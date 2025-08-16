Jeff Bezos în doliu! Șeful de la Amazon a pierdut cea mai dragă ființă

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, trece printr-o pierdere personală importantă: mama sa, care s-a numărat printre primii săi susținători, a încetat recent din viață, lăsându-l să-și exprime durerea și să împărtășească amintirile despre legătura lor strânsă.

Cum a modelat Jackie Bezos viața și succesul lui Jeff Bezos?

Jackie Bezos, mama fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a murit la vârsta de 78 de ani. Ea a lăsat în urmă o moștenire puternică de sprijin și implicare, atât în familia sa, cât și în primele etape ale companiei care avea să devină unul dintre cele mai mari imperii tehnologice din lume.

Jeff Bezos a anunțat decesul mamei sale pe rețelele de socializare, dezvăluind că aceasta suferea de „demență cu corpi Lewy”, o tulburare neurologică degenerativă care afectează memoria, gândirea și mișcarea. În mesaj, a subliniat legătura strânsă pe care o avea cu mama sa și importanța sprijinului ei necondiționat pe parcursul vieții.

„Viaţa ei de adult a început puţin mai devreme, când a devenit mama mea, la 17 ani. Probabil că nu i-a fost uşor, dar a reuşit. S-a dedicat iubirii mele cu pasiune, l-a adus pe minunatul meu tată în echipă câţiva ani mai târziu, apoi i-a adăugat pe sora şi fratele meu pe lista ei de oameni pe care să-i iubească, să aibă grijă şi să-i educe”, a scris Bezos.

Cum a contribuit Jackie Bezos la succesul fulminant al Amazon?

Jackie Bezos nu a fost doar un sprijin emoțional și financiar pentru familie, ci și unul dintre primii investitori care au crezut în viziunea fiului său, contribuind semnificativ la succesul inițial al Amazon. Pierderea ei reprezintă un moment dificil pentru familia Bezos și un prilej de doliu profund pentru Jeff și apropiații săi.

În 1995, Jackie și soțul ei au investit aproximativ 245.000 de dolari în cofondată de fiul lor cu un an înainte. Astăzi, Amazon s-a extins mult dincolo de cărți și este evaluată la aproape 2,5 trilioane de dolari.