Jean Vlădoiu și-a făcut praf jucătorii după umilința cu FCSB: „Eu marcam într-un derby trei goluri, ei într-un sezon!”

FC Argeș a primit de la Universitatea Craiova și FCSB , fără să marcheze măcar unul, spre disperarea fostului mare atacant al Stelei și al piteștenilor, Jean Vlădoiu.

Jean Vlădoiu, cu nervii la pământ după FCSB – FC Argeș 4-0: „Am încasat 11 goluri și nu am marcat niciunul în ultimele meciuri”

Președintele lui , Jean Vlădoiu a fost extrem de nemulțumit de jocul prestat de echipa sa împotriva FCSB-ului, mai ales pe faza ofensivă:

ADVERTISEMENT

„Mă gândesc că toți au contracte de profesioniști. Până în ultima zi ar trebui să dea dovadă de profesionalism, să dea tot ce eu mai bun. Din păcate, nu mai avem acea dorință, acea răutate, nu mai avem realizările de până acum.

Am încasat 11 goluri și nu am marcat niciunul în ultimele meciuri. Azi, la 2-0, Said dă direct în portar, nici măcar nu încearcă să dea mingea pe lângă el, poate scotea al doilea cartonaș galben.

ADVERTISEMENT

Aici am suferit foarte tare. Cu 3 atacanți, avem 3 goluri marcate în tot play-off-ul. Nu e vorba de unul, ci de 3 atacanți. Unii au jucat la cel mai înalt nivel… Cum credeți că mă simt eu, ca fost atacant, când văd asta? Eu marcam într-un derby trei goluri, ei într-un sezon! Nu e nici vina lui Andrei (n.r. Prepeliță). Ce să îi reproșez? El i-a încercat pe toți”, a declarat Jean Vlădoiu pentru .

Cristi Tănase e sincer: „Este rușinos ce am făcut în cele două etape!”

Decarul lui FC Argeș, Cristi Tănase, consideră că echipa sa s-a făcut de râs împotriva FCSB-ului și a celor de la Universitatea Craiova:

ADVERTISEMENT

„Sunt mai valoroși decât noi, dar nu putem să ne facem de rușine la fiecare meci, să luăm 4 goluri. Este rușinos ce am făcut în cele două etape! Diferența de valoare există, dar nu așa mare cum a arătat pe teren. Nu știu ce pot să spun, este trist și rușinos ce s-a întâmplat în aceste două etape (n.r. FCSB, 0-4, și Craiova, 0-4).

Sper să ne revenim, mai avem câteva etape și returul din semifinalele Cupei și și ne revenim repede. Noi jucătorii suntem de vină, trebuie să reparăm ce am greșit. O mai zic încă odată, este rușinos. Și cei de la CFR zic la fel, din păcate pentru noi s-a văzut diferența dintre noi și FCSB.

ADVERTISEMENT

Din păcate nu s-a văzut că avem jucători mai experimentați, după 0-4 e greu să spui ceva. E dureros, trist, trebuie să ridicăm capul și să mergem înainte, nu avem ce face. i de cei de la Botoșani s-a vorbit anul trecut, și când eram la Clinceni la fel, nu știu ce vor să facă cu declarațiile astea, noi, jucătorii, ne jucăm șansa pe teren, nu ne dăm la o parte din fața nimănui”, a declarat și Cristi Tănase, fostul jucător al FCSB.