mult prea puțină presiune la poarta adversă.

Ce a declarat antrenorul Unirii Slobozia după 0-2 cu FCSB

al celor de la Unirea Slobozia, speră ca jucătorii să reușească să treacă rapid peste acest eșec, având în vedere duelul cu Metaloglobus. Acesta a recunoscut că FCSB a fost echipa mai bună pe teren și consideră că eliminarea lui Șerbănică a cântărit enorm.

„Aș vrea să uităm cât mai repede, pentru că în 5 zile avem un meci important contra Metaloglobusului. Le-am transmis băieților că a fost un joc bun, am făcut anumite greșeli și trebuie să ținem capul sus. Nu mai avem timp să ne văităm.

Cu siguranță am fi jucat mult mai bine, acolo s-a rupt jocul, la eliminarea lui Șerbănică. Nu este prima greșeală, am făcut asta în mai multe meciuri, dar băieții au avut atitudine. E clar că orice le-am spune noi, există o temere, mai ales în faza de atac, unde noi jucam cu dezinvoltură.

Nu vreau să comentez acea fază, eliminarea lui Șerbănică. Or fi greșite, eronate. Dacă nu s-a intervenit, asta e, nu vreau să comentez arbitrajul”, a spus Jean Vlădoiu după meciul cu FCSB.