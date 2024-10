Jeff Bezos, editorial eveniment! De ce Washington Post nu o mai susține pe Kamala Harris la prezidențiale. Presa din SUA, zguduită de scandal în prag de alegeri

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a negat, luni, că interesele sale personale s-ar afla în spatele deciziei The Washington Post, ziarul pe care îl deține din 2013, de a nu mai susține nici un candidat la președinția SUA, apărând o „decizie de principiu”. Una oarecum surprinzătoare, având în vedere că, din 1988, ziarul a luat întotdeauna partea unui candidat. Sindicatul jurnaliștilor de la Washington Post s-a declarat „foarte îngrijorat” de această situație, susținând că un articol pentru candidatura Kamalei Harris fusese deja scris iar Bezos, „a luat decizia de a nu-l publica”.

„Majoritatea oamenilor cred că mass-media este părtinitoare”

Într-un editorial intitulat , Jeff Bezos a declarat că a luat această decizie pentru că era îngrijorat de faptul că oamenii și-au pierdut încrederea în mass-media americană tradițională și își aflau știrile din , ceea ce îi făcea vulnerabili la .

„Majoritatea oamenilor cred că mass-media este părtinitoare. Oricine nu vede acest lucru acordă puțină atenție realității, iar cei care luptă împotriva realității pierd”, a declarat Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

El a adăugat: „Susținerile prezidențiale nu fac nimic pentru a înclina balanța unei alegeri. Niciun alegător nehotărât din Pennsylvania nu va spune: ‘Merg cu sprijinul ziarului A’. Niciunul. Ceea ce fac de fapt susținerile prezidențiale este să creeze o percepție de părtinire. O percepție de non-independență. Încetarea acestora este o decizie de principiu și este cea corectă”.

O decizie luată „în întregime pe plan intern”

Decizia „a fost luată în întregime pe plan intern”, a scris Jeff Bezos, susținând că nu își „împinge” interesele personale atunci când vine vorba de deciziile ziarului. „Puteți vedea averea și interesele mele de afaceri ca pe un bastion împotriva intimidării, sau le puteți vedea ca pe o rețea de conflicte de interese”, explică miliardarul. „Vă asigur că punctele mele de vedere de aici sunt, în realitate, poziții de principiu și cred că bilanțul meu ca proprietar al Washington Post din 2013 susține această idee. Desigur, sunteți liberi să faceți propria alegere, dar vă provoc să găsiți un singur exemplu în acești 11 ani în care am reușit să conving pe cineva de la Post să îmi apere propriile interese. Nu s-a întâmplat niciodată”, spune el.

„O percepție de părtinire”

Apelurile la vot lansate de comitetele editoriale ale ziarelor, care reunesc redactorii lor, sunt obișnuite în peisajul media din SUA. Dar pentru Jeff Bezos, o astfel de practică „creează de fapt o percepție de părtinire, de neindependență”. A pune capăt acestei practici „este o decizie de principiu”, scrie el, „și este o decizie corectă”.

Cel mai important cotidian din capitala americană – celebru pentru dezvăluirea scandalului Watergate – a anunțat vineri, prin intermediul directorului său general William Lewis, că nu va susține nici un candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie și că se va abține, de asemenea, de la a face apel la vot pentru vreun candidat în alegerile viitoare. Washington Post a sprijinit candidații democrați la președinție în 2008, 2012, 2016 și 2020.

Jurnaliștii și sindicatele acuză ingerință

Pentru a justifica această alegere, directorul general al Washington Post, William Lewis, a invocat reținerea istorică inițială a ziarului. „Recunoaștem că acest lucru va fi interpretat în diferite moduri, ca un sprijin tacit pentru un candidat sau condamnarea altuia, sau ca o renunțare la responsabilitățile noastre. Acest lucru este inevitabil”, explică el într-un editorial, care preferă să susțină independența și informarea nepartizană a Washington Post.

Această rezervă a făcut obiectul unei dezbateri în cadrul echipei editoriale încă de la publicarea textului și a provocat furia jurnaliștilor, care și-au exprimat nemulțumirea prin intermediul sindicatului jurnaliștilor de la Washington Post. Această decizie este considerată „foarte îngrijorătoare” de către sindicat, care este preocupat de posibila „ingerință” care l-a determinat pe William Lewis să aleagă neutralitatea.

Sindicatul merge chiar mai departe, arătându-l cu degetul pe Jeff Bezos, susținând că un text de sprijinire a Kamalei Harris fusese deja scris în cadrul echipei redacționale, dar „decizia de a nu-l publica a fost luată de proprietarul WP, Jeff Bezos”.

200.000 de abonați pierduți

În ultimii ani, companiile lui Jeff Bezos au semnat contracte importante cu guvernul american, în special cu Pentagonul, în domeniul stocării datelor (cloud). Anunțul a provocat numeroase reacții, majoritatea indignate, iar potrivit postului public de radio NPR, Washington Post și-a pierdut aproximativ 200.000 de abonați între vineri și luni, adică 8% din total.

Dar Bezos a mai spus: „Îmi doresc să fi făcut schimbarea mai devreme decât am făcut-o, într-un moment mai îndepărtat de alegeri și de emoțiile din jurul lor”. „Aceasta a fost o planificare inadecvată, și nu o strategie intenționată”.

„Profesia noastră este acum cea mai puțin credibilă”

În editorialul său, Bezos arată că în sondajele publice anuale privind încrederea și reputația, jurnaliștii și mass-media au ocupat în mod regulat ultimele locuri, adesea chiar deasupra Congresului. „Dar în sondajul Gallup din acest an, am reușit să cădem sub Congres. Profesia noastră este acum cea mai puțin credibilă dintre toate. Este clar că ceva din ceea ce facem nu funcționează. Permiteți-mi să fac o analogie. Mașinile de vot trebuie să îndeplinească două cerințe. Acestea trebuie să numere voturile cu exactitate, iar oamenii trebuie să creadă că acestea numără voturile cu exactitate. A doua cerință este distinctă și la fel de importantă ca prima”, scrie Bezos.

Realitatea, spune fondatorul Amazon, este un campion neînvins. Ar fi ușor ca jurnaliștii să dea vina unii pe alții pentru scăderea continuă a credibilității, dar „o mentalitate de victimă nu ne va ajuta. Plângerea nu este o strategie. Trebuie să ne străduim mai mult să controlăm ceea ce putem controla pentru a ne crește credibilitatea”.

„Nu sunt un propriertar ideal al WP”

Jeff Bezos mai precizează în legătură cu decizia luată că a fost una „în întregime pe plan intern”. „Dave Limp, directorul executiv al uneia dintre companiile mele, Blue Origin, s-a întâlnit cu fostul președinte Donald Trump în ziua anunțului nostru. Am oftat când am aflat, pentru că știam că acest lucru va oferi muniție celor care ar dori să prezinte acest lucru ca fiind altceva decât o decizie bazată pe principii. Dar adevărul este că nu am știut despre întâlnire dinainte. Nici măcar Limp nu știa despre ea în avans; întâlnirea a fost programată rapid în acea dimineață. Nu există nicio legătură între aceasta și decizia noastră iar orice sugestie contrară este falsă”, se arată în editorialul lui Bezos.

Fondatorul Amazon mai scrie că nu este un „proprietar ideal al The Washingtron Post” . „În fiecare zi, undeva, un director de la Amazon sau de la Blue Origin sau cineva din celelalte filantropii și companii pe care le dețin sau în care investesc se întâlnește cu oficiali guvernamentali”, precizează miliardarul.

„Lumea are nevoie de o voce credibilă”

Bezos a mai scris că lipsa de credibilitate nu este exclusivă la The Washington Post, și alte ziare au aceeași problemă, și este o problemă nu numai pentru mass-media, ci și pentru națiunea americană. Mulți oameni apelează la podcasturi improvizate, la postări inexacte pe rețelele de socializare și la alte surse de știri neverificate, care pot răspândi rapid informații eronate și adânci diviziunile, spune el.

„Washington Post și New York Times câștigă premii, dar din ce în ce mai mult vorbim doar cu o anumită elită. Din ce în ce mai mult, vorbim cu noi înșine. (…) Deși nu îmi promovez și nu îmi voi promova interesul personal, nu voi permite, de asemenea, ca aceast ziar să rămână pe pilot automat și să dispară în irelevanță – depășit de podcasturi nedocumentate și de atacuri din social media – nu fără să mă lupt. Este prea important. Miza este prea mare.

Acum, mai mult ca oricând, lumea are nevoie de o voce credibilă, de încredere și independentă, și unde este mai bine ca această voce să își aibă originea decât în capitala celei mai importante țări din lume? Pentru a câștiga această luptă, va trebui să exersăm noi mușchi. Unele schimbări vor fi o întoarcere în trecut, iar altele vor fi noi invenții. Criticile vor fi parte integrantă a oricărui lucru nou, desigur (…) Mulți dintre cei mai buni jurnaliști pe care îi puteți găsi oriunde lucrează la Washington Post și muncesc din greu în fiecare zi pentru a ajunge la adevăr. Ei merită să fie crezuți”, încheie Bezos editorialul său.