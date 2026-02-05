Jeff Bezos a provocat o „baie de sânge” la Washington Post. Dramele jurnaliștilor concediați: unii au fost dați afară din mijlocul războiului, alții din concediu de maternitate

ADVERTISEMENT

O undă de șoc a străbătut mass-media mondială la anunţul că miliardarul Jeff Bezos a dat afară peste 300 dintre angajaţii de la The Washington Post. Amploarea concedierilor de la acest ziar cu o istorie de aproape 150 de ani este fără precedent în presa americană, dar dincolo de cifre circumstanțele în care s-au produs sunt de-a dreptul uluitoare: unii corespondenți au fost trimiși acasă chiar din mijlocul evenimentelor, inclusiv din mijlocul războiului, în timp ce unii redactori au anunţat că demisionează în semn de solidaritate.

Lizzie Johnson, reporter de război: „Tocmai am fost concediată de Washington Post, chiar în mijlocul unei zone de luptă. Sunt devastată”

Birouri întregi au fost închise în câteva minute în Africa, Orientul Mijlociu și Asia, deoarece ziarul a decis să își reducă acoperirea internațională. Printre concediați s-au numărat editorul responsabil pentru Asia, șeful biroului din New Delhi, șeful biroului din Sydney, șeful biroului din Cairo, întreaga echipă de reporteri din Orientul Mijlociu și un număr mare de corespondenţi în China, Ucraina, Iran și alte regiuni.

ADVERTISEMENT

Lizzie Johnson a fost corespondentul special al ziarului în Ucraina. În urmă cu câteva zile, ea le-a împărtășit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare dificultățile legate de misiunea sa, trezindu-se într-o dimineață de sfârșit de ianuarie fără electricitate sau încălzire, la temperaturi sub zero grade, fiind nevoită să se refugieze în mașină pentru a lucra și a-și trimite articolele. Miercuri, ea le-a transmis un mesaj de cu totul altă natură celor 23.000 de urmăritori ai săi: „Tocmai am fost concediată de Washington Post, chiar în mijlocul unei zone de luptă. Nu am cuvinte. Sunt devastată”. Închiderea biroului din Kiev a afectat mai mulți jurnaliști, în plină iarnă și în condițiile în care conflictul continuă.

Sabrina Malhi lucra de mai mulți ani pe probleme de sănătate pentru cotidianul american. Ea a aflat că a fost concediată în timp ce se afla în concediu de maternitate. „Am inima frântă. Stau aici, îmi alăptez nou-născutul și, în același timp, îmi pierd jobul visurilor mele”, a scris ea pe rețelele de socializare. Un alt reporter rămas fără job descrie decizia lui Bezos drept o „baie de sânge”, în condiţiile în care au fost lăsaţi pe drumuri peste 30% dintre cei aproape de 800 de angajaţi ai ziarului.

ADVERTISEMENT

Reporterul sportiv Les Carpenter a primit vestea concedierii la Milano, unde se află pentru JO de iarnă

Les Carpenter, un vechi jurnalist al departamentului sport, a fost concediat în timp ce se afla la Milano, pentru Jocurile Olimpice de iarnă. „Ideea că toate acestea au dispărut este pur și simplu sfâșietoare”, a spus el, în contextul în care întregul departament de sport al ziarului a fost desființat. Deși că nu mai trebuie să lucreze, Les Carpenter a spune că intenționează să continue să scrie articole despre Jocurile Olimpice de iarnă, din loialitate față de ziar și cititorii săi. „Există abonați la Washington Post care vor să citească aceste reportaje despre Jocurile Olimpice”, a mai afirmat el.

ADVERTISEMENT

Între alte posturi desfiinţate se remarcă și cel al lui Caroline O’Donovan, jurnalista care acoperea subiectele legate de Amazon, compania lui Jeff Bezos, proprietarul ziarului. „Astăzi, am fost concediată din postul meu de reporter la Amazon pentru Washington Post-ul lui Jeff Bezos”, a postat ea într-un mesaj ironic. „Aproape fiecare articol pe care l-am publicat în Washington Post includea avertismentul ‘The Washington Post este deținut de Jeff Bezos, fondatorul Amazon’; această precizare pare deosebit de relevantă astăzi. Cititorii se mirau adesea că Washington Post urmărește atât de atent activitatea Amazon. Presupun că acum s-a terminat cu asta”, a mai scris ea.

Emmanuel Felton, un jurnalist care se ocupă de subiecte etnice, nu înțelege nici el de ce departamentul său a fost desfiinţat: „Acum șase luni am avut o întâlnire în care ni s-a spus că abordarea subiectelor etnice genera noi abonamente, iar acum iată-ne, eu și colegul meu, concediați. Ceea ce mă face să cred că aceasta nu este o decizie financiară, ci mai degrabă una ideologică”.

ADVERTISEMENT

Tirajul The Washington Post a scăzut cu două treimi faţă de acum cinci ani

Marissa Lang nu se aștepta nici ea să fie inclusă pe lista jurnaliștilor daţi afară, cu atât mai mult cu cât ea a făcut parte din pentru Serviciu Public în 2022 – cea mai prestigioasă categorie – pentru materialele despre ascensiunea extremismului în Statele Unite, care a culminat cu asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

În unele cazuri, şocul anunțurilor a provocat acte de solidaritate. Conform mai multor surse interne citate de New York Times, un director editorial a cerut să fie concediat în loc să participe la organizarea reducerilor de personal care vizau echipa sa. De asemenea în secţia internațională, un redactor-șef a demisionat după ce a văzut departamentul decimat.

Datele de la organizațiile media din SUA arată că anul trecut, tirajul săptămânal ziarului The Washington Post era de numai 97.000 de exemplare, doar o treime faţă de tirajul din urmă cu cinci ani. Cifra este mult mai mică decât tirajul ziarului The New York Times, care are un tiraj săptămânal de 244.000 de exemplare. Matt Murray, directorul executiv al ziarului, spune că şi traficul online a scăzut aproape la jumătate în ultimii trei ani din cauza impactului pe care îl are inteligenţa artificială şi, în aceste condiţii, accentul se va pune în continuare pe pe știrile naționale, politică, afaceri și sănătate.